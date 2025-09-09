Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dall’8 al 14 settembre 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dall’8 al 14 settembre 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dall’8 al 14 settembre 2025

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Questa settimana porta energia e un desiderio di metterti in gioco in ogni campo. L’oroscopo della settimana parla di una spinta nuova sul lavoro, con occasioni che ti permettono di recuperare terreno. In amore, Venere accende i tuoi sogni, ma richiede chiarezza per non lasciare ombre. Le giornate di metà settimana potrebbero sembrare più pesanti, con un pizzico di nervosismo, ma il weekend ti regala leggerezza. Non lasciare che la fretta rovini i tuoi progetti: ascolta di più il cuore e meno l’impulso.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

L’oroscopo settimanale ti vede più riflessivo del solito. Questa settimana servirà a rimettere ordine nelle tue idee e soprattutto nei rapporti di coppia. Qualcosa potrebbe sembrare bloccato, ma non è un ostacolo definitivo: è solo il cielo che ti invita a rallentare e guardare meglio dentro te stesso. Nel lavoro serve pazienza, alcune trattative non si sbloccano subito. Il weekend però porta calore e incontri piacevoli. Attenzione alle spese impreviste: le stelle ti chiedono prudenza.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Per te, caro Gemelli, l’oroscopo della settimana è luminoso. Il cielo ti sorride e ti regala giornate piene di comunicazioni, contatti e nuove possibilità. Sarai brillante come sempre e la tua parola avrà un potere speciale. In amore cresce l’intesa, soprattutto se lasci spazio alla leggerezza. Il lavoro porta novità e qualcuno riconoscerà il tuo impegno. Solo a metà settimana potresti sentire la stanchezza, ma sarà passeggera. È il momento di seminare con entusiasmo, il raccolto sarà abbondante.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Questa settimana l’oroscopo segnala qualche nuvola di troppo sul tuo cielo emotivo. Piccole tensioni familiari o sul lavoro potrebbero pesarti, soprattutto tra martedì e giovedì. Non perdere fiducia, perché dal fine settimana arrivano sorrisi e gesti d’affetto che scaldano l’anima. Il consiglio è non chiuderti troppo nei tuoi pensieri: condividere è la chiave. In amore, chi è in coppia deve parlare chiaro, mentre i single potrebbero riscoprire un legame dal passato. È una settimana di crescita interiore.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amico Leone, l’oroscopo settimanale annuncia una fase brillante. Questa settimana sarai al centro della scena, con la tua energia contagiosa che illumina chi ti circonda. Nel lavoro arrivano apprezzamenti, mentre in amore la passione cresce e conquista. Attenzione solo a non pretendere troppo: la tua forza è grande, ma rischi di sembrare invadente. Verso il weekend le stelle ti regalano una sorpresa che riaccende i tuoi sogni. È il momento perfetto per osare e credere nelle tue idee.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

L’oroscopo della settimana ti vede un po’ in salita. Sarà necessario affrontare con calma alcune tensioni sul lavoro e chiarire situazioni che non puoi più rimandare. Il cuore potrebbe sentirsi appesantito, specie se ci sono incomprensioni in coppia. Non tutto è perduto: le stelle consigliano di accogliere il silenzio e riflettere prima di agire. Verso il fine settimana sentirai tornare energia e serenità, come una brezza che pulisce l’aria. Porta pazienza: è un passaggio utile per rinascere più forte.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Carissima Bilancia, il tuo oroscopo settimanale si colora di romanticismo e leggerezza. Questa settimana porta incontri speciali, soprattutto per chi è single, mentre chi vive una relazione ritroverà complicità. Sul lavoro le cose migliorano, anche se alcune situazioni richiedono ancora tempo per maturare. Sei in una fase di crescita personale: le stelle ti invitano a credere in te e ad ascoltare le emozioni senza paura. Il weekend sarà il momento più bello, con un cielo che ti accarezza dolcemente.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questa settimana l’oroscopo ti chiede di affrontare i tuoi timori. Qualcosa sul lavoro sembra sfuggire al tuo controllo, ma con calma riuscirai a riportare ordine. In amore il cuore batte forte: le stelle ti invitano a lasciarti andare e non tenere tutto dentro. Attenzione a piccoli contrasti familiari: basterà un gesto di dolcezza per riportare armonia. La giornata più faticosa sarà mercoledì, ma già dal weekend ritroverai energia e passione. È un periodo che ti trasforma, fidati delle stelle.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amico Sagittario, l’oroscopo della settimana ti regala entusiasmo e vitalità. Questa settimana sarà favorevole per i progetti e per le avventure sentimentali. Sei pronto a buttarti in nuove esperienze e il cielo ti sorride. In amore, i single hanno ottime occasioni, mentre chi è in coppia vivrà momenti di intesa speciale. Attenzione solo alle spese: non lasciarti trascinare troppo dall’euforia. Venerdì e sabato saranno giornate magiche, con possibilità di incontri destinati a durare. È il tuo tempo di brillare.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Per te, caro Capricorno, l’oroscopo settimanale annuncia un periodo di impegno e responsabilità. La settimana sarà faticosa, specie sul lavoro, dove potresti dover risolvere questioni lasciate in sospeso. In amore occorre più pazienza: non tutto andrà come desideri, ma evita di irrigidirti troppo. Le stelle ti invitano a concederti più riposo, perché il rischio è di consumare troppe energie. Il weekend porterà respiro e forse un incontro amichevole che alleggerisce l’animo. Ricorda: anche la disciplina ha bisogno di pause.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

L’oroscopo della settimana ti regala una ventata di novità. Questa settimana sarai attratto da idee originali e desideroso di cambiare qualcosa nella tua vita. Sul lavoro arriveranno proposte interessanti, forse insolite ma stimolanti. In amore c’è freschezza, con nuove conoscenze e dialoghi più leggeri. Attenzione a non trascurare la salute: piccoli cali di energia potrebbero farti rallentare. Il weekend ti vede protagonista di incontri speciali e momenti di gioia. È un cielo che ti sprona a guardare lontano.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amici Pesci, l’oroscopo settimanale vi invita a seguire il cuore. Questa settimana sarà intensa: i sentimenti diventeranno protagonisti e vi guideranno verso scelte nuove. Sul lavoro potrebbero arrivare dubbi o cambi di programma, ma non scoraggiatevi: il vostro intuito saprà trovare la via giusta. In amore, chi è in coppia rafforza il legame, mentre i single vivranno emozioni inattese. Il weekend sarà il momento migliore, con la Luna che vi protegge e vi ispira. Lasciatevi trasportare dalle stelle.