Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 15 al 21 settembre 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 15 al 21 settembre 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 15 al 21 settembre 2025

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Carissimi Ariete, vi trovate a vivere una settimana all’insegna dell’amore. Imparerete che il partner ha bisogno di attenzione oltre che grandi gesti. Per il resto, l’Oroscopo settimanale Branko vi vede un po’ sotto stress ma potrete rimediare fermandovi ogni tanto e dedicarvi ai vostri interessi. A lavoro potreste vivere qualche piccolo problema di comunicazione per via di Mercurio in opposizione.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Amici del Toro, anche voi come i Vergine riscoprite la tenerezza grazie al transito di Venere. Questo è il momento giusto per sorridere di più con il partner. A lavoro riuscirete a risentirvi carichi e pieni di motivazione. Buone notizie anche sul fronte salute: va tutto a meraviglia!

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

I nati sotto il segno dei Gemelli stanno facendo un grande ordine nella loro vita. Addio alle cose rimaste in sospeso, meglio sbrogliare i nodi il prima possibile! In ambito lavorativo siete più comunicativi del solito e questo renderà le vostre richieste estremamente convincenti.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Ii nati sotto il segno del Cancro riscoprono il loro lato amoroso con Venere che transita in Vergine. Per voi si prospetta tanta passione, ma soprattutto tantissimi baci! A lavoro, l’Oroscopo settimanale Branko vede un po’ di difficoltà ma grazie alla vostra empatia riuscirete a superare ogni conflitto e ostacolo che vi si pone davanti. Attenti alla stanchezza in fatto di salute.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amici del Leone, che si ritrovano invece in un momento di rara chiusura. Per la prima volta vi sentite un po’ scarichi, ma in amore si rafforza tanto il rapporto. Mercurio che transita in Bilancia vi sostiene a lavoro, dove riuscirete a farvi valere come mai prima d’ora. Giovedì sarà il vostro giorno fortunato.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Carissimi Vergine, voi siete i protagonisti assoluti di questa settimana. Il vostro fascino è alle stelle, siete irresistibili grazie a Venere nel vostro segno. A lavoro è il periodo perfetto per stringere contratti e accordi. In fatto di salute, riuscirete ad essere pieni di forza ed energia. Il weekend dell’Oroscopo settimanale Branko vede un sabato e una domenica molto fortunati.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amici Bilancia, l’Oroscopo settimanale Branko vede Mercurio nel segno e questo vi aiuta molto con la comunicazione. Si tratta dunque di un buon momento per gli accordi lavorativi, ma anche per scrivere messaggi d’amore indimenticabili al partner. In tema salute, avete Marte nel segno che vi regala una forza straordinaria.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Cari Scorpione, anche per voi questa settimana di settembre inizia nel modo giusto con Venere in Vergine. In amore si spengono i conflitti con il partner, mentre rafforzate il sentimento grazie alla complicità. A lavoro buone notizie: potreste ricevere la proposta per un colloquio importante! Giorno fortunato? Mercoledì.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Coloro del Sagittario sono pronti a una settimana un po’ inquieta per colpa di Venere, e questo potrebbe portarvi a cercare un po’ di distanza dal partner. Bene invece a lavoro, specialmente per il team che si trova più rafforzato che mai. Riguardo alla salute, attenti a non eccedere con gli impegni.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Voi del Capricorno, siete in un momento cruciale della vostra relazione amorosa: con il partner state costruendo un rapporto profondo e duraturo. L’Oroscopo settimanale Branko vi vede arrancare a lavoro, dove dovrete portare pazienza onde evitare malintesi.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Cari Acquario, per voi si apre una settimana piena di gioia in amore. Tanta fortuna anche per i single che finalmente potrebbero fare un incontro ‘life changing‘, come si suol dire. A lavoro siete pieni di idee, non abbiate paura a condividerle, potreste aver fatto gol! Bene anche la salute, che vi vede decisamente in forma.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Carissimi Pesci, questa settimana le coppie potrebbero sentirsi un po’ in crisi in questo periodo, ma è per via dell’ingresso di Venere in opposizione. Fortunatamente l’uscita di Mercurio vi riporta pace a lavoro e tante nuove opportunità.