Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 19 al 25 ottobre 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 19 al 25 ottobre 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 19 al 25 ottobre 2025.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Carissimi Ariete, la settimana si apre con un’energia intensa che vi spinge a guardare oltre l’orizzonte. In amore, Venere vi chiede di essere pazienti: non tutte le risposte arriveranno subito, ma un pizzico di mistero alimenta la passione. Sul lavoro, siete pronti a tagliare i rami secchi: le stelle favoriscono le decisioni audaci e i nuovi inizi professionali. È tempo di seminare, non temete il rischio calcolato. Per la salute, Marte vi dona vitalità, ma attenzione a non esagerare con lo stress fisico, soprattutto a metà settimana. Ascoltate il corpo quando chiede riposo. Avrete una giornata positiva.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Miei dolci Toro, questa settimana è un invito alla stabilità emotiva e finanziaria. In amore, il partner o una persona speciale cercherà la vostra rassicurazione e il vostro calore; siate il porto sicuro che desiderano. Le relazioni si consolidano. Nel lavoro, la pazienza e la tenacia ripagano: potreste vedere i frutti di un progetto a lungo termine. Non disperdetevi in mille rivoli, concentrate le forze. La salute vi sorride, ma il vostro punto debole è la gola: proteggetela e dedicatevi a momenti di relax assoluto, magari con della buona musica. Non forzate i ritmi.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Amici Gemelli, preparatevi a un turbinio di comunicazioni e incontri. L’amore è un gioco di parole e sguardi: Mercurio è complice e vi rende irresistibili, ma fate attenzione a non promettere più di quanto possiate mantenere. L’onestà è la vostra arma vincente. Sul lavoro, fioccano le idee: è il momento ideale per proporre soluzioni innovative e intavolare trattative. Le collaborazioni sono favorite. La salute richiede attenzione al sistema nervoso, siete un po’ troppo elettrici. Trovate il tempo per una passeggiata all’aria aperta che disperda le energie in eccesso.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Sensibili Cancro, siete chiamati a bilanciare la vostra sfera emotiva con quella pratica. In amore, sentite il bisogno di intimità e protezione; aprite il cuore ma evitate di rifugiarvi in inutili malinconie. La casa e la famiglia sono il vostro nido. Nel lavoro, potrebbero esserci tensioni o piccole incomprensioni: mantenete la calma e non prendete le critiche sul personale, usatele per migliorare. È una fase di assestamento. Per la salute, dedicatevi al benessere interiore, magari con un po’ di meditazione. L’acqua è il vostro elemento curativo: bevete e rilassatevi con un bagno caldo. Avrete una giornata negativa.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Miei regali Leone, la vostra luce brilla intensa, ma attenti alle ombre dell’orgoglio. In amore, siete passionali e desiderosi di attenzioni. Non monopolizzate la scena, lasciate spazio anche all’altro per esprimersi. Le nuove fiamme sono possibili e ardenti. Il lavoro vi vede protagonisti: la vostra autorevolezza è al top, sfruttatela per guidare un team o per chiedere un riconoscimento che sentite di meritare. Non siate troppo intransigenti. Per la salute, l’energia non manca, ma il vostro cuore è un po’ sotto pressione emotiva. Fate esercizio fisico, ma senza trasformarlo in una gara di forza.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Cari Vergine, questa settimana vi chiede di lasciar andare il controllo, almeno un po’. In amore, la vostra eccessiva analisi potrebbe spegnere la scintilla: vivete il momento, siate spontanei e lasciatevi sorprendere. L’imperfezione è romantica. Sul lavoro, siete meticolosi e precisi come sempre, e questo vi porterà un vantaggio concreto, forse una chiusura contrattuale o un successo inaspettata. Non abbiate paura di delegare. La salute vi suggerisce di curare la digestione, punto debole quando siete stressati. Una dieta leggera e l’evitare pasti frettolosi saranno il vostro segreto di benessere.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Armoniosi Bilancia, l’equilibrio è la vostra costante ricerca, e in questi giorni lo troverete. In amore, le relazioni esistenti si approfondiscono grazie a una ritrovata comprensione reciproca. Chi è solo, troverà fascino in un incontro intellettuale e stimolante. Nel lavoro, la diplomazia è la vostra migliore alleata; riuscirete a risolvere vecchie diatribe e a trovare compromessi vantaggiosi per tutti. Le finanze godono di un piccolo miglioramento. Per la salute, siete in una fase di recupero energetico. Dedicatevi a qualcosa di bello, come l’arte o la cura della vostra immagine, che vi ricarica lo spirito.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Intensi Scorpione, siete nel vivo della vostra stagione e l’energia è palpabile, anche se un po’ cupa. L’amore è un fiume sotterraneo di emozioni profonde: non temete di affrontare le verità nascoste, la sincerità libera l’anima e rafforza i legami. Evitate la gelosia possessiva. Nel lavoro, la vostra intuizione è affilatissima: fidatevi del vostro sesto senso per le questioni finanziarie e gli investimenti. È il momento di pianificare a lungo termine. La salute può risentire di sbalzi emotivi: cercate di incanalare l’eccesso di energia in attività fisiche intense. La rigenerazione è il vostro mantra.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Liberi Sagittario, l’orizzonte vi chiama e il desiderio di esplorazione è fortissimo. In amore, siete giocosi e aperti a nuove avventure, ma attenzione a non scambiare l’entusiasmo per un sentimento duraturo. Un viaggio o un incontro lontano potrebbe stravolgervi. Sul lavoro, la vostra visione ottimistica vi aiuta a superare gli ostacoli burocratici e legali. Non abbiate paura di espandervi e di chiedere di più. Per la salute, l’eccessiva foga e l’impazienza possono causare piccoli incidenti. Moderazione e prudenza negli spostamenti sono consigliati. Mantenete una dieta ricca di vitamine.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Solidi Capricorno, questa settimana è dedicata alla realizzazione e al consolidamento. In amore, siete più affettuosi del solito, ma sempre con discrezione; mostrate la vostra vulnerabilità, non è un segno di debolezza. Le relazioni serie sono favorite. Nel lavoro, la vostra serietà e il vostro impegno vengono notati dalle persone giuste. Potrebbe arrivare una promozione o una responsabilità maggiore. Sfruttate la vostra ambizione. Per la salute, il vostro scheletro e le vostre articolazioni sono sensibili: evitate di stare troppo a lungo in posizioni scomode e concedetevi del movimento dolce. Non trascurate il riposo.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Innovativi Acquario, la vostra mente è in fermento e desiderosa di libertà. L’amore ha bisogno di spazio per respirare; non soffocate il partner con richieste o aspettative. Un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, in modo inatteso. Sul lavoro, è il momento di unire le forze con persone che condividono la vostra visione futuristica. I progetti di gruppo e le nuove tecnologie sono la vostra chiave di successo. Non isolatevi, la collaborazione è cruciale. La salute è legata alla circolazione e al sistema nervoso: evitate gli eccessi e dedicatevi a tecniche di rilassamento per calmare la mente iperattiva.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Sognatori Pesci, siete immersi in un’aura di creatività e sensibilità. In amore, l’empatia è la vostra magia: siete in grado di comprendere i bisogni del partner prima che vengano espressi, rendendo i rapporti più profondi. Attenti a non idealizzare troppo. Sul lavoro, la vostra creatività è al massimo, soprattutto se operate in campi artistici o di assistenza. Seguite la vostra ispirazione e lasciatevi guidare dal flusso. Per la salute, avete bisogno di proteggere i vostri piedi e il vostro sistema linfatico. Evitate ambienti caotici che assorbono le vostre energie. Il riposo vi rigenera profondamente.