Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 22 al 28 settembre 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 22 al 28 settembre 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 22 al 28 settembre 2025

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Per il segno dell’Ariete sarà una settimana bella intensa. La voglia di prendere nuove iniziative personali aumenta sempre di più, soprattutto in ambito professionale. Le stelle invitano a non agire d’impulso come siete abituati a fare, ma a pianificare bene i prossimi passi da compiere. In amore, maggiore chiarezza rafforzerà i rapporti, mentre i single avranno l’occasione di fare incontri interessanti.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Il segno del Toro avverte il bisogno di stabilità e di certezze. La settimana favorisce le decisioni finanziarie e i progetti a lungo termine. Sul piano sentimentale, qualche tensione potrà emergere durante i prossimi giorni, ma basterà usare dolcezza per superarla. Ottimo periodo per dedicarsi alla cura della salute e all’equilibrio interiore.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Per i Gemelli sarà una settimana dinamica, con opportunità di allargare la cerchia di conoscenze. Sul lavoro, nuove collaborazioni porteranno ottimi risultati. In amore, il desiderio di leggerezza potrebbe entrare in contrasto con chi cerca sicurezza: occorre trovare un compromesso a tutti i costi.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Voi del Cancro vivete un periodo di introspezione. È il momento giusto per riflettere sui propri obiettivi e sul vostro futuro in generale. In campo professionale, piccoli rallentamenti non devono scoraggiare: le idee giuste arriveranno. In amore, la comunicazione sarà la chiave per rafforzare i rapporti di coppia.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Per il segno del Leone si apre una settimana di grande energia. Le sfide vengono affrontate con coraggio e grande determinazione. Nel lavoro, la creatività sarà premiata, vedrete. In amore, si prospettano giornate passionali e vivaci, con possibilità di rinnovare la complicità con il partner.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La Vergine affronta giorni all’insegna della precisione e dell’organizzazione. Le stelle sostengono la gestione di progetti complessi e la risoluzione di questioni pratiche. In amore, invece, serve più spontaneità: lasciarsi andare senza pensare troppo ai dettagli sarà la chiave della felicità.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Per il segno della Bilancia, il clima astrale regala equilibrio e armonia. La settimana favorisce i rapporti interpersonali, sia professionali che sentimentali. È il momento ideale per mediare, trovare accordi e dare spazio alla diplomazia. In amore, chi è in coppia vivrà momenti spensierati e sereni, mentre i single avranno nuove opportunità di fare conoscenze.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Lo Scorpione si muove tra profondità emotive e nuove prospettive. È un periodo in cui il lavoro può richiedere impegno straordinario, ma i risultati arriveranno presto. In amore, la passione non manca, ma è bene gestire la gelosia. Importante dare ascolto all’intuizione.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Per il Sagittario si prospettano giorni di avventura e curiosità. Viaggi, nuovi contatti e progetti innovativi saranno al centro della scena. In amore, la voglia di libertà deve convivere con il desiderio di stabilità del partner: serve equilibrio.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Il Capricorno vive una settimana all’insegna della concretezza. Sul lavoro, le responsabilità aumentano, ma con determinazione tutto è gestibile. In amore, l’impegno e la serietà rafforzeranno i legami. Ottimo periodo per pensare al futuro con progetti a lungo termine.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Per l’Acquario, la settimana porta originalità e idee nuove. È il momento giusto per proporre soluzioni innovative, sia nel lavoro che nella vita privata. In amore, i rapporti saranno stimolanti, ma occorre evitare eccessiva freddezza. L’amicizia gioca un ruolo importante.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

I Pesci attraversano giorni emotivamente intensi. Il lavoro può richiedere pazienza, ma la creatività aiuterà a trovare nuove vie. In amore, la sensibilità sarà la forza principale per comprendere i bisogni del partner. Momento favorevole per attività artistiche e spirituali.