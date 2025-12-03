Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 3 al 9 dicembre 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 3 al 9 dicembre 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 3 al 9 dicembre 2025

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Ariete, questa settimana vi avvolge un’energia luminosa che vi incoraggia a fare un passo in più nei sentimenti. La passione è intensa e autentica, perfetta per dichiarazioni coraggiose o per riaccendere un legame. Nel lavoro arriva una svolta inattesa: un progetto che credevate fermo riparte con nuovi sviluppi favorevoli. Per la salute, evitate gli eccessi e concedetevi ritmi più leggeri. Martedì sarà la vostra giornata fortunata, ricca di incontri dinamici.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Toro, siete chiamati a un momento di introspezione utile a rafforzare ciò che amate. La stabilità affettiva sembra oscillare, ma si tratta solo di un invito a rinnovare il rapporto con gesti sinceri. Nel lavoro, la vostra costanza sta maturando risultati, ma serve ancora un po’ di pazienza. Dedicate tempo al benessere fisico e mentale, magari con camminate rilassanti. La parola d’ordine: calma.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Gemelli, siete brillanti e magnetici: la leggerezza che vi caratterizza diventa il vostro asso nella manica. In amore, giochi di sguardi e messaggi intriganti rendono la settimana vivace e piena di sorprese. Professionalmente, idee e intuizioni aprono nuove strade, con trattative e collaborazioni favorevoli. La salute è buona, ma fate attenzione allo stress mentale. Domenica vi regalerà un finale di settimana energico.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Cari Cancro, l’emotività vi guida con dolcezza verso luoghi e persone che vi fanno sentire al sicuro. In amore, esprimere i vostri bisogni sarà fondamentale: chi vi ama saprà ascoltarvi. Nel lavoro, il vostro intuito vi consente di percepire dinamiche nascoste e muovervi con saggezza. La salute richiede ritmi più lenti e momenti solo per voi. Settimana all’insegna della calma e della protezione.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Leone, questa settimana siete più diplomatici e riflessivi del solito. In amore, Venere vi spinge a dialoghi profondi e meno legati all’apparenza: un buon momento per rafforzare la coppia. Sul lavoro, la vera forza sarà la collaborazione: riconoscere il valore degli altri vi farà emergere ancora di più. La salute è buona, ma non fate tutto da soli. Mercoledì sarà la giornata più faticosa: superatela senza forzare.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Vergine, precisione e chiarezza saranno le vostre alleate. In amore, attenzione a non analizzare troppo ogni dettaglio del rapporto: lasciate un po’ di spazio alla spontaneità. Nel lavoro si presenta un’opportunità importante che richiederà tutta la vostra concentrazione e affidabilità. Per la salute, aumentate l’attività fisica per scaricare la tensione. Determinati e attenti, andrete lontano.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Bilancia, l’equilibrio nelle relazioni sarà il tema dominante. In amore, potrete creare un’armonia nuova ascoltando e facendovi ascoltare: un dialogo sincero rafforzerà il legame. Al lavoro, la vostra capacità di mediazione è decisiva per risolvere un conflitto e ricevere consensi. Attenzione agli eccessi alimentari: un po’ di disciplina vi farà bene. Lunedì sarà la giornata con la migliore energia.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Scorpione, le vostre emozioni profonde tornano protagoniste. In amore, la passione è intensa ma va gestita con equilibrio per evitare scenate di gelosia. Nel lavoro, la vostra tenacia vi aiuta a superare ogni ostacolo, supportata da un intuito formidabile. Per la salute, scegliete attività che vi connettano con la vostra energia interiore. Settimana potente, di trasformazione.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sagittario, l’avventura vi chiama. In amore desiderate libertà, ma condividerla con chi vi è accanto renderà il rapporto più autentico. La curiosità vi spinge verso nuove persone e nuove idee. Nel lavoro emergono opportunità legate ai viaggi, alla formazione o all’espansione: non esitate a coglierle. La salute è solida e lo sport all’aperto vi farà sentire al top. Settimana brillante.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Capricorno, la vostra ambizione è forte, ma questa settimana va bilanciata con maggiore apertura emotiva. In amore, investite tempo e gesti concreti: la solidità nasce anche dalle piccole attenzioni. Nel lavoro, un obiettivo importante è finalmente vicino, ma sarà utile ascoltare consigli esterni. Per la salute, non trascurate il riposo. Giovedì sarà la giornata più favorevole.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Acquario, la creatività vola alto e le idee scorrono senza limiti. In amore, cercate stimoli mentali: un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Nel lavoro, la vostra visione innovativa diventa un vantaggio competitivo: proponete, osate, condividete. La salute beneficia di hobby che liberano la mente. Venerdì potrebbe portare un piccolo contrattempo, superabile con calma.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Pesci, siete guidati dall’intuizione, più forte che mai. In amore, emozioni profonde e sensibilità aumentata vi permettono di comprendere e sostenere il partner con dolcezza. Nel lavoro, la vostra empatia crea armonia, ma attenzione a non assorbire problemi altrui. La salute richiede di curare il sonno: è la vostra principale fonte di energia. Sognate, ma restate centrati.