Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 18 al 24 ottobre 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 18 al 24 ottobre 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 18 al 24 ottobre 2025.

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Una settimana all’insegna dell’azione della determinazione aspetta il segno dell’Ariete sentite la necessità di chiudere questioni che avete lasciato in sospeso e di rimettere ordine nelle priorità della vostra vita. In amore si apre un periodo favorevole al dialogo chiarire incomprensioni passate con il proprio partner vi permetterà di legarvi ancora di più e di ripartire con più consapevolezza. Sul piano lavorativo cresce la fiducia nelle vostre scelte. Evitate di caricarvi di troppi impegni. Concedersi delle pause è fondamentale per voi.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Stabilità e concretezza si prospettano per il Toro. Il vostro pragmatismo vi aiuterà a gestire questioni lavorative che vi affliggono. In amore un clima sereno caratterizzerà un rafforzamento dei rapporti già esistenti, mentre per i single potrebbero ci potrebbero essere degli incontri interessanti. Il vostro benessere vi permetterà di pianificare obiettivi a lungo termine.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Settimana dinamiche e stimolante per i Gemelli. Non vi mancheranno di certo le idee, ma concentratevi su progetti già avviati. In amore, i chiarimenti aiuteranno a ritrovare l’equilibrio e la complicità, mentre per il single ci saranno nuovi incontri. Non eccedete con lo stress, alternate momenti di creatività a pause rigeneranti.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Per il segno del Cancro torna finalmente l’equilibrio emotivo, avrete maggiore chiarezza su ciò che desiderate davvero. Nel lavoro potrebbero arrivare delle conferme. La famiglia è il vostro punto di forza. Per chi è single il periodo è favorevole a nuovi incontri. Dedicate del tempo a rilassarvi e a ritrovare l’armonia.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Questa sarà una settimana di grande energia e voglia di emergere per il Leone. In ambito professionale potreste ricevere importanti riconoscimenti o assumere un ruolo centrale. In amore la passione è forte ma attenzione a non lasciarvi guidare solo dall’impulsività. Il benessere fisico migliora, è arrivato il momento per dare forma a un progetto personale.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La Vergine affronta una settimana produttiva e ben organizzata. Sarete in grado di gestire al meglio e con precisione le vostre priorità senza perdere tempo. In amore arrivano momenti di dolcezza e complicità per i single che si mostrano più aperti e disponibili. Ci saranno delle nuove conoscenze questo è un periodo favorevole Per riorganizzare gli spazi personali.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Per la Bilancia tornano equilibrio e armonia nella vostra vita. Nelle relazioni si respira un clima più sereno, che ti permette di vivere i sentimenti con maggiore leggerezza. Sul lavoro una collaborazione può rivelarsi preziosa e stimolante. I single sono favoriti da incontri intriganti e fuori dall’ordinario. Il benessere mentale cresce: concediti momenti dedicati alla bellezza, alla cura di te e a ciò che ti fa stare bene.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Settimana intensa e trasformativa per voi dello Scorpione. Le energie ti spingono a prendere decisioni importanti, soprattutto in amore, dove un chiarimento può cambiare radicalmente le dinamiche. Nel lavoro si aprono opportunità che richiedono tanto coraggio e intuito. Attenzione al benessere fisico: ascolta il tuo corpo e rallenta quando necessario. Ottimo momento per ridefinire strategie personali.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il Sagittario vive giorni vivaci e positivi. La tua voglia di esplorare e sperimentare è sostenuta dalle stelle: possono arrivare notizie incoraggianti o nuove proposte. In amore torna la leggerezza, ideale per condividere emozioni autentiche. I single hanno buone possibilità di incontrare qualcuno affine ai propri interessi. Migliora anche la forma fisica, soprattutto se dedichi più tempo al movimento.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Settimana concreta e costruttiva per il Capricorno. Sei determinato a definire obiettivi chiari, soprattutto sul piano professionale, dove le stelle favoriscono decisioni importanti e investimenti legati al futuro. In amore cerchi stabilità e potresti fare una scelta significativa. Il benessere è buono, ma evita di sovraccaricarti di responsabilità.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

L’Acquario attraversa giorni creativi e ricchi di intuizioni. Le idee brillanti possono tradursi in sviluppi interessanti sul lavoro, soprattutto se condivise con le persone giuste. In amore il dialogo si fa più aperto e sincero, favorendo relazioni più fluide. I single potrebbero vivere incontri originali e stimolanti. Energia in aumento: ottimo momento per iniziare nuove attività.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Settimana dolce e introspettiva per i Pesci. L’intuizione è particolarmente forte e ti guida nelle scelte più delicate. In amore torna la serenità, mentre sul piano professionale potrebbe arrivare un’opportunità che aspettavi da tempo. Il benessere cresce se riesci a ritagliarti momenti di calma e ascolto interiore.