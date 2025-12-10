Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 10 al 16 dicembre 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 10 al 16 dicembre 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 10 al 16 dicembre 2025

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Settimana frizzante, vivace, quasi febbrile: il cielo sembra aprirsi davanti ai vostri passi, rivelando possibilità che fino a ieri non avevate osato immaginare. Sul lavoro un progetto accantonato torna improvvisamente in primo piano con prospettive diverse e più solide: non commettete l’errore di metterlo ancora da parte, perché adesso potrebbe essere la vostra carta vincente. In amore si risveglia un desiderio nuovo, fatto di sicurezza e spontaneità: i single possono vivere un incontro capace di far vibrare, mentre le coppie sperimentano complicità piena e crescente. Anche l’energia fisica torna tonica: ottimo momento per rimettere ordine nella routine e pianificare un dicembre più leggero.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Sette giorni che profumano di concretezza e stabilità. Le stelle vi offrono il terreno ideale per consolidare ciò che avete costruito con pazienza negli ultimi mesi. Sul lavoro la visione si fa più chiara: un investimento, un accordo o una collaborazione assumono finalmente contorni più netti e rassicuranti. In amore torna protagonista la sensualità, che si traduce in scambi profondi e intimi, ricchi di quella calma affettiva che amate così tanto. Il benessere, però, richiede moderazione: evitate gli eccessi, sia alimentari sia emotivi, per mantenere l’energia in equilibrio.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Settimana a due velocità: l’entusiasmo vi scorre nelle vene, ma la lista delle cose da gestire sembra infinita. Il consiglio astrale è chiaro: selezionate, eliminate il superfluo, alleggerite. In amore e nei rapporti affettivi torna la comunicazione autentica, capace di dissolvere malintesi e tensioni accumulate. Sul lavoro affiorano idee brillanti, alcune destinate a diventare realtà nel 2026 se ben coltivate. La sfera sociale torna protagonista: nuove conoscenze, nuovi ambienti, nuove prospettive che riaccendono la vostra curiosità naturale.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Settimana intensamente emotiva, ma straordinariamente fertile per il cuore. In amore siete pronti ad aprirvi con più coraggio: chi è in coppia ritrova un dialogo fluido e sincero, mentre chi è single potrebbe incontrare qualcuno che vibra sulla vostra stessa frequenza interiore. Sul lavoro arriva una notizia o un messaggio capace di rimettere ordine nel quadro generale, dissolvendo dubbi degli ultimi tempi. Priorità assoluta al riposo: dicembre richiederà energie limpide e serve recuperarle ora.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Settimana potente, luminosa, da veri protagonisti. Le energie tornano a fluire nel lavoro, dove un riconoscimento o una conferma attesa da tempo potrebbe finalmente arrivare. In amore la vostra naturale passionalità si accende: le coppie ritrovano intensità, mentre i single si scoprono irresistibilmente magnetici. Il weekend è perfetto per una fuga improvvisa, un viaggio o un momento di pura autocelebrazione. Concedetevelo: ve lo siete guadagnato.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Periodo di riassetto e riorganizzazione. L’inizio della settimana può portarvi un po’ di sovraccarico mentale, ma già dalla metà tutto appare più chiaro e gestibile. Sul lavoro si sbloccano ritardi e intoppi che vi avevano infastidito, restituendovi la sensazione di controllo. In amore cresce il bisogno di equilibrio e piccoli gesti quotidiani diventano preziosi per nutrire la serenità di coppia. La salute richiede attenzione allo stress mentale: regalatevi ordine, silenzio e ambienti armoniosi.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Settimana elegante, strategica, perfettamente nelle vostre corde. Gli astri vi invitano a rivedere alcune dinamiche sia affettive che lavorative, con la vostra consueta diplomazia ma anche con un tocco di decisione in più. Nel lavoro si riaffaccia un progetto di qualche mese fa, più maturo e promettente. In amore torna una freschezza che rende tutto più leggero: potreste sorprendere — o farvi sorprendere. Il benessere cresce con attività che armonizzano corpo e mente, ideali per chi come voi vive di equilibrio.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La settimana nasce intensa, attraversata da piccoli segnali da cogliere con l’intuito, il vostro strumento più potente. Nel lavoro potreste presentare un’idea o una proposta che trova terreno fertile e interessati ricettivi. In amore i sentimenti sono profondi, viscerali: i single possono incontrare qualcuno di travolgente, mentre le coppie vivono un’intimità più matura e consapevole. Attenzione alle tensioni accumulate: qualche ora di solitudine rigenerante farà miracoli.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Nel cuore della vostra stagione zodiacale brillate di entusiasmo e voglia di avventura. La settimana è ricca di stimoli, idee, desiderio di rimettersi al centro della scena. Sul lavoro arrivano spunti creativi che aprono nuove strade: non mettete limiti all’immaginazione. In amore tutto riprende vigore: i single vivono incontri con reale potenziale, mentre le coppie riscoprono una passione fresca e giocosa. Il weekend chiama movimento: sport, gite, attività all’aria aperta.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Sette giorni utilissimi per recuperare equilibrio dopo un autunno impegnativo. La seconda parte della settimana è particolarmente favorevole per decisioni pratiche, firme, chiarimenti o chiusure rimandate troppo a lungo. In amore servono dolcezza e trasparenza: chi è single potrebbe rivalutare un interesse recente e scoprire che vale più del previsto. Nel lavoro tornano lucidità e concentrazione. Il weekend sarà rigenerante, quasi terapeutico: non negatevi il riposo.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Settimana brillante, ricca di idee, intuizioni e incontri significativi. Sul lavoro si affaccia un progetto nuovo o un’opportunità creativa che risveglia entusiasmo e originalità. In amore ritornano leggerezza e libertà, ma con meno fuga e più presenza: un raro equilibrio che vi farà stare bene. Il benessere è favorito da movimento e aria aperta: tutto ciò che vi permette di uscire dagli schemi vi rigenera profondamente.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Sette giorni poetici, intuitivi, ricchi di sensibilità. Vi sentite più consapevoli di ciò che desiderate e questo vi permette di scegliere la strada giusta con maggiore serenità. In amore si aprono possibilità importanti: un messaggio, un incontro o persino un ritorno può smuovere emozioni profonde. Sul lavoro arrivano segnali incoraggianti, anche se la concretizzazione richiederà tempo. Il benessere si coltiva con dolcezza: rallentare adesso è la vostra vera forza.