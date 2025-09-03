Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dall’1 al 7 settembre 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dall’1 al 7 settembre 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dall’1 al 7 settembre 2025

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Questa settimana porta un’aria frizzante di novità. L’oroscopo settimanaleti vede più impulsivo del solito, ma anche pronto a inseguire nuove sfide. In amore, la passione si accende come un fuoco improvviso e può sorprenderti in modi inaspettati. Attenzione però alle parole di troppo: una frase detta male può ferire chi ti sta accanto. Sul lavoro, un progetto che sembrava fermo trova nuovo slancio grazie al tuo coraggio. La salute richiede equilibrio: concediti momenti di pausa per non bruciare tutte le energie. Le stelle consigliano di fidarti più dell’istinto che della logica. Una settimana intensa ma ricca di soddisfazioni.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

Il cielo di questa settimana ti invita alla calma, caro Toro. L’oroscopo della settimana indica che non sarà il momento giusto per correre, ma piuttosto per assaporare ogni passo con pazienza. In amore potresti vivere piccoli malintesi, soprattutto se ti ostini a voler avere sempre ragione. Sul lavoro, un collega o un superiore ti metterà alla prova, ma la tua solidità ti permetterà di affrontare tutto con serenità. La salute chiede attenzione a ciò che mangi e a qualche fastidio che ti porti dietro da tempo. Prenditi cura di te e concediti coccole genuine. Una settimana di rallentamenti, ma anche di lezioni preziose.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Una settimana vivace si apre per te, Gemelli. L’oroscopo settimanale ti rende curioso e desideroso di comunicare con tutti. I rapporti sociali si colorano di nuove opportunità, con incontri che potrebbero trasformarsi in legami significativi. In amore, sei frizzante e irresistibile: single o in coppia, sai come accendere l’entusiasmo. Sul lavoro, il multitasking ti premia ma occhio a non disperdere troppe energie in mille direzioni. La salute migliora se impari a rallentare la mente, magari con un po’ di meditazione. Una settimana brillante, dove le parole saranno la tua arma segreta. Usa il dialogo con saggezza e il destino ti sorriderà.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Il tuo oroscopo della settimana sussurra introspezione, caro Cancro. Sarai più emotivo del solito e avvertirai la necessità di proteggere i tuoi spazi. In amore, desideri più sicurezza e se non la ricevi potresti diventare lunatico. Attenzione a non chiuderti troppo: a volte condividere le tue fragilità rafforza i legami. Sul lavoro, alcune incomprensioni possono creare tensioni, ma con il tuo intuito saprai capire chi è davvero dalla tua parte. La salute richiede equilibrio emotivo: piccoli momenti di relax ti aiuteranno a ritrovare energia. Una settimana non semplice, ma utile per comprendere meglio i tuoi veri bisogni interiori.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Una settimana raggiante ti attende, Leone! L’oroscopo settimanale ti colloca tra i segni più fortunati di questo inizio settembre. In amore brilli come il sole, e il tuo fascino attirerà sguardi e attenzioni. Se sei in coppia, la passione torna a vibrare con intensità. Sul lavoro, il tuo carisma ti porta al centro di un progetto importante: approfittane per mostrare tutta la tua determinazione. La salute è buona, ma occhio a non strafare con eccessi alimentari o notti troppo lunghe. Una settimana che ti regala forza, gioia e la possibilità di sentirti protagonista assoluto della scena.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Questa settimana ti invita all’ordine e alla programmazione. L’oroscopo della settimana ti trova immerso nei dettagli, con il desiderio di rimettere tutto al proprio posto. In amore, rischi di apparire troppo critico: ricorda che la perfezione non esiste e che la dolcezza conta più delle regole. Sul lavoro, le tue capacità analitiche saranno decisive per risolvere un problema che altri non hanno visto. La salute è in crescita, ma non trascurare i piccoli segnali del corpo. Una settimana che richiede pazienza e disciplina, ma che alla fine ti ripagherà con risultati concreti e nuove certezze interiori.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il tuo oroscopo settimanale profuma di armonia, cara Bilancia. In amore, la settimana porta leggerezza e nuove emozioni, soprattutto per chi cerca un legame speciale. La coppia ritrova complicità grazie a momenti di dolcezza condivisa. Sul lavoro, la tua diplomazia ti permette di risolvere un conflitto che rischiava di peggiorare. La salute beneficia di attività artistiche o rilassanti, che riportano equilibrio dentro e fuori. Le stelle ti incoraggiano a seguire il cuore più che la mente. Una settimana che dona serenità, ma anche decisioni importanti: non avere paura di scegliere ciò che ti fa stare bene davvero.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Settimana profonda e intensa, Scorpione. L’oroscopo della settimanamostra emozioni forti, a volte difficili da controllare. In amore, la passione è alle stelle, ma potresti diventare troppo geloso o sospettoso. Sul lavoro, un segreto potrebbe venire a galla, cambiando l’equilibrio con colleghi o collaboratori. La salute chiede attenzione a stress e nervosismo, che rischiano di appesantire il corpo. È un momento per guardarti dentro, senza paura di affrontare le tue ombre. Una settimana complessa ma rivelatrice, che ti aiuta a crescere e a scoprire nuove risorse interiori. Le stelle ti spingono alla trasformazione.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Una settimana di avventure e nuovi inizi ti aspetta, Sagittario. L’oroscopo settimanale ti rende ottimista e desideroso di viaggiare, anche solo con la mente. In amore, sei diretto e sincero: i single potrebbero incontrare qualcuno che accende subito la fantasia. Sul lavoro, arriva un’occasione per ampliare i tuoi orizzonti, forse un progetto internazionale o una nuova collaborazione. La salute è vivace, ma attenzione agli eccessi di entusiasmo che possono portare a stanchezza improvvisa. Una settimana che apre strade nuove: segui il tuo cuore e lasciati guidare dall’istinto. Le stelle ti sorridono con energia fresca e travolgente.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Il tuo oroscopo della settimana parla di responsabilità e conquiste. La settimana sarà impegnativa, ma i tuoi sforzi porteranno frutti importanti. In amore, la stabilità è la parola chiave: vuoi certezze e sei pronto a costruirle con pazienza. Sul lavoro, una sfida complessa richiede concentrazione, ma le stelle premiano la tua determinazione. La salute migliora se impari a concederti pause senza sensi di colpa. È un buon momento per pianificare obiettivi a lungo termine. Una settimana concreta, che ti insegna che la disciplina è la tua forza più grande. Il destino ti sostiene nei tuoi passi sicuri.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Una settimana brillante e sorprendente si apre davanti a te, Acquario. L’oroscopo settimanale indica idee innovative e desiderio di rompere schemi vecchi. In amore, potresti sperimentare un approccio diverso, più libero e fuori dalle convenzioni. Sul lavoro, la creatività ti porta soluzioni geniali che lasciano tutti a bocca aperta. La salute beneficia di attività nuove e stimolanti, meglio se legate al movimento o alla musica. È il momento per credere di più nelle tue visioni. Una settimana positiva, che ti regala entusiasmo e la sensazione di essere sempre un passo avanti rispetto agli altri.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Il tuo oroscopo della settimana racconta di sogni e intuizioni. I Pesci vivranno una settimana emotiva, in cui la sensibilità sarà sia un dono che un peso. In amore, desideri romanticismo e protezione, ma rischi di illuderti troppo facilmente. Sul lavoro, il tuo intuito ti guida, ma attenzione a non perdere il contatto con la realtà. La salute chiede riposo, soprattutto per chi ha dormito poco negli ultimi giorni. È un periodo in cui l’ascolto interiore diventa fondamentale. Una settimana delicata, ma capace di farti scoprire la bellezza delle tue emozioni più profonde.