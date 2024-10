Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 4 al 10 ottobre 2024. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 4 al 10 ottobre 2024.

Oroscopo di Branko dal 4 al 10 ottobre 2024

Oroscopo Branko Ariete

Fine settimana molto sexy con Venere e Luna in Scorpione, un segno che vi scalda i sensi. Cercate però di non rovinarlo con qualche parola di troppo, Marte contrario vi fa diventare ancora più impulsivi del solito e i pianeti in Bilancia disturbano la coppia – Mercurio vi rende troppo loquaci e suscettibili, il Sole vi mette di malumore – sta a voi aggiungere un po’ di romanticismo. Anche negli affari ci vuole un po’ di pazienza, le risposte tardano, la burocrazia vi esaspera, ma il Primo quarto di giovedì 10 vi spinge avanti, nonostante tutto. INCONTRO SÌ: Leone, è sempre il primo della vostra lista. Un Pesci non ha paura dello scandalo, vi ama!

Oroscopo Branko Toro

È un cielo piuttosto professionale, Sole e Mercurio in Bilancia suggeriscono di intensificare la ricerca di un primo impiego; anche se volete cambiare società è un momento favorevole, guardatevi intorno, fissate colloqui, spedite il curriculum, è un bene indirizzare in questo ambito le energie marziane, buono il Primo quarto di giovedì 10. Interessante pure il settore degli investimenti, affari, compravendite, Mercurio lancia raggi propizi a Giove in campo pratico. Fine settimana nervoso per il matrimonio, non siate sospettosi. INCONTRO SÌ: Vergine, vi aiuta a mantenere la calma. Come mai siete gelosi di un Gemelli?

Oroscopo Branko Gemelli

Il Sole e il vostro caro Mercurio nel settore dell’amore e della creatività vi regalano giorni appaganti, se volete dichiararvi è ora il momento giusto, potete anche scrivere una lettera – è un po’ retrò, ma così romantico: saprete sorprendere chi vi piace. Momento molto fertile per gli artisti del segno, ispirazione e creatività vi portano a risultati promettenti, avete buone ragioni per essere ottimisti, non è improbabile un incontro importante giovedì 10, forse un collezionista. Il lavoro d’ufficio è ok, riconoscimenti in vista. INCONTRO SÌ: L’Acquario vi ama ma sfugge a ogni decisione istituzionale. Se no, cercate un Toro…

Oroscopo Branko Cancro

Venere è sensuale e affettuosa insieme, con il vostro Marte si lanciano occhiate incandescenti, il fine settimana è un trionfo di passione. Secondo noi è arrivato il momento di fare il passo successivo nella vostra relazione, magari aspettate la settimana seguente, che cosa vi dice il cuore? Intensi anche i nuovi incontri, siete particolarmente sexy. Presi da tutte queste emozioni, non avete molta voglia di impegnarvi nel lavoro/affari, a meno che non siate nel settore arte/spettacolo. Forma ok. Cautela giovedì 10 con il Primo quarto. INCONTRO SÌ: Lo Scorpione vi tenta, conoscete i suoi abissi ma non vi spaventano. Pesci, che sesso!

Oroscopo Branko Leone

Luna nervosa nel weekend in famiglia e nel matrimonio. Quando il coniuge e i vostri parenti fanno così avreste voglia di defilarvi ma non sapete come – non è facile inventare un impegno di lavoro nel fine settimana… Meglio i nuovi incontri, in questo caso non ci sono troppe complicazioni a frenarvi. Molto bene invece il settore pratico, il Sole vi garantisce l’approvazione e la simpatia delle persone vicine, colleghi, amici stretti, e Mercurio è nel punto migliore del vostro oroscopo, firmate pure quell’accordo. INCONTRO SÌ: Gemelli, sono sempre più attraenti! Primo quarto di giovedì 10 vi porta un Capricorno…

Oroscopo Branko Vergine

Nonostante Saturno sempre in Pesci, un cielo molto promettente, le stelle in Bilancia, Sole e Mercurio, vi suggeriscono investimenti fruttuosi, affari allettanti, non fatevi frenare dalla paura, lo stesso Giove, pur contrario, è nel vostro campo del successo, andate avanti. Nel fine settimana Luna raggiunge Venere nel vostro amico Scorpione, programmate una fuga d’amore nel week end, le notti saranno davvero di fuoco… se siete ancora soli, potreste incontrare qualcuno durante una gita. Scoppia l’amore con il Primo quarto di giovedì 10. INCONTRO SÌ: Un Toro vi porta lontano lontano… perché non provare? La passione con un Cancro cresce.

Oroscopo Branko Bilancia

È la stagione del vostro compleanno e avete tutti i diritti di farvi un regalo – del resto, quelli che vi fate da soli sono i più graditi, non è così? Questo cielo però potrebbe farvi diventare un po’ materialisti, con Giove propizio e Venere nel campo pratico/investimenti/immobili. In particolare nel fine settimana volete tutto per voi, la persona amata, gli oggetti personali, i ricordi, e guai a chi ve li tocca. Un po’ di tensione in casa e famiglia si registra giovedì 10, il Primo quarto si scontra con Marte, mantenete il controllo. INCONTRO SÌ: Scorpione, raggiunge il suo scopo: sedurvi. L’Acquario è sempre stato vostro.

Oroscopo Branko Scorpione

Fine settimana con Venere e Luna nel vostro cielo, mentre Marte è più sexy che mai. È un segno del destino, dovete amare! In questo momento, sogno e concretezza si fondono e plasmano un amore indimenticabile, che può appagarvi. Non chiudetevi in voi stessi, a volte non siete così delusi da tutto come mostrate di essere, forse vi divertite un po’ a posare da “poeti maledetti”. Intanto, nella vostra mente si formano nuove idee professionali, presto vi lancerete nella mischia. Giovedì 10, il Primo quarto vi aiuta. INCONTRO SÌ: Sagittario, provate a mettergli le briglie! Impossibile non accorgervi degli sguardi di un Pesci.

Oroscopo Branko Sagittario

Proprio voi che fate i timidi? Non ci avremmo mai creduto se non lo avessimo visto con i nostri occhi. Eppure è quel che segnala Venere alle vostre spalle, anche la Luna è nello stesso punto del cielo nel fine settimana. Un nuovo incontro vi fa sentire giovani come teenager, forse è per la differenza d’età che vi vergognate? Giovedì 10 il Primo quarto nel settore pratico segnala che potete concludere un affare, un investimento sarà fruttuoso molto presto. Scontri con i vostri parenti per una spartizione ereditaria. INCONTRO SÌ: Capricorno, vi chiama sotto il Primo quarto: risponderete? L’Ariete non vi lascia andare.

Oroscopo Branko Capricorno

Marte è ancora parecchio fastidioso, adesso in particolare perché si scontra con il Sole e con Mercurio… Gli attacchi di qualche concorrente o di un giovane socio vi stanno facendo perdere la calma e quindi un po’ della vostra proverbiale freddezza, quella che fa tremare i sottoposti con una sola occhiata. Che cosa rimane dunque? Il vostro coraggio determinato rinasce giovedì 10 con il Primo quarto nel vostro cielo. In amore, Venere protegge i nuovi incontri, nel fine settimana c’è anche la Luna nello stesso punto del cielo: amerete! INCONTRO SÌ: Vergine, per voi due è il momento giusto. Leone, ancora tu? Non dovevamo vederci più?

Oroscopo Branko Acquario

ACQUARIO 20 gennaio – 18 febbraio Fine settimana un po’ strano, oltre a Venere, in Scorpione c’è pure la Luna crescente: ormai avete chiaro quel che dovete fare, qual è il percorso da seguire per ottenere le soddisfazioni – economiche e di prestigio – che meritate, Sole e Mercurio vi illuminano la via, dovete solo seguirla senza distrarvi. In amore brilla sempre luminosa l’allegria di Giove, non permettete che qualche scaramuc- cia faccia crescere la distanza fra di voi. Dovete avere fiducia nell’altro e nel futuro. Salute sensibile ai cambi di temperatura. INCONTRO SÌ: Torna per voi dal passato una Bilancia, più affascinante che mai. Sagittario, irresistibile.

Oroscopo Branko Pesci

È vero, Giove è ancora fastidioso, ma il resto del cielo merita un applauso. Nel fine settimana Venere e Luna nel vostro amico Scorpione vi portano occasioni da valutare attentamente, ma crediamo siano da accettare. Non sono solo offerte d’amore, sono anche opportunità professionali che vengono da lontano e potrebbero sorprendervi molto. Giovedì 10 un Primo quarto profondamente amico vi aiuta con un nuovo incontro interessante per la vita personale ma anche utile per la professione, collaborare con gli altri è fondamentale. INCONTRO SÌ: Il Cancro vi guarda con quegli occhi… Che cosa vorrà farsi perdonare? L’Ariete è una sfida.