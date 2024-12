Oroscopo Paolo Fox 2025, le previsioni segno per segno

Oroscopo 2025 di Paolo Fox. Il noto astrologo è tornato anche quest’anno protagonista nel salotto de I Fatti Vostri con le previsioni delle stelle per i dodici segni dello zodiaco. Curiosi di scoprire quali saranno i segni più fortunati del 2025? Si preannuncia un anno di grandi novità come annunciato dall’astrologo: «sono convinto che molte stelle hanno in serbo grandi progetti».

Oroscopo Ariete 2025

L’Ariete inizia il 2025 in maniera poderosa.

Il grafico di Paolo Fox per l’Ariete: già a febbraio dal punto di vista amoroso abbiamo un cielo di grande fervore. Poi c’è una cosa molto particolare: quest’anno Venere resterà nel segno dell’Ariete per molte settimane e questo infervora tutti quelli che vogliono cercare un amore: i single, le persone che vogliono dedicare alla vita amorosa più tempo, matrimoni e convivenze. Anche giugno sarà un mese di grande interesse con Venere importante.

Giove accompagna le questioni del lavoro. La seconda parte dell’anno sarà un pò più contraddittoria, quindi è probabile che dal punto di vista pratico tra giugno e luglio vi chiederete se continuare un progetto di lavoro oppure no. Vi troverete in una nuova situazione oppure dovrete fare i conti con nuovi progetti, ma in fondo a voi le novità piacciono perchè siete amanti delle occasioni, siete gli avventurieri dello zodiaco. Molto importante considerare i picchi di fortuna: maggio sarà un mese utile da questo punto di vista e anche dicembre. Nel complesso un anno molto positivo che vi vedrà sulla cresta dell’onda sopratutto all’inizio.

Oroscopo Toro 2025

I Toro hanno tanta voglia di chiarire quello che non va in amore.

Il grafico di Paolo Fox per il Toro: chi vive una relazione part-time tra gennaio e febbraio vorrà dire tutto quello che pensa, non ci dimentichiamo che qualche persona toro è reduce da una sorta di rivoluzione sentimentale. C’è bisogno di stabilità e quando arriva? Guardando il percorso dell’amore: giugno sarà un mese importante perchè Venere toccherà il vostro segno zodiacale. L’estate sarà galeotta se volete sposarvi o fare un figlio. Prima parte dell’anno sottotono, poi si recupera a metà.

Per quanto riguarda il lavoro non date retta alle incertezze e tensioni che possono nascere tra gennaio e febbraio perché a maggio Mercurio, transitando a favore del segno, darà una marcia in più. A chi ha un’azienda: cambio ai vertici, cambio ai soci, collaborazioni ed investimenti. Un mese che sembra sotto pressione sarà quello di ottobre: l’autunno porterà ancora una volta una revisione dei conti importanti. Fortuna: aprile, maggio e giugno sono messi di grande spicco. Giove inizierà un transito molto bello a partire dal 9 di giugno: in qualche modo siete protetti per tutto l’anno.

Oroscopo Gemelli 2025

Cari gemellini le vicende lavorative vi interessano molto. Giove nel sgeno porta qualche vantaggio in più tra aprile, maggio e giugno. I primi mesi del 2025 non sono contrari, ma bisognerà fare i conti con qualche perplessità, non sarete immediatamente operativi. Dal punto di vista pratico nella seconda parte dell’anno Giove toccherà il settore delle finanze.

Amore: marzo è un mese che vi vede protagonisti, Venere sarà molto attiva a luglio. Ai cuori solitari consiglio di prenotare le vacanze in un luogo di incontro, dove si vede gente. L’estate sarà galeotta per quanto riguarda le questioni d’amore. Fortuna: giugno e luglio sono mesi importanti, mentre novembre e dicembre prevedono meno occasioni da mettere in pratica.

Oroscopo Cancro 2025

Il 2025 è un anno di rivoluzione perchè Giove sarà nel vostro segno zodiacale dai primi giorni di giugno e in qualche modo sarà la seconda parte dell’anno a darvi di più.

Il grafico di Paolo Fox per il Cancro.

Lavoro: luglio e agosto lieve calo a settembre, ma poi grande picco ad ottobre, novembre e dicembre. Non posso dimenticare che anche Saturno sarà in aspetto conflittuale: andrete avanti alla grande, probabilmente da giugno a dicembre sarete protagonisti assoluti della vostra vita e potrete anche giocare una carta vincente.

Amore: il mese più importante è quello di agosto con la presenza di Venere, mentre marzo sarà un mese particolare. Chi vive una storia d’amore in crisi quest’anno c’è un lungo transito di Venere insidiosa e nervosa soprattuto nei mesi tra febbraio e maggio e probabilmente dovrete superare una piccola grana familiare.

Oroscopo Leone 2025

Il Leone in questo momento è veramente al top assoluto. Prima parte dell’anno con Giove, Saturno spettacolare nella seconda.

Il grafico di Paolo Fox per il Leone.

Amore: cielo favorevole tra gennaio e maggio, l’unico rischio è che possiate mettervi troppo sul piedistallo. Quest’anno Venere sarà attiva sempre nei primi mesi quindi via libera per chi vuole sposarsi o fare un figlio. Maggio sarà un mese che vi colpisce al cuore con Marte particolarmente attivo, mentre Venere è in arrivo a settembre. Negli anni buoni si può anche decidere di non stare più con una persona e trovarne un’altra.

Lavoro: cielo importante fino a maggio abbiamo delle buone stelle, in calo a giugno, ma si recupera da luglio. Sono mesi che vi vedono al centro dell’attenzione di un oroscopo che sarà molto valido. Alcuni di voi hanno cambiato rotta, rinunciato ad un incarico, ma tutto questo vi porterà fortuna. Fortuna: sarete persone più forti soprattutto da maggio in poi, mesi in cui riceverete dei forti consensi.

Oroscopo Vergine 2025

Quante volte vi ho detto che di recente vi siete trovati in una sorta di grande confusione? Come un puzzle da completare e forse l’inizio del 2025 saranno ancora un pò strani perchè sembra difficile realizzare quello che volete. Lavoro: siete in una condizione di precario

Il grafico di Paolo Fox per la Vergine

Lavoro: siete in una condizione di precario per le vicende di carattere pratico. Da giugno e luglio cambia il cielo, Giove non sarà più ostile dal 9 giugno e Saturno non sarà più opposto e quindi in qualche modo avremo una condizione più libera e finalmente quel progetto che per vari motivi avete ritardato sarà facile da gestire. Fortuna: cielo molto interessante nell’ultima parte dell’anno con agosto, settembre ed ottobre i mesi più vivaci.

Oroscopo Bilancia 2025

Il grafico di Paolo Fox per la Bilancia.

Lavoro: grande opportunità in questo 2025 da gennaio a giugno. Potrete rivalutare un accordo, tornare a lavorare, c’è anche chi deve superare un problema fisico visto che Marte è stato contrario per tanto tempo. Un cielo che va giù solo da giugno a luglio, migliore da agosto. Marzo per il lavoro è un mese importante per ottenere qualcosa di più.

Amore: giugno e luglio sono i mesi più fertili. Una stagione bella per i sentimenti, ottobre vi porterà interessi concreti ed emozioni.

Oroscopo Scorpione 2025

Il 2025 sarà un anno forte per voi, anche se voi guardate sempre il bicchiere mezzo pieno.

Il grafico di Paolo Fox per lo Scorpione.

Amore: cielo meraviglioso per i sentimenti fino a giugno. Poi Giove inizia un transito valido e avremo un oroscopo di grande cambiamento. Bisogna aspettare un pò, ma Venere vi verrà a trovare a novembre. Lavoro: tra luglio e dicembre le occasioni ci sono, i creativi e gli autonomi avranno più opportunità. Fortuna: luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre sono i mesi più forti, mentre non bisognerà rischiare a marzo,

Oroscopo Sagittario 2025

Cari Sagittario, l’amore è in crescendo ma bisogna stare attenti.

Il grafico di Paolo Fox per il Sagittario

Amore: è in crescendo, ma con Giove in opposizione avete riversato a livello sentimentale frustrazioni che erano nate altrove. Attenzione nei rapporti in crisi, se c’è una nuova storia non decollerà subito, bisognerà aspettare la seconda metà dell’anno. Dall’estate in poi si vola e dicembre sarà il mese più bello con Venere nel vostro spazio zodiacale per chi vuole sposarsi o convivere.

Lavoro: tra gennaio e marzo probabile che alcuni accordi non siano pronti. Se dovete fare una squadra di lavoro, cambiare un incarico, prima di maggio sarà difficile capire cosa fare. Tra agosto e dicembre ci saranno le occasioni migliori, non solo potrete contare anche su un ottimo aspetto di Saturno che rappresenta forza, coraggio e vitalità. Fortuna: media nella prima parte dell’anno, molto interessante il periodo tra agosto e dicembre.

Oroscopo Capricorno 2025

Cari Capricorno il 2025 si divide in due perchè ci saranno dei cambiamenti planetari importanti da giugno e poi, quindi sfruttate i primi mesi.

Il grafico di Paolo Fox per il Capricorno.

Lavoro: i primi mesi sono essenziali, abbiamo un cielo di lavoro e di forza, magari non di spicco, almeno fino a luglio. Cosa succede da luglio in poi? Tenete la situazione in mano, ma dovete lottare con qualche piccola avversità, non escludo screzi con soci e collaborati dall’estate in poi. Amore: i sentimenti premiano agosto e settembre sono i mesi più importanti, Venere sarà in trigono quindi in qualche modo l’estate porterà successo, ma proprio perchè avete un grande vigore l’estate potrebbe segnare un rinnovamento: vorrete avere attorno solo persone concrete e l’amore potrebbe subire dei sobbalzi.

Oroscopo Acquario 2025

Grande cielo per il segno zodiacale dell’Acquario, questo è un oroscopo importante almeno fino a giugno anche se poi arriverà Saturno e un grande Plutone. Questo cielo rivela che l’Acquario è pronto a sfidare se stesso e gli altri.

Il grafico di Paolo Fox per l’Acquario.

Lavoro: molto importante tenere testa alle occasione, fate una richiesta tra aprile e maggio. Amore: chi si è innamorato nel 2024 penserà ad una convivenza, matrimonio o ad un figlio e da questo punto di vista aprile sarà un mese bello. A maggio un lieve flessione forse per un problema di soldi, ma poi da giungo e settembre di nuovo una grande crescita.

Fortuna: mi piace il mese di aprile, ma non disegno il periodo tra luglio e settembre. La primavera inoltrata e l’estate saranno stagioni di riferimento.

Oroscopo Pesci 2025

Questo cielo vi vuole bene, ma sul lavoro ci sono cose da rivedere. Fino a maggio vi trovate un pò in sospeso: chi vi ha fatto del male, chi vi ha messo in condizioni di disagio alla fine del 2024? Oppure qual è il programma o progetto che volete perfezionare? State calmi fino a maggio 2025 non potete fare molto. Il cielo cambia molto durante l’estate e il massimo ci sarà tra agosto e dicembre: sarà il periodo delle grandi emozioni e vittorie.

Amore: tutto sommato fino ad aprile abbiamo un buon cielo con Venere nel segno. In qualche modo se avete un amore lo continuate, mentre maggio e giugno mesi di piccole crisi. A settembre ci saranno delle occasioni per rivedere un legame, ma se siete single o volete portare avanti una nuova relazione l’autunno sarà galeotto. Novembre e dicembre sono mesi di riferimenti anche per quanto riguarda il futuro. Un anno di crescita e revisione, quindi non vi arrabbiate se nelle prime mensilità del 2025 sarete ancora confusi perchè poi da questa confusione nasceranno dei buoni proposti ed opportunità.