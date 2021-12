Oroscopo Paolo Fox 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo 2022 di Paolo Fox. Il noto astrologo è tornato anche quest’anno protagonista nel salotto de I Fatti Vostri con le previsioni delle stelle per i dodici segni dello zodiaco. Curiosi di scoprire quali saranno i segni più fortunati del 2022? Si preannuncia un anno di grandi novità per buona parte dei segni dopo un 2021 segnato ancora una volta dalla terribile pandemia da Covid-19.

Oroscopo Ariete 2022

Il primo che deve festeggiare quest’anno è il segno zodiacale dell’Ariete. Il 2021 qualcosina ha portato alla fine, ma solo verso gli ultimi mesi ha creato qualche impiccio. In realtà alcuni progetti sono ripartiti, ma la novità del 2022 è l’ingresso di Giove dal 24 di Maggio fino al 28 di Ottobre e questo rappresenta una risorsa in più. Tra l’altro ci saranno mesi molto importanti: maggio per l’amore. Non solo proprio tra maggio e giugno, se avete avuto delle problematiche di tipo lavorativo o siete in attesa di qualcosa di nuovo, avrete delle buone risorse. I nati tra la fine di marzo e gli inizi di aprile sono i più forti.

Il grafico di Paolo Fox per l’Ariete: si parte un pò bassi soprattutto in amore perchè gennaio e febbraio sono mesi un pò strani. Poi avremo il top nel mese di maggio e soprattutto una seconda parte dell’anno che soprattutto in amore vive di rendita, quindi se dovete fare una scelta importante muovetevi entro la primavera. Un mese importante per il lavoro sarà maggio, dovrete rivedere accordi e pensare alla novità. Per quanto riguarda la fortuna il mese maggio sarà importante, in particolare nelle giornate del 27, 25 e 26 può portare delle belle inspirazioni.

Oroscopo Toro 2022

Cari torellini partite subito bene con una Venere importante. Gennaio è un mese che porta delle buone risorse. Urano da tempo è nel vostro segno e sta portando dei cambiamenti che l’anno prossimo consoliderà. Questi cambiamenti possono arrivare per vostra richiesta o perchè c’è qualcuno che vi propone qualcosa di buono. Luglio è un mese molto importante per le relazioni d’amore, resta Saturno un po’ particolare quindi attenzione alle spese.

Il grafico di Paolo Fox per il Toro: gennaio e febbraio sono positivi per i sentimenti. Questo sarà un anno in cui molti Toro penseranno al lavoro, ma anche al desiderio di famiglia. Maggio, giugno e luglio sono mesi molto forti.

Oroscopo Gemelli 2022

Il segno dei Gemelli parte con un Giove un pò strano. Se ci sono delle baruffe legali e delle questioni burocratiche da risolvere state un pò attenti perché è probabile che prima di maggio o giugno non si muova foglia, ma questo non vi deve creare dei problemi. Tra l’altro questo è un anno che vedrà Giove favorevole, ma tra maggio e ottobre in arrivo rinnovi d’accordi e positività. Dopo il 23 di giugno potreste avere una bellissima iniziativa, mentre per il lavoro il mese di aprile è operativo.

Il grafico di Paolo Fox per i Gemelli: avrete una parte centrale dell’anno molto importante, soprattutto tra maggio, giugno, luglio e agosto anche nelle relazioni d’amore. C’è un bellissimo trigono tra Marte e Saturno tra settembre e ottobre, quindi tutta la seconda parte dell’anno protegge per ciò che concerne le questioni lavorative. Attenzione solo se c’è qualche disputa legale.

Oroscopo Cancro 2022

I cancro chiudono il 2021 con delle grandi perplessità. Abbiamo avuti forti opposizioni planetarie, questo è un cielo che avrebbe potuto provocare dei disguidi anche a livello sentimentale. Vi siete isolati nell’ambito del lavoro e riversato della tensione in amore. Vi consiglierei di restare un pochino attenti proprio a gennaio e febbraio, aprile sarà un mese molto interessante per le relazioni. Per quanto riguarda il lavoro, consolidate le cose che volete fare tra gennaio e febbraio visto che la parte centrale dell’anno è di osservazione.

Il grafico di Paolo Fox per il Cancro: gennaio e febbraio sono rallentati, aprile per i sentimenti protegge con Venere in trigono. Vi raccomando di non fare passi falsi per quanto riguarda le questioni legali. Per la fortuna direi che attorno al 5 di luglio avremo una Venere molto bella.

Oroscopo Leone 2022

L’amore parte in maniera un pò sbandata. Dobbiamo ricordare che gennaio, febbraio e marzo sono mesi che Venere vede da lontano. Da maggio avrete una Venere molto passionale, quindi prima di ciò date attenzione alle relazioni che hanno vissuto una crisi. Attenzione anche alle questioni che riguardano la professione. Siete degli eroi visto che nel 2021 avete lottato contro un Saturno opposto e avete vinto anche delle buone sfide e molti premi. Adesso bisogna guadagnare e cercare soldi.

Il grafico di Paolo Fox per il Leone: l’amore è sottotono, ma maggio, giugno e luglio sono dei mesi importanti. Ad agosto avrete Venere nel segno: sarà un mese eccezionale. Lavoro: inizi un pò stentati, ma risentirete dalla fine di maggio di un ottimo transito di Giove.

Oroscopo Vergine 2022

C’è da dire che all’inizio dell’anno farete i capricciosi. Voi avete già impostato alcune questioni di lavoro e volete che certe cose siano chiare. Non subito visto che Giove sarà opposto agli inizi dell’anno, ma da maggio evidentemente prenderete una persona a quattrocchi e direte ‘io continuo a fare questa cosa se tu mi garantisci quest’altra’. L’amore premia in particolare a febbraio, ma anche a giugno.

Il grafico di Paolo Fox per la Vergine: si parte bene. Febbraio è un mese importante per le relazioni, avremo un giugno molto bello con Mercurio e Venere in ottimo aspetto. I single impenitenti potrebbero pensare che è giusto concedersi un pochino di più. Concedetevi anche sul lavoro, ma non aprite dispute e vertenze tra gennaio e febbraio.

Oroscopo Bilancia 2022

Si parte con qualche dubbio in amore. Il 2021 con Giove e Saturno attivi è stato un anno bello, vi ha un pò deluso alla fine però si recupera in amore. A marzo avremo una splendida posizione di Venere, maggio, giugno e luglio sono mesi di grande forza per chi vuole fare scelte d’amore. Per ciò che concerne il lavoro vi raccomando di muovervi prima di Aprile, quindi qualsiasi cosa dovrete regolarla prima che Giove entri in opposizione. Non è un cielo difficile nella seconda parte dell’anno visto che Saturno sarà dalla vostra parte, ma dovrete rivedere alcuni accordi.

Il grafico di Paolo Fox per la Bilancia: picco massimo per l’amore tra marzo e aprile. Avremo anche un ottobre molto intrigante con Venere. Per il lavoro marzo e aprile sono i mesi giusti per fare delle proposte. Non vi allargate troppo per quanto riguarda questioni legali e finanziarie visto che Giove in opposizione da maggio chiede attenzione.

Oroscopo Scorpione 2022

Il 2022 è un anno veramente pieno di favori. Il primo ve lo porta Giove in ottimo aspetto. Febbraio e marzo possono essere mesi molto importanti anche per le questioni d’amore. Avremo solo un mese giù di corda per i sentimenti: quello di giugno. Un mese molto importante per il lavoro è quello di luglio quando avremo Mercurio e Venere attivi. Seconda parte dell’anno molto interessante.

Il grafico di Paolo Fox per lo Scorpione: si parte molto bene. L’unico mese per l’amore un pò giù di corda è giugno. Provate a fare delle scelte vincenti a luglio che sarà il mese delle grandi soddisfazioni.

Oroscopo Sagittario 2022

Si parte bassi con un Giove particolare, ci vuole attenzione nel rapporto e nelle relazioni con gli altri. Poi improvvisamente la fortuna e il grande cambiamento con maggio, giugno e luglio i mesi più caldi di questo 2022 che vi rimette in pista. Devo dire che qualcuno già alla fine del 2021 è ripartito, magari avete avuto qualche risorsa in più da sfruttare. L’estate sarà fioriera di buone novità.

Il grafico di Paolo Fox per il Sagittario: maggio, giugno e luglio sia per l’amore che per il lavoro sono molto importanti. Il lungo transito di Giove vi aiuta.

Oroscopo Capricorno 2022

Super star anche questo anno almeno fino ad aprile. Poi da maggio dovrete rimettere in discussione qualcosa soprattutto per ciò che concerne il lavoro. Potrete anche continuare a fare ciò che state facendo, salvo non ci sia stata una pausa, ma in quel caso vorrete porre delle nuove condizioni. Da maggio vi trovo un pò agitati per un transito di Giove.

Il grafico di Paolo Fox per il Capricorno: gennaio, febbraio e marzo sono mesi molto importanti per le relazioni. Abbiamo addirittura Venere e Marte attivi fino al 6 marzo; i primi quattro mesi dell’anno vi permettono di segnare una sorta di goal che riguarda anche l’amore.

Oroscopo Acquario 2022

Si parte molto bene con i sentimenti. Venere a marzo sarà nel segno, in questo periodo potete dare tanto. Siete affascinanti e potete anche decidere di vivere amori trasgressivi e particolari, anche se siete molto indecisi. Da una parte vorreste il rapporto di coppia poi però vi sentite asfissiare se il rapporto diventa morboso. Spesso, infatti, preferite un’amicizia amorosa. Marzo e aprile mesi di grande forza per gli incontri, tutta la prima parte dell’anno è favorevole per il lavoro con un Giove attivo dalla fine di maggio fino ad ottobre.

Il grafico di Paolo Fox per l’Acquario: giugno e luglio sono i mesi migliori per firmare un accordo e stipulare un contratto. Saturno resta nel segno e rappresenta i soldi. Bisogna stare un pochino attenti.

Oroscopo Pesci 2022

Giove ha iniziato un transito nel vostro segno zodiacale regalandovi le indicazioni utili per maturare al meglio il futuro. Aprile vedrà Venere nel vostro segno zodiacale, mentre a maggio Marte e Giove favorevoli. Questo è un cielo di grandi e piccole fortune. Qual è l’unico rischio? Che voi immaginiate di poter recuperare rapporti inutili, situazioni che sono state sballate o buttate in aria da un destino infame. Se coltivate un sentimento da tempo, non ho dubbi che il 2022 sia l’anno del matrimonio, della convivenza e dei figli.

Il grafico di Paolo Fox per i Pesci: abbiamo ad aprile un cielo molto importante con una Venere forte. Giugno è un mese di grande rilevanza, la seconda parte dell’anno non è così interessante per i sentimenti. Per il lavoro tra gennaio e giugno potrete fare qualcosa di più per voi stessi. Se nel passato non vi hanno concesso una promozione, siate certi che con un pò di buona volontà tra aprile e giugno qualcosa accadrà. Per la fortuna il mese di giugno è importante.