Nella puntata di fine anno del Grande Fratello Vip 5 è intervenuta l’astrologa Ada Alberti che ha fornito l’oroscopo 2021 con le previsioni segno per segno. Le sue previsioni mancavano all’appello dei guru delle stelle per il nuovo anno, dopo quelle di Paolo Fox (qui l’Oroscopo 2021 di Paolo Fox) e altri astrologi che vanno spesso in Tv a fornire l’oroscopo. L’astrologa, in coppia con Tommaso Zorzi, improvvisato per l’occasione cartomante, ha rivelato cosa ci riserva il 2021 per i 12 segni dello Zodiaco. Eccovi tutti i video Mediaset con le previsioni della nota astrologa e volto di Canale 5.

Oroscopo 2021 di Ada Alberti: Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo di Ada Alberti con i primi tre segni zodiacali, è il turno quindi di Ariete, Toro e Gemelli.

L’oroscopo di Ada Alberti con altri tre segni zodiacali, è il turno del Cancro della Vergine e del Leone.

Oroscopo 2021 di Ada Alberti: Bilancia, Scorpione e Sagittario

E’ il momento della Bilancia, dello Scorpione e del Sagittario, quali saranno le previsioni di Ada Alberti?

Oroscopo 2021 di Ada Alberti: Capricorno, Acquario e Pesci

Ada Alberti continua a leggere le stelle del 2021, questa volta i segni sono il capricorno, l’acquario e i pesci