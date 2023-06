Dopo la fine di una relazione, è naturale che si torni a parlare del proprio ex. Succede anche ai vip. Ebbene, una delle coppie celebri del Grande Fratello 7, quella composta da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, è giunta al capolinea come sapete. La loro rottura era stata confermata dalla stessa Oriana, che piangendo su Twitter aveva confermato la fine della storia. Cosa è successo dopo? Seguiteci nella lettura che vi sveliamo ogni dettaglio.

Oriana Marzoli pubblica un tweet e poi lo cancella, poi fa un altro video contro i like e Daniele Dal Moro

Non siamo certo dei “guardoni”, ma la bella influencer Venezuelana tiene banco con le sue “mosse” social, tanto che alimenta ogni giorno che passa gossip veri e altri inverosimili sulla fine di questa storia turbolenta. Tra i due ex infatti sembra non esserci tregua, si accusano a vicenda e le loro liti si consumano sui social dove gli utenti attenti e anche molto interessati seguono ogni singolo tweet con molta passione.

Ed ecco in questo Tweet con tanto di Video che Oriana Marzoli, spiega il perché di alcuni likes, di quelli che la emozionano di più e del motivo per cui non voglia più nascondersi ma fare tutto alla luce del sole.

QUESTO CI TENGO CHE LO VEDIATE TUTTI PERCHÉ QUI SPIEGA BENE COSA INTENDE PER LA STORIA DEI LIKE E NON QUELLE CAVOLATE CHE STO LEGGENDO DA ALCUNI#oriele pic.twitter.com/kHNuYVZ74J — engi🦋 (@badante_oriele) June 2, 2023

Oriana Marzoli risponde agli attacchi su Daniele Dal Moro ma poi cancella tutto: cosa è successo?

Insomma non c’è pace per questi due ragazzi che hanno gestito la loro storia sempre in modo turbolento. Le loro sicurezze hanno preso il sopravvento e non c’è più modo di recuperare questo rapporto, che già era molto in bilico di suo, per via dei loro caratteri contrastanti. La Marzoli risponde agli attacchi su Daniele e poi cancella tutto. Ecco le sue parole:

“Io non parlerò e non ho mai parlato male di lui. Non butterò mai mer** su una persona e non dico bugie. Quello che dico è sempre la verità. Secondo, non butto mer** su un’altra persona per uscirne meglio io. Però mi difendo dagli attacchi con la verità, senza mettere mer** sull’altra persona. Ripeto: sono innamorata, è chiarissimo per me. Se dice che ha dubbi su questo mente, perché lo sa benissimo. Poteva chiamarmi perché non era bloccato per chiamarmi. Poteva scrivere ai nostri amici, che sono gli stessi. Non lo ha fatto. Poteva prendere la macchina visto che lo voleva tanto gridare e poteva venire a Milano a dirmelo. Ma evidentemente non voleva farlo dopo che mi ha invitato ad andarmene, no?”.

Anche Daniele dal Moro replica e non si fa attendere rispondendo dall’account del cugino perché come vi abbiamo già detto, Dal Moro ha il profilo sospeso:

“Ho due certezze nella vita. La prima è che molte ORIANISTAS sono delle me**e. E la seconda è che tu non capisci un ca**o! Non è che se tu capisci quello che vuoi allora è la realtà dei fatti. Capisci solo quello che ti fa comodo, che è diverso. Che futuro può esserci in una relazione dove la tua ragazza non si fida di te senza che tu abbia fatto praticamente nulla. Tu hai fatto la qualunque e io alla fine ho scelto di fidarmi! Allora prima risolvi i tuoi problemi e poi forse sarai pronta per una relazione. Anche io ho molte insicurezze dovute a tutto quello che ho passato. Ma non le riverso su di te!”.

Insomma, i due ex gieffini sembrano usciti da una bella telenovela, magari come quelle spagnole o venezuelane, ricche di “drammi” e lacrime, solo che questa è la vita vera!