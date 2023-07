E’ finita tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La coppia, nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dopo una serie di tira e molla si è detta addio. L’annuncio è arrivato a sorpresa sul profilo Instagram ufficiale di Daniele che è stato categorico scrivendo: “tra me è Oriana è finita senza margine di ritorno“.

Oriana e Daniele si sono lasciati: il messaggio su Instagram

Potrebbe essere finita definitivamente tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, una delle coppie più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 2023. La Reina della casa più spiata d’Italia e l’ex concorrente della versione Nip del reality show di successo di Canale 5 hanno litigato durante una cena in Sardegna in compagnia di altri concorrenti della casa di Cinecittà. Non è dato sapere cosa si siano detti i due, ma dal video pubblicato sui social e diventato virale si vede Daniele discutere animatamente con la influencer spagnola. Non solo, l’ex gieffino avrebbe lasciato la cena prima di tutti gli altri. Dal canto suo Oriana l’ha bloccato sui social senza però comunicare alcun dettaglio su quanto successo.

Del resto Oriana e Daniele dall’uscita dalla casa del GF VIP si sono lasciati diverse volte per poi riappacificarsi, ma questa volta l’addio tra i due sembrerebbe definitivo stando a quanto scritto proprio dall’ex gieffino su Instagram.

Daniele Dal Moro: “con Oriana Marzoli è finita, non tartassatemi di messaggi”

“Tra me è Oriana è finita senza margine di ritorno” – scrive così Daniele Dal Moro parlando della fine della relazione con Oriana Marzoli. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip su Instagram comunica così la fine di una storia che ha appassionato milioni di italiani. Non solo, Daniele ha postato una foto con un trolley e alcune buste della spazzatura invitando i fan a non assalirlo di domande su Oriana:

Valigie nuove per il mio compleanno. Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò partire domani.

Non solo, Daniele ha concluso il suo messaggio scrivendo:

Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servono a nulla per favore. Alla fine anche se dite di conoscermi non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno.

Che sia davvero finita per sempre tra i due?