Ora o mai più, show condotto da Amadeus, è sicuramente uno dei grandi successi di Rai 1. L’ultima puntata è andata in onda il 2 marzo 2019. La trasmissione ebbe un grande successo anche sui social, tanto che il popolo della rete ha da tempo chiesto una nuova edizione dello show. A lanciare le ultime indiscrezioni su un possibile ritorno dello show è stato il sito Dagospia. Vediamo quali novità ci sono in merito a una nuova edizione del programma di Rai 1.

“Ora o mai più” torna su Rai 1? L’indiscrezione

Come riportato da Dagospia pare che qualcosa in merito al ritorno su Rai 1 di Ora o mai più sembra muoversi. L’ipotesi di una terza edizione dello show sembra essere sul tavolo di Viale Mazzini. Molto probabilmente la nuova edizione potrebbe tornare in prima serata a gennaio 2022.

Chi potrebbe condurre la prossima edizione dello show?

A quanto pare la prossima edizione di Ora o mai più non dovrebbe essere condotta da Amadeus. Il presentatore in forza alla Rai, reduce dal successo di Arena Suzuki 60-70-80, il prossimo gennaio sarà impegnato con la preparazione della prossima edizione del Festival di Sanremo. Molto probabilmente a condurre la nuova edizione dello show di Rai Uno potrebbe essere il grande Carlo Conti che è anche ideatore dello show.

Ora o mai più: potrebbe sfidare C’è posta per te?

A Viale Mazzini si parla anche di una possibile collocazione dello show in prima serata al sabato sera. Il direttore di Rai Uno Stefano Coletta pare stia cercando uno show per il sabato sera, Sicuramente lo show portato al successo da Amadeus potrebbe essere adatto a sfidare il programma C’è posta per te di Maria De Filippi che andrà in onda proprio a gennaio prossimo su Canale 5.

Al momento queste sono le indiscrezioni sullo show di Raiuno. Per ulteriori novità sulle sorti del programma non ci resta che attendere i prossimi risvolti che senza dubbio arriveranno durante le prossime settimane.