Il nuovo progetto televisivo di Amadeus, Ora o Mai Più è partito ieri sera venerdì 8 giugno. Fin da subito il popolo del web ha speso belle parole per il presentatore siciliano che ha portato alla ribalta 8 glorie dimenticate del mondo della musica accostandole con dei mostri sacri della musica italiana.

Ora o Mai Più lo show musicale di Amadeus, convince

Il nuovo programma di Rai 1, Ora o Mai Più, era una vera è propria scommessa! Riportare in video delle “meteore” e riproporle in una nuova chiave, a distanza di vent’anni, dove il mondo e il panorama musicale è completamente cambiato rischiava di essere un clamoroso flop.

Invece è stata una trasmissione piacevole, sul filo dei ricordi, a volte nostalgica e non sono mancati momenti di commozione e battibecchi pungenti, che hanno condito il tutto in modo eccellente.

Naturalmente la conduzione sobria, simpatica, senza sbavature di Amadeus che si è destreggiato benissimo tra meteore e star attuali è stata impeccabile.

Ora o mai Più: chi sono le “meteore” che hanno partecipato?

Ad avere una seconda possibilità sono stati: Marco Armani, Massimo Di Cataldo, Donatella Milani (che sarà poi sostituita nelle prossime settimane da Francesca Alotta, i Jalisse, Valeria Rossi, Lisa, Stefano Sani, Alessandro Canino.

Per loro coach d’eccezione: Fausto Leali, Loredana Bertè, Marcella Bella, Marco Masini, Michele Zarrillo, Orietta Berti e Patty Pravo.

Ora o Mai Più: i cavalli di battaglia dei cantanti partecipanti in gara

La puntata si apre con la presentazione degli 8 cantanti in gara con i loro Cavalli di Battaglia, vere e proprie hit di successo che poi inspiegabilmente sono finite nel dimenticatoio.

Il pubblico in studio sembra si sia già orientato: ad avere una standing ovation e un appaluso prolungato sono stati Massimo di Cataldo con l’indimenticabile “Se Adesso Te ne Vai” e Lisa arrivata terza a Sanremo nel 1998 con il brano “Sempre”.

La storia di Lisa commuove tutto lo Studio e il pubblico a Casa

Le storie personali di questi cantanti in cerca di una nuova ribalta hanno commosso un po’ tutte: chi è caduto in depressione, chi ha cercato di dedicarsi ad altri lavori avendo sempre la passione per la musica. Tuttavia quella che ha emozionato moltissimo sia lo studio che il pubblico a casa è stata la storia di Lisa.

La cantante calabrese, nel pieno del suo successo a cavallo degli anni 90 e 2000 scopre di avere un tumore al cervello. Da lì baratro, la sua malattia l’ha portata lontana dalle scene dal 2007 al 2010. La cantante dichiara:

“Nel 2013 ne sono uscita completamente e ho ripreso a cantare. Oggi sono qui per rimettermi in gioco”.

Gli altri Cavalli di Battaglia erano:

Volevo dirti per Donatella Milani

per Donatella Milani Fiumi di parole per i Jalisse

per i Jalisse Tre parole per Valeria Rossi

per Valeria Rossi Brutta per Alessandro Canino

per Alessandro Canino Tu dimmi un cuore ce l’hai per Marco Armani

per Marco Armani Lisa per Stefano Sani

Ogni coach per ogni cantante: gli abbinamenti

L’assegnazione dei coach ai cantanti è stata così suddivisa:

Marco Armani sarà seguito da Red Canzian. Il pezzo scelto per il duetto è Noi due nel mondo e nell’anima. Voto raggiunto 43

I Jalisse sono stati abbinanti invece a Michele Zarrillo il pezzo scelto per il duetto è Cinque giorni. Voto totalizzato 46.

La polemica sui Jalisse

I poveri Jalisse sono stati un bel po’ bacchettati: stando ai pareri della Bertè e di Patty Pravo non meritavano di vincere Sanremo. Quello stesso anno infatti, 1997, i Jalisse vinsero con il brano Fiumi di parole.

Patty Pravo arrivò solo ottava con …E dimmi che non vuoi morire, mentre la Bertè si classificò al ventesimo posto con Luna. Insomma alle due prime donne questa vittoria non è propria andata giù. Anche se i due dei Jalisse non hanno replicato alle critiche.

Massimo Di Cataldo sarà seguito da Patty Pravo. Il pezzo scelto per il duetto è Pensiero Stupendo. Voto raggiunto, il più alto della serata 51

Donatella Milani sarà abbinata a Fausto Leali. Anche se dalla prossima puntata non ci sarà più lei, ma Francesca Alotta. La Milani ha preferito ritirarsi per seguire la mamma gravemente malata e rinunciare allo show. Il pezzo scelto è A chi. Voti realizzati 39.



Alessandro Canino sarà seguito da Loredana Bertè. Il pezzo scelto per il Duetto è Dedicato. Straordinaria Loredana, ha sempre cantato lei. Voto totale 43.

Valeria Rossi è abbinata a Orietta Berti. Con il brano Io ti darò di più. Totale voti 45

Stefano Sani è in coppia con Marcella Bella. La canzone è L’Ultima poesia. Totale voti 45

Lisa avrà come coach Marco Masini. Con il brano T’Innamorerai… realizzano 50.

E sono proprio loro a vincere la puntata!! In questo caso Lisa, la cantante calabra ce l’ha fatta. E’ arrivata prima sia grazie al giudizio dei coach che del pubblico in studio.

Appuntamento a venerdì prossimo 15 giugno per una nuova puntata di Ora o Mai più in prime time su Rai 1.