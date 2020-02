Creata da Pedro Aguilera, già creatore di 3%, Omniscient è una serie distopica brasiliana che debutta su Netflix il 29 gennaio. La storia è ambientata in un futuro forse non troppo lontano dal nostro, in cui tutti vengono monitorati costantemente attraverso dei droni. In questo ambiente ostile, che ricorda molto 1984 di George Orwell, un’esperta di informatica sfugge al controllo per poter indagare su un delitto. Lo stile narrativo della serie ricorda molto Black Mirror, in cui il rapporto tra uomo e nuove tecnologie è al centro di ogni episodio.

Omniscient su Netflix: la trama della serie brasiliana

In un futuro indecifrato, ogni essere umano è monitorato 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 da un drone praticamente impercettibile; questo viene chiamato “Onnisciente”, un sistema di sicurezza di altissimo livello che fornisce i dati raccolti a un computer a cui nessuno ha accesso. La società vive quindi in una situazione di sottomissione al controllo della macchina. La criminalità rasenta lo zero, poiché chi agisce contro la legge è consapevole che, prima o poi, verrà catturato grazie al potente occhio dell’Onnisciente. Questo sistema di sicurezza apparentemente perfetto viene messo in dubbio quando la giovane Nina scopre un corpo senza vita. C’è stato un omicidio e Onnisciente non lo ha registrato. Si tratta di una falla al sistema oppure qualcosa (o qualcuno) l’ha volontariamente occultato per inviare un messaggio?

Per Nina inizierà una missione pericolosa in cui dovrà scoprire chi o cosa si nasconde dietro l’omicidio e allo stesso tempo trovare un modo per sconfiggere l’Onnisciente.

Omniscient: il cast e i personaggi

Il cast di Omniscient è composto da attori tutti brasiliani. Carla Salle (Os dias eram assim, Malhação) interpreta la protagonista Nina; insieme a lei: Jonathan Haagensen (O mecanismo, Cidade de Deus), Luana Tanaka (3%, Meu Amigo Hindu), Guilherme Prates (Motorrad, Tempo de Amar), Sandra Corveloni (Linha de Passe, A Glória e a Graça) e Marcello Airoldi (Linha de Passe, Flores Raras).

La prima stagione di Omniscient è composta da sei episodi diretti dalla coppia Isabel Valiante e Julia Jordão. Guilherme Freitas, Ludmila Naves, Maria Shu e Thais Fujinaga firmano la sceneggiatura insieme al creatore della serie, Pedro Aguilera.