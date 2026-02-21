Ci siamo: mancano pochissime ore alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’evento finale delle Olimpiadi: dove seguirlo in tv, programma e ospiti!

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, la cerimonia di chiusura in tv: quando e dove seguirla

Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 sono giunte al gran finale. Domenica 22 febbraio 2026 appuntamento con la cerimonia ufficiale di chiusura dei XXV Giochi olimpici invernali che si sono svolti per il terzo anno in Italia dopo Cortina 1956 e Torino 2006. Una serata che si preannuncia imperdibile visto che sancirà il passaggio delle Olimpiadi dall’Italia alle Alpi Francesi, sede della prossima edizione nel 2030. Dopo la cerimonia di inagurazione tenutasi lo scorso 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano, la chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si terrà il 22 febbraio 2026 alla Verona Olympic Arena di Verona. Si tratta della prima volta per l’Arena di Verona pronta ad ospitare un evento di tale portata. Lo show è previsto dalle ore 20 di domenica 22 febbraio 2026 in prima serata su Rai1, ma anche in modalità streaming su tutte le piattaforme di RaiPlay.

Tema centrale della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026 è “Beauty in Action” con una sceneografia ispirata all’acqua come simbolo che unisce il mare e le montagne. Per l’occasione la splendida Arena di Verona è stata trasformata in una grande piazza italiana dove si alterneranno grandi ospiti e personaggi del mondo dello sport, della cultura, della musica e dell’intrattenimento. Uno show corale che unisce danza, musica e architettura.

Cerimonia di chiusura Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, tutti gli ospiti

Tra gli ospiti annunciati per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ci sono: Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto, due eccellenze dello sport italaiino. Non solo, prevista la presenza di Roberto Bolle, etoile di fama mondiale che delizierà il pubblico dell’Arena e di Rai1 con una coreografia pensata apposta per le Olimpiadi. E ancora: Achille Lauro, nato proprio a Verona, dopo essere stato tedoforo si esibirà dal vivo. La musica risuonerà in tutta l’Arena anche grazie a Gabry Ponte, mentre Benedetta Porcaroli sarà a rappresentare il mondo dei giovanissimi. Non sarà presente, invece, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump; al suo posto la delegazione americana con Linda McMahon (Segretario all’Istruzione), l’ambasciatore Tilman J. Fertitta e l’ex hockeista Ryan Suter. Infine presente Sébastien Lecornu, il primo ministro della Francia, Paese ospitante delle prossime Olimpiadi 2030.

L’appunamnto con la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 è per domenica 22 febbraio dalle ore 20 su Rai1.