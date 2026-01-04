Vincenzo Salemme torna in tv con ‘Ogni promessa è debito‘, sua nuova commedia teatrale. L’attore sarà in scena dall’Auditorium Rai di Napoli e in diretta lo spettacolo sarà trasmesso su Rai1. Scopriamo insieme la trama, chi fa parte del cast e quando vederla in tv.

Ogni promessa è debito, dal teatro alla tv: trama e quando vederla

Il grande teatro torna in tv. Vincenzo Salemme è infatti il protagonista di una nuova commedia dal titolo ‘Ogni promessa è debito‘ che sarà trasmessa sulla Rai. L’appuntamento è per lunedì 5 gennaio 2026 in prima serata, alle ore 21.30, su Rai1 e dal vivo presso l’Auditorium Rai di Napoli.

Ma qual è la trama di ‘Ogni promessa è debito‘? Protagonista è Benedetto Croce, proprietario di una piccola pizzeria sulla spiaggia di Bacoli. L’uomo un giorno ha un incidente in barca e finisce disperso insieme ai suoi figli e al cameriere di sala. Dopo aver sbattuto la testa contro gli scogli, privo di sensi, fa una promessa a Sant’Anna e lancia un messaggio dalla radio di bordo: “Se venite a salvarci, io faccio un voto, prometto di donare 5.557.382 euro e 60 centesimi!”. Una barca raccoglie il suo appello e li salva ma Benedetto, una volta giunto a terra, non si ricorda né di quel voto né di aver lanciato un messaggio di aiuto.

Nessuno gli crede ma tutti si domandano se quei soldi esistono o sono il frutto di una inspiegabile e oscura spinta dell’inconscio. Riuscirà Domenico a sottrarsi alla sua promessa dato che “ogni promessa è debito!?”.

Il cast della commedia

‘Ogni promessa è debito‘ è scritta, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme. Nel cast troviamo, oltre al’attore, Nicola Acunzo, Domenico Aria, Vincenzo Borrino, Sergio D’Auria, Oscarino Di Maio, Pina Giarmanà, Gennaro Guazzo, Antonio Guerriero, Geremia Longobardo, Rosa Miranda, Agostino Pannone e Fernanda Pinto.

Le scene sono a cura di Roberto Crea, i costumi di Francesca Romana Scudiero mentre le musiche di Antonio Boccia. Il Responsabile di Produzione è Simona Di Nardo.