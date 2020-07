“Oggi è un altro giorno”, in arrivo su Rai 3 da fine novembre uno show con il Maestro Massimo Ranieri. E’ un varietà in cinque puntate sul teatro (ma non solo) ideato e condotto dall’artista napoletano.

Anticipazioni del nuovo spettacolo condotto da Massimo Ranieri da novembre sulla terza rete Rai

Il poliedrico Massimo Ranieri approda su Rai 3 per 4 serate settimanali alla fine di Novembre con un nuovo show, che si intitola “Oggi è un altro giorno”. Una frase celebre che ci riporta al capolavoro di Via con Vento vincitore di parecchi premi Oscar in cui la protagonista Vivien Leigh, interprete dell’indimenticabile Rossella O’Hara pronuncia questa frase nelle scene finali della pellicola.

Oggi è un altro giorno: quando inizia e come sarà strutturato

La data ufficiale di messa in onda dello spettacolo ancora non si conosce ma con buona probabilità potremo ammirare l’istrionico artista napoletano da fine novembre stavolta sulla terza rete della Rai Radio Televisione Italiana.

Lo show sarà strutturato in maniera differente rispetto a quelli a cui ci ha abituato Ranieri: non un one man show ma uno spettacolo più intimo, dove il racconto e la narrazione, affidate sempre a Ranieri saranno la peculiarità principale. Sicuramente farà da cornice anche la musica, di cui Ranieri è un ottimo interprete.

Un viaggio che l’artista compirà assieme al suo pubblico tra il gioco entusiasmante della fantasia e le emozioni più vere della vita.

Sulla falsa riga di un altro spettacolo di Massimo Ranieri, Sogno o son desto lo spettacolo avrà un approccio più teatrale che musicale: presenti sul palco assieme a Ranieri molti amici e colleghi che costituiranno la parte integrante dello spettacolo. Del resto Ranieri è molto generoso in tal senso: in presenza di ospiti non fa mai la parte del leone, non rubando mai la scena, anche se è inevitabile vista l’immensa sua bravura.

Ma stavolta c’è una importante novità: saranno presenti quegli amici e colleghi con cui Ranieri ha un particolare legame artistico o umano. E per stare e interagire con loro non ci sarà solo il palcoscenico ma anche un camerino speciale per chiacchierare e raccontarsi.

Il camerino, avrà dunque un ruolo fondamentale perchè sarà anche un luogo per cantare e per fare spettacolo insieme. Invece sul palcoscenico vedremo lo spettacolo con tutti i contenuti musicali e di varietà che fanno parte del repertorio di Ranieri.

Il racconto seguirà un filo conduttore che sta scrivendo l’artista con il suo inseparabile autore Gualtiero Pierce.