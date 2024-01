Data storica in casa Mediaset. Oggi 13 gennaio, di ben 32 anni fa, nasceva il Tg5. Si tratta del primo telegiornale nato in un emittente privata che sfidava il notiziario della prima rete del servizio pubblico. Da allora il Tg5 ha conquistato sempre più telespettatori e oggi è un punto di riferimento importante per gli italiani.

Auguri al Tg5, nato il 13 gennaio del 1992

Era il 13 gennaio del 1992 quando su Canale 5 alle ore 13 andò in onda la prima edizione del Tg5. Alla conduzione della striscia informativa di Mediaset c’era un giovanissimo Enrico Mentana. Il suo compito era quello di sfidare i Tg Rai che ai tempi registravano punte di share del 40%. In questi 32 anni, il Tg5 ha avuto solo tre direttori: Mentana, Carlo Rossella e Clemente Mimun, un dato che mostra come la continuità sia stato un elemento di grande forza per l’emittente privata.

Oggi il TG5 è un punto di riferimento assoluto dell’informazione italiana: un traguardo raggiunto attraverso credibilità, modernità, innovazione, e il lavoro di tutti i suoi giornalisti.

Il notiziario, che è diretto dal 2007 da Clemente Mimun, è un vero e proprio “servizio per il pubblico”, dato che la sua priorità sono i suoi telespettatori. Da 32 anni, il Tg5 anche grazie alle sue rubriche, informa in modo completo, brillante e imparziale gli italiani. Non manca un’attenzione particolare rivolta ai social e alle novità tecnologiche.

I post di Mimum e Mentana

Sui social, l’attuale ed ex direttore del Tg 5, hanno voluto ricordare tale data. Clemente Mimum su X (ex twitter) ha scritto:

“Tanti auguri a noi: il Tg5 esordiva il 13 gennaio 1992. Grazie ai milioni di telespettatori che ci seguono ogni giorno. Ci impegniamo a fare sempre meglio dalla parte di chi ci guarda“.

tanti auguri a noi:il tg5 esordiva il 13 gennaio 1992.Grazie ai milioni di telespettatori che ci seguono ogni giorno. Ci impegnamo a fare sempre meglio dalla parte di chi ci guarda — Clemente Mimun (@cjmimun) January 13, 2024

Su Fb invece, Enrico Mentana, ha postato una foto ricordo di quel giorno accompagnato da un messaggio di ringraziamento:

“Questo è proprio il primo ‘frame’. Il 13 gennaio 1992 alle ore 13 partiva un nuovo telegiornale. Oggi compie 32 anni. Auguri da papà! E più seriamente un abbraccio a quelli che c’erano allora, a partire da Lamberto e Cristina, e a quelli che ci sono ancora, in primis Clemente e Cesara, ma anche a tutti gli altri che contribuirono – qualsiasi fosse il loro ruolo, dall’editore che non c’è più a tutta la gente del Palatino – a quel parto felice“.