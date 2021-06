“La disabilità non va in vacanza” e approda su Rai2 in “O anche no“, programma dedicato all’inclusione e la solidarietà ideato e condotto da Paola Severini Melograni. Dopo un anno segnato dalla pandemia di Coronavirus, il programma torna in onda tutti i venerdì sera dalle ore 00.30 e in replica la domenica dalle 9.15 con una formula completamente rivisitata e tante novità.

O anche no su Rai2: Paola Severini Melograni conduttrice

Inclusione e solidarietà: questi sono i temi principali della nuova edizione di “O anche no Estate 2021“, il programma di Paola Severini Melograni. Ogni puntata inizia con un intervento curato dalla conduttrice che si occupa del mondo del disagio e della disabilità. Non solo, in ogni puntata ci sarà un reportage curato da uno degli inviati. Questa è la principale novità dell’edizione 2021 che segna l’ingresso nella squadra di Mario Acampa e Riccardo Cresci. Si tratta di due giovani conduttori con alle spalle diverse esperienze televisive a Rai per il Sociale, Rai Pubblica Utilità e Rai Ragazzi.

Spetta proprio ai due inviati girare l’Italia per scoprire le varie possibilità offerte a ragazzi delicati. Per la prima volta quest’anno anche la scuola non chiude i battenti. Tantissimi istituti scolastici, infatti, hanno risposto all’appello del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi restando aperti nei mesi estivi. Una decisione che coinvolge tutti quei ragazzi affetti da problemi di disabilità che potranno così essere coinvolti in attività con insegnanti e operatori.

Mario Acampa nella squadra di “O anche no Estate 2021”

Tra le novità di “O anche no Estate 2021” c’è sicuramente l’ingresso di Mario Acampa e Riccardo Cresci. I due inviati del programma si alterneranno ed occuperanno di un tema – reportage andando a raccontare il mondo dei disabili: dall’organizzazione delle scuole a quella di luoghi attrezzati per il turismo accessibile e tanto altre.

Tra i servizi andati in onda possiamo segnalare quello di Mario Acampa che ha raccontato la storia di Carlo Pittis, da manager di successo a imprenditore social. Pittis è riuscito a sopravvivere ad un “evento negativo” della sua vita lanciando un progetto imprenditoriale sociale: la Alinker, la walking bike gialla a tre ruote.

Non solo, durante le varie puntata di “O anche no”, il programma si occuperà anche del mondo dello sport andando ad incontrare squadre di calcio paralimpico soffermandosi anche sulle prossime paralimpiadi. Infine, non mancheranno le canzoni dei “Ladri di carrozzelle”, la house band di “O anche no”.

L’appuntamento con “O anche No Estate 2021” è tutti i venerdì sera dalle ore 00.30 e in replica la domenica dalle 9.15