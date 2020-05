Il giornalista e scrittore romano Maurizio Costanzo sarà alla conduzione di un terzo programma Rai, che andrà in onda con buona probabilità tra fine estate e inizio autunno. Costanzo non sarà solo alla conduzione di questa trasmissione: sarà affiancato da Pino Strabioli che conosce molto bene!

In arrivo un nuovo programma su Rai 3 con Maurizio Costanzo e Pino Strabioli

Stando alle anticipazioni fornite da Blogo, il marito di Maria De Filippi in estate registrerà un programma di interviste, coadiuvato da Pino Strabioli. Per il giornalista sarà il terzo impegno a Viale Mazzini, dopo “S’è fatta notte” su Rai 1 e “Storia di un’italiana” su Rai 2. Il programma dovrebbe chiamarsi Insonnia e la rete di emissione dovrebbe essere appunto la terza rete del servizio pubblico radiotelevisivo. La trasmissione avrà il ritmo e lo stile tipico di Costanzo e dovrebbe registrarsi in estate per poi essere mandato in onda nella tarda estate e inizio autunno.

Al fianco di Costanzo, Pino Strabioli che il giornalista romano conosce molto bene: ha scritto, infatti, la nuova commedia teatrale diretta e interpretata dallo stesso Strabioli che si chiama “ Abolite gli armadi, gli amanti non esistono più”. Commedia che poi per ovvi motivi non ha potuto andare in scena vista l’emergenza sanitaria che ci ha colpito.

Costanzo e Strabioli al timone di una nuova trasmissione su Rai 3

Le puntate da registrare dovrebbero essere quattro e dovrebbero andare in onda nella seconda serata della terza rete a fine estate ed inizio autunno. La decisione finale, tuttavia, spetterà al neo direttore di rete Franco di Mare e alla sua vice Rosanna Pastore.

Maurizio Costanzo e gli altri impegni in Rai

Costanzo come dicevamo all’inizio di questo articolo ha già altri impegni in Rai: S’è fatta notte che va in onda su Rai 1 dal 26 maggio 2012 (in seconda serata e, dal 23 ottobre 2017, in terza serata) con la conduzione di Maurizio Costanzo e la partecipazione di Enrico Vaime, sostituito nel 2016 da Lisa Marzoli.

Il programma è ambientato in un finto bar: luci soffuse e un cameriere che rassetta la sala. Entrano nel bar, Costanzo e l’ospite di turno da intervistare. Una chiacchierata intima, rilassata e dai toni schietti. Gli ospiti provengono dal mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. La sigla della trasmissione è una versione strumentale di Quattro amici di Gino Paoli.

Rai, storia di un’italiana- altro programma di Costanzo su Rai 2

L’altro programma Rai condotto da Maurizio Costanzo è Storia di una’italiana: dedicato alla tv pubblica. Un’antologia dagli sceneggiati, dell’informazione e dei varietà della nostra tv. A condurre con Costanzo, Umberto Broccoli, archeologo e saggista: l’intento è quello di narrare storie della nostra storia, riproponendo uno spaccato culturale dell’Italia.