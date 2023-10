Il catalogo di NOW TV viene costantemente arricchito da film e serie tv originali firmati Sky, ma anche da tantissimi titoli di case di produzione quali: Universal Pictures, Warner Bros. Pictures, Sony/Columbia Pictures e non solo. A questi si aggiungono molte pellicole e serie italiane, che completano una proposta tra le più variegate in assoluto a disposizione del pubblico.

NOW TV, le serie da non perdere a novembre 2023

La piattaforma online che propone in streaming tutti i canali lineari e i contenuti on demand presenti su Sky Q via parabola si arricchisce di nuovi contenuti. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere a novembre 2023.

1 novembre 2023

Infranto

Il thriller del 2022 – ispirato a una storia vera – racconta la storia di un veterano dei Marine che non riesce a integrarsi nella società. Ormai sull’orlo della disperazione, decide di commettere un gesto estremo.

3 novembre 2023

Unwanted – Ostaggi del Mare (Stagione 1)

La serie televisiva italiana con Marco Bocci in 8 episodi è prodotta da Sky Studios, Pantaleon Films e Indiana Production, e liberamente ispirata a “Bilal”, il libro di Fabrizio Gatti sul suo viaggio sotto copertura tra i migranti sulle rotte fra Africa ed Europa. Una enorme nave da crociera piena di turisti occidentali trae in salvo un gruppo di migranti dopo il naufragio della loro imbarcazione. Lo scontro sarà inevitabile.

4 novembre 2023

The Lovers – Stagione 1

La serie TV racconta la storia di una coppia composta da persone completamente diverse. Lui è un inglese benestante, membro dell’èlite metropolitana. Fidanzato con una donna famosa, è un giornalista radiofonico di successo alla sua prima grande occasione nella TV inglese che conta, ossessionato dalla politica e frequenta i posti più alla moda. Lei è nordirlandese, dipendente di un un supermercato, e vive nel quartiere più malfamato di Belfast. Divorziata e sola, non guarda mai i telegiornali, ma preferisce i reality. I due sembrano non avere niente in comune, almeno sulla carta e – stando alle premesse – vivono due vite completamente diverse. Tuttavia sarà il bisogno di guarire da una vita in cui rischiano di perdersi. Troveranno questa guarigione l’uno nell’altra. Non dovrebbero essere attratti, ma non riusciranno a resistere alla tentazione di avere un flirt.

5 novembre 2023

Tremila anni di attesa

Il film del 2022 diretto da George Miller è un mix tra sentimentale, drammatico e fantasy. La protagonista – Alithea Binnie – è soddisfatta dalla vita ma mantiene uno sguardo scettico sul mondo. Mentre si trova a Istanbul incontra un Djinn. Il genio afferma di essere pronto a esaudire tre suoi desideri in cambio della libertà, ma Alithea è troppo colta per non sapere che nelle fiabe i racconti di sogni da esaudire finiscono sempre male. Per convincerla il Genio inizia a raccontarle il suo passato straordinario. Alla fine – sedotta dalla sua storia – Alithea finisce per formulare il più sorprendente dei desideri.

6 novembre 2023

Un matrimonio mostruoso

Film del 2023 diretto da Volfango De Biasi, racconta la storia della strega Brunilde e del vampiro Vladimiro, alle prese con la scomparsa di Nando – il suocero di Adalberto – morto sotto una colata di cemento armato a presa rapida. La tragedia ha riunito la famiglia “umana” di Luna, figlia di Nando, con quella formata da mostri di suo marito Adalberto. Tutti sono affranti dalla perdita, e non immaginano che Nando non è finito nell’Aldilà, ma in un lontano paradiso fiscale. L’unica persona a conoscere la verità è sua moglie Stella, abbandonata senza neanche il becco di un quattrino e con una serie di debiti da saldare. Stella approfitta della crisi matrimoniale tra il consuocero Vladimiro e la moglie Brunilde per farsi spazio nel cuore del vampiro e scalzare la strega, ma quest’ultima è pronta a tutto pur di mettere in salvo il suo matrimonio secolare.

8 novembre 2023

Mia

Mia – presentato in anteprima al BiF&st 2023 – è un film del 2023 diretto da Ivano De Matteo che racconta l’amore malato. Un’adolescente si innamora di un ragazzo incapace di amare, uno che concepisce la relazione come un rapporto di potere in cui è lui a dover comandare, ad avere il controllo su tutto, a tiranneggiare possessivo la vita di lei. il padre della ragazza vorrebbe allontanarla da lui, ma non ci riesce, mentre la madre minimizza quella situazione che ogni giorno spegne un po’ di più la voglia di vivere di Mia. Una storia che spazia tra relazioni tossiche e stalking, ma mette anche sotto esame il rapporto genitori/figli, film da seguire con il fiato sospeso.

10 novembre 2023

Morgane – Detective Geniale (Stagione 2)

Nella prima stagione della serie TV franco-belga Morgane si è fatta notare e promuovere, grazie alle sue doti investigative fuori dal comune, da addetta alle pulizie in una stazione di polizia a consulente della Direzione Interregionale della Polizia Giudiziaria di Lille. Fin dal suo primo incontro con Karadec si è creato tra i due un rapporto controverso di stima reciproca, ma anche di forte contrasto. Nel corso della seconda stagione “Morgane Detective geniale” il poliziotto e l’apprendista investigatrice lavoreranno fianco a fianco per risolvere complicati delitti. Alternando comicità a tensione – con una sottile malizia data da complicità e attrazione non dichiarata – i due porteranno avanti la loro vita, privata e professionale, sempre impegnati a fare i conti con imprevisti, pericolo e novità tra il dramma e la commedia.

11 novembre 2023

Creature Grandi e Piccole (Stagione 2)

Continuano le avventure dei veterinari che lavorano immersi nelle colline dello Yorkshire degli anni ’30. Nei sei nuovi episodi della seconda stagione “Creature grandi e piccole” scopriamo che – durante un breve soggiorno a Glasgow – James Herriot vede arrivare l’offerta di un lavoro permanente in uno studio locale. Cosa sceglierà il protagonista alla fine? Finirà per preferire la vicinanza a casa o tornerà nello Yorkshire, il posto che ha imparato ad amare? Non ve lo sveliamo per non rovinarvi la sorpresa.

Maurice – Un topolino al Museo

Film di animazione diretto da Vasiliy Rovenskiy “Maurice – Un topolino al museo” racconta la storia tra il gatto Vincent e il topolino. I due si conoscono durante una notte tempestosa e – per sfuggire alla tempesta – si nascondono in un clavicembalo. Lo strumento viene poi portato in uno dei più famosi musei al mondo. Arrivati là, i due protagonisti si imbattono in una squadra di gatti altezzosi, incaricati di proteggere le opere d’arte dall’attacco dei topi. Vincent vorrebbe entrare a far parte della banda, ma teme di perdere il suo nuovo amico. Decide così di nascondere Maurice agli occhi indiscreti dei felini, ma non considera a fondo il fatto che quest’ultimo – come tutti i roditori – è attratto dai dipinti. La situazione precipita quando al museo giunge un’opera di inestimabile valore: La Gioconda di Leonardo da Vinci. Riuscirà Maurice ad “affondare” i suoi denti nel celebre dipinto?

13 novembre 2023

Babylon

Film drammatico del 2022 scritto e diretto da Damien Chazelle, “Babylon” ci riporta nella Los Angeles degli Anni ’20. La pellicola racconta l’Epoca d’Oro di Hollywood, regno della sregolatezza, dell’esuberanza e delle ambizioni folli, in un momento cruciale per l’industria cinematografica, impegnata nel passaggio dai film muti a quelli sonori. Questa rivoluzione porterà alla nascita di nuove stelle e all’inevitabile rovina di vecchie glorie. Tra i protagonisti di questo “passaggio” troviamo l’attore Jack Conrad – interpretato da Brad Pitt – che teme l’arrivo del sonoro ed è preoccupato di dover “ridimensionare” la sua vita sregolata, fatta di feste, divorzi e affari poco chiari. La pellicola ricevuto numerose candidature per diversi premi tra cui tre candidature agli Academy Award: Premio Oscar alla miglior colonna sonora, alla migliore scenografia e ai migliori costumi.

14 novembre 2023

Profeti

Un film drammatico sulla guerra, sull’estremismo religioso, su due donne che hanno fatto scelte diametralmente opposte, sull’oppressione che le donne vivono in molte parti del mondo. La pellicola diretta da Alessio Cremonini ha ottenuto la candidatura ai Nastri d’Argento.

15 novembre 2023

The Estate

Divertente commedia targata Sky Original con Toni Collette e Anna Faris, “The Estate” racconta l’intensa battaglia per l’eredità di una zia morente. Nel cast anche David Duchovny, Rosemarie DeWitt, Ron Livingston, Keyla Monterroso Mejia e Kathleen Turner.

The Lazarus Project – Stagione 2

Quando un giorno lo sviluppatore di app George si trova a rivivere una giornata di mesi prima, pensa di aver perso la testa. Tutti i suoi recenti traguardi sono stati cancellati, compresi i successi sul lavoro e il matrimonio con l’amore della sua vita Sarah. La cosa peggiore è che sembra essere l’unico ad essersi accorto di ciò che è successo.

19 novembre 2023

Blueback

Film di genere avventura del 2022 “Blueback” racconta la storia di Abby, una bambina appassionata di immersioni. Sua madre Dora è un’ambientalista convinta e la porta spesso al largo per osservare la fauna marina. Durante una di queste gita la bimba siimbatte in una piccola cernia, che decide di adottare dandole il nome BlueBack. Alcuni anni dopo Abby scopre che il pesce appartiene a una specie in via di estinzione a causa della pesca intensiva. Seguendo gli insegnamenti della madre la ragazzina decide di salvare il suo piccolo amico, confrontandosi con i bracconieri.

Law & Order: I due volti della giustizia – Stagione 22

Il nuovo capitolo della serie TV crime di successo ideata da Dick Wolf vede ancora la caccia ai criminali per le strade di New York. Investigatori e giudici saranno chiamati – ancora una volta – a collaborare per mettere fine alla delinquenza che attanaglia il paese: nuove storie e nuovi personaggi per casi ispirati a fatti realmente accaduti.

20 novembre 2023

Anche Io

Film del 2022 diretto da Maria Schrader “Anche Io” racconta l’inchiesta fatta da due giornaliste del New York – Times Megan Twohey e Jodi Kantor – sugli abusi sessuali di Harvey Weinstein. Il lavoro portato alla luce non solo lo scandalo dei reati perpetrati dall’ormai ex produttore cinematografico, ma serve anche a rompere il silenzio sul tema delicato delle violenze sessuali a Hollywood.

21 novembre 2023

Avvocati di Famiglia – Stagione 3

“Avvocati di famiglia” è la legal dramedy canadese che racconta le vicende del giovane avvocato Abigail Bianchi, costretta a lavorare nello studio del tanto detestato padre. Nella terza stagione continua il viaggio nei meandri del distorto mondo di Abigail e della sua famiglia dentro e fuori le aule di tribunale.

22 novembre 2023

Assassin

Film d’azione del 2023 con Bruce Willis, “Assassin” racconta la storia di un uomo che muore nell’ambito di un programma militare sperimentale. Un ex soldato delle operazioni segrete prende il suo posto per riuscire a scoprire chi l’ha ucciso.

Fargo – Stagione 5

La quinta stagione del crime drama con Juno Temple e Jon Hamm è ambientata tra il Minnesota e il North Dakota, e vede Dorothy “Dot” Lyon – un’apparente innocua casalinga – finire nei guai con la giustizia. Improvvisamente la vita che pensava di essersi lasciata alle spalle torna ad affacciarsi e lei tenta in ogni modo di proteggere la sua famiglia.

26 novembre 2023

I racconti della domenica

Film drammatico del 2022 diretto da Giovanni Virgilio, “I Racconti della domenica” racconta 4uarant’anni di storia italiana, dal 1934 alla morte di Aldo Moro, che rivivono attraverso la storia di Francesco, un uomo onesto, amante della vita e dei diritti e dei doveri che racconta la propria vita scrivendo lunghe lettere al padre, partito per l’America quando lui era bambino. Ma, tra i dollari che il padre manda alla famiglia in Sicilia non c’è alcuna risposta. Dalla giovinezza durante la guerra alla candidatura a sindaco del proprio paese, la vita di Francesco è quella di un uomo che, cresciuto senza un padre, è diventato il padre di tutti i suoi cittadini. La pellicola – che vede tra gli altri Nino Frassica – ha ottenuto la candidatura al David di Donatello.

29 novembre 2023

Spin Me Round – Fammi girare

Ambientato tra i panorami delle colline toscane, la commedia romantica del 2022 narra le vicende della manager di un ristorante italiano in California, che si ritrova a vivere una sorprendente avventura nel Belpaese. La regia è di Jeff Baena, mentre nel cast troivamo Alison Brie, Alessandro Nivola, Audrey Plaza e Fred Armisen.