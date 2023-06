Sette contadini e una contadina si mettono in gioco per trovare l’amore in ‘Il Contadino cerca moglie‘. La terza stagione del reality condotto da Gabriele Corsi ha visto nei mesi scorsi la presentazione dei nuovi concorrenti dell’edizione 2023 a cui rubare il cuore. Infatti sono terminate le selezioni per chi vorrà partecipare al programma che andrà in onda il prossimo autunno sul canale Nove e su Discovery+. Conosciamo meglio i contadini e i loro appelli per trovare l’anima gemella.

Su Nove e Discovery+ arriva ‘Il Contadino cerca moglie 2023’: chi sono i protagonisti

Il 27 aprile alle 21.20 su NOVE e su Discovery+ sono stati presentati i protagonisti della prossima edizione de ‘Il Contadino cerca moglie’: 7 contadini e una contadina. Per partecipare alla selezione bastava compilare un form e richiedere di corteggiare uno dei contadini. Nell’edizione 2023 ci saranno Alfonso, Davide, Filippo, Gianluca, Giulia, Giuseppe, Paolo e Roberto. Queste le loro bio presenti sul sito.

Giuseppe ha 40 anni e viene da Barletta. Si dice Melograno o Melagrana? Ce lo spiega il nostro contadino Giuseppe, detto Peppe. Dopo una vita dedicata a locali e vita notturna tra le vie bianche e calde della città di Barletta, sette anni fa decide di ritirarsi come un eremita sulle colline a coltivare melograni e ulivi. Rigenerato dalla natura sente che il suo posto è lì: “La vita reale è questa!”. Tutto bello, tutto dolce, ma c’è un “ma”: Giuseppe si sente incompleto. Sogna una grande famiglia e la donna giusta ancora non c’è. PS: si dice albero del melograno e il frutto è la melograna.

Filippo ha 31 anni e viene da Rosignano Marittimo (Livorno). Toscano, energico e risoluto, si definisce testardo ma allo stesso tempo romantico. Il suo grande obiettivo è costruire una famiglia. Realizzato nel lavoro e nello sport, ha centrato tutti i traguardi che si è prefissato: tranne l’amore. Ha vissuto relazioni importanti, ma non ha mai trovato chi comprendesse veramente le sue esigenze e i sacrifici del suo lavoro. Riuscirà a trovare, finalmente, la donna della sua vita?.

Gianluca ha 28 anni e viene da Nervesa della Battaglia (Treviso). Trattoristi si nasce e Gianluca modestamente lo nacque! Siamo nel cuore verde del Veneto, dove il Piave rinfresca e il prosecco rallegra. Ed è qui che Gianluca, detto “Ciano il Gabbiano”, lavora con vigore e gioia i suoi preziosi vitigni, a bordo dei suoi bolidi agricoli. Dopo una serie di delusioni d’amore, curate dalla vicinanza dei suoi fedeli amici, Gianluca non si arrende e attende paziente la sua dolce metà. “Se poi questa ragazza sa guidare anche il trattore tanto meglio, eh!”.

Alfonso ha 45 anni e viene da Giugliano in Campania (Napoli). “Chi veste bene, coltiva bene, ma soprattutto raccoglie bene” parola di Alfonsino. Il nostro contadino campano porta l’eleganza anche sui campi, scegliendo camicie e jeans come abiti da lavoro. Il suo frutto, anzi, il suo fiore, è la fragola, prodotto che ama alla follia per il suo colore rosso e per il suo charme. Arrivato a 45 comincia a temere di non trovare la donna giusta con creare una famiglia. Il mare c’è, le fragole pure, manca solo l’amore.

Giulia ha 29 anni e viene da San Pietro ad Lacum (Teramo). “Maschi svegliatevi”, questo l’appello di Giulia, allevatrice di cavalli, abruzzese. La vista qui è magica, a destra il Gran Sasso, a sinistra il mare di Giulianova, cosa aggiungere?. Giulia insieme alla madre, che ha costruito questa fattoria con maneggio e agriturismo, passa le sue giornate a pulire le stalle e curare i suoi puledri. “Non si può chiamare lavoro, è una passione!”. La sua anima è veloce, mai ferma, tra moto e gare a cavallo. E chi fatica a starle dietro? I maschi. Ma questa corsa a ostacoli speriamo finisca presto con una vittoria e il premio più ambito da Giulia: una famiglia e dei figli.

Davide ha 28 anni e viene da Buglio in Monte (Sondrio). Orgoglioso di essere un contadino montanaro, la cosa che ama di più è dedicarsi alle sue mucche e alla produzione dei formaggi. Ma non è stato sempre così. Davide per qualche anno ha voluto provare un cambio vita: si è trasferito in città e ha lavorato per una società di assicurazioni. Quando ha capito che il suo futuro doveva essere tra le montagne e le bellezze della sua azienda, non se ne è più andato! Davide è felice, ha solo un rimpianto: non essersi mai innamorato. Quello che cerca è l’amore vero con cui condividere i paesaggi meravigliosi dal suo alpeggio.

Roberto ha 45 anni e viene da Quinzano D’Oglio (Brescia). Conosciuto da tutti come “il gigante buono”, non solo si dedica anima e corpo alle attività della sua azienda agricola, ma trova sempre il tempo per fare del bene al prossimo. Tanto lavoro, molti amici con cui condividere cene e compagnia e volontariato. Cosa manca a Roberto? L’amore. Un divorzio alle spalle, Roberto non è più riuscito a trovare una donna che con cui condivide i suoi valori e i suoi entusiasmi. Questa potrebbe essere l’occasione per scrivere un nuovo capitolo sull’amore…

Paolo ha 28 anni e viene da Mercato Saraceno (Forlì-Cesena). Romagnolo doc, Paolo lavora con passione ed entusiasmo nella fattoria della sua famiglia. Ama trascorrere ogni minuto della sua giornata all’aria aperta insieme alle sue adorate caprette. Tutti, compresa nonna Adele, vogliono vederlo sposato e sistemato, ma la strada che conduce all’amore non è dritta, ma un continuo sali e scendi. Paolo, positivo di natura, dentro di sé sa che la ragazza giusta per lui da qualche parte esiste. Dove sarà?

La storia del reality e le passate edizioni

Giunto alla terza edizione, il ‘Contadino Cerca Moglie’ è uno dei programmi più seguiti del canale Nove. Il reality è stato trasmesso nelle prime quattro stagioni, dal 2015 al 2018 in prima serata su Fox e Fox Life e replicato come molte produzioni Sky Italia sulla piattaforma del digitale terrestre, TV8. È poi passato, dal 2021, su Discovery Italia che ha trasmesso le puntate in anteprima sulla piattaforme a pagamento Discovery+, per poi andare successivamente, in onda, in chiaro su NOVE. Alla conduzione si sono alternati Simona Ventura (2015), Ilenia Lazzarin (2016-2017), Diletta Leotta (2018) e Gabriele Corsi (dal 2021 a oggi per le tre stagioni di Discovery+).