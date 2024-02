Torna in tv Matrimonio a Prima Vista con delle importanti novità. Il programma, che segue le storie di sei single in cerca dell’amore (che si sposano senza aver mai conosciuto il proprio partner) è giunto alla nona stagione. Vediamo insieme chi sono i protagonisti e quando andrà in onda e su quale canale.

Matrimonio a Prima Vista 2024: le novità della nuova stagione, quando in TV

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Matrimonio a Prima Vista è pronto a conquistare il pubblico. Le nuove puntate saranno disponibili, in esclusiva, da martedì 6 marzo 2024 in prima serata alle ore 21:20 su Real Time. Ogni martedì andrà in onda una nuova puntata.

La grande novità della nona stagione è rappresentata dai sei protagonisti, con un’età media più alta rispetto alle precedenti edizioni, e con precedenti matrimoni, figli o grandi delusioni d’amore alle spalle. Nonostante questo, sono pronti a mettersi di nuovo in gioco affidandosi alle mani degli esperti. Dopo la luna di miele e alla fine di una convivenza che durerà 5 settimane, dovranno decidere se continuare insieme o lasciarsi. Confermati i tre esperti, il sociologo Mario Abis; il life coach Andrea Favaretto e la sessuologa Nada Loffredi.

Le tre coppie

La prima coppia è quella formata da Benedetta Campigli e da Enrico Bonechi.

Benedetta – La giovane ha 35 anni, è originaria della provincia di Pistoia e come lavoro è la responsabile di un punto vendita di articoli sportivi. In passato ha avuto un’importante storia d’amore, dove conviveva, e ha rifiutato una proposta di matrimonio. Benedetta ha inoltre la passione per il viaggio, lo sci e la pallavolo.

Enrico – Ha 43 anni, è di Pistoia e lavora in banca da oltre 20 anni. Diplomato in ragioneria, è un uomo sportivo che ama la palestra, la corsa e il nuoto. Per quanto riguarda l’amore, si è sempre trattenuto per paura di soffrire e la sua storia più lunga è stata una convivenza di sei mesi.

La seconda coppia è formata da Stefania Giochin e Roberto Caruso.

Stefania – Ha 37 anni e viene da Crugliasco, in provincia di Torino. Da poco lavora come receptionist in un hotel. Sogna di creare una famiglia unita e felice come quella in cui è cresciuta: ha una sorella più grande e due nipoti gemelli di 14 anni. Da poco ha perso la mamma ma ha tanto amore da dare.

Roberto – Ha 48 anni, viene da Campiglione fenile, in provincia di Torino ed è un manager nel campo automobilistico. Ha un precedente matrimonio alle spalle dove è nato il figlio 21enne Samuele con cui condivide la passione per la palestra. Roberto ama infatti tenersi in forma.

La terza coppia è quella formata da Ilaria Spigliari e da Giuseppe Ravetti.

Ilaria – Ha 41 anni, viene da Milano ed una consulente di marketing e allevatrice di gatti siberiani. Nel tempo libero si divide tra i suoi animali, le amiche e la pallavolo. La donna spiega di avere poca autostima e che la sua storia più lunga è durata 8 anni ma era un’adolescente.

Giuseppe – Ha 45 anni, viene da Alessandria ed il Presidente di un centro diurno per disabili. Fa molto volontariato e nel tempo libero lavora come speaker in una radio locale. Ha un matrimonio alle spalle durato appena un anno e mezzo.