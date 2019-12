Al via le riprese del film “Non è Natale senza panettone“, il film per la tv de I Legnanesi prossimamente in arrivo in prima serata su Rete 4. Ecco le prime anticipazioni sul film che si prepara a raccontare un nuovo capitolo della vita della Famiglia Colombo.

I Legnanesi con “Non è Natale senza panettone” su Rete4 in prima serata

Sono ufficialmente partite le riprese di “Non è Natale senza panettone“, il film natalizio della storica compagnia teatrale de “I Legnanesi” trasmesso in esclusiva assoluta giovedì 26 dicembre 2019 alle ore 21.25 in prima serata su Rete 4.

Si tratta di un lungometraggio le cui riprese sono partite in questi giorni in tre splendide location italiane: Legnano, Milano e Napoli. Un film pensato per il piccolo schermo che racconta un nuovo capitolo della vita della Famiglia Colombo, visto che i Legnanesi si troveranno a dover affrontare lo sfratto dal cortile, raso completamente al suolo per lasciare spazio alla costruzione de L’outlet del Pandoro.

Una notizia che sconvolgerà la vita della storica compagnia teatrale che abbiamo recentemente visto in tv nella prima edizione di All Together Now come “protagonisti” del muro umano.

All’interno del film possiamo anticiparvi che ci saranno tantissime personaggi noti del piccolo schermo, anche se la storia sarà principalmente incentrata sul trasferimento de La Teresa, La Mabilia e Il Giovanni a Napoli pronti a ricominciare una nuova vita senza però dimenticare le loro origini e le loro tradizioni.

I Legnanesi, cast

Considerati una delle più antiche compagnie teatrali en travestì in Italia, I Legnanesi hanno debuttato circa 70 anni fa conquistando il grande pubblico con una comicità davvero unico capace di mixare la cultura popolare con l’uso del dialetto lombardo. Un linguaggio entrato oramai nella tradizione della storia del teatro italiano grazie anche al successo delle maschere creato nel 1949 da Felice Musazzi sono impersonate dall’autore e capo della Compagnia Antonio Provasio (La Teresa); Enrico Dalceri (La Mabilia); Lorenzo Cordara(per la prima volta nei panni de Il Giovanni).