A Non è l’Arena, fra gli ospiti di domenica 20 ottobre 2019, vi saranno Pamela Prati e Roberto D’Agostino. Nello studio di Massimo Giletti, all’interno della trasmissione in onda dalle 20:30 circa su La7, i due si confronteranno e scontreranno su quello che è diventato il Prati Gate. Cosa accadrà? Quali novità emergeranno in studio?

Non è L’Arena ospiti 20 ottobre 2019: il ritorno di Pamela

Massimo Giletti ha annunciato ai suoi telespettatori e a tutti i curiosi una super puntata di Non è l’Arena. Domenica 20 ottobre 2019, infatti, in diretta su La7, gli affezionati della trasmissione potranno assistere al confronto – scontro fra Pamela Prati e Roberto D’Agostino. Cosa verrà fuori? I due riusciranno a parlarsi finalmente e a chiarire tutti i punti ancora oscuri della vicenda oppure no?

Il giornalista e conduttore dell’amatissimo programma ha annunciato questo vero e proprio confronto epocale, nonché il ritorno in studio della Prati, a poche settimane di distanza dal suo racconto, sulle pagine social ufficiali della trasmissione.

Giletti ha infatti esordito dicendo: “Eccoci qua, abbiamo appena finito la riunione di redazione, ci vediamo come sempre domenica sera a Non è L’Arena alle 20:30 perché c’è un confronto – scontro molto interessante“. Per evitare agli appassionati di politica di pensare ad un faccia a faccia fra Salvini e Di Maio o fra altri leader, Giletti ha poi subito chiarito i protagonisti del talk che infiammerà gli animi dei telespettatori.

“Torna Pamela Prati che si confronterà con Roberto D’Agostino. Roberto D’Agostino è colui che ha scoperto che in realtà dietro a questa storia non c’era nulla. Mark Caltagirone non esisteva … insomma era tutta una fake news“.

Massimo Giletti e Pamela Prati: il primo atto

Nella sua prima ospitata a Non è L’Arena, Pamela Prati ha raccontato la storia dal suo punto di vista. La showgirl ha cercato di spiegare al pubblico di essere completamente una vittima e di essere stata truffata da donna Pamela ed Eliana Michelazzo.

La Prati ha poi mostrato a Giletti, dando il permesso che venissero mandati in onda, alcuni messaggi privati che si scambiava con colui che doveva diventare suo marito.