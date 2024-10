Non Dire Niente: Il trailer ufficiale della serie in uscita su Disney+

Disney+ ha rilasciato recentemente il trailer di Non Dire Niente, nuova serie originale FX. Tutti i 9 episodi saranno disponibili da giovedì 14 novembre in esclusiva su Disney+ in Italia. La serie tv è basata sul libro best-seller di Patrick Radden Keefe, recentemente classificato al diciannovesimo posto nella lista “100 Best Books of the 21st Century” del New York Times. Scopriamo insieme cosa sappiamo finora su Non Dire Niente.

Il trailer di Non dire niente, serie tv Disney Plus

Non Dire Niente è una serie che intreccia omicidi e memoria, ambientata durante il conflitto nordirlandese noto come The Troubles. La storia si sviluppa lungo quattro decenni, partendo dalla scioccante scomparsa di Jean McConville. La donna è una madre single di dieci figli, rapita da casa sua nel 1972 e mai più vista viva.

Incentrata sulle vicende di diversi membri dell’Irish Republican Army (IRA), la serie esplora numerose tematiche. Mette infatti in risalto fin dove alcune persone sono disposte a spingersi in nome delle loro convinzioni e mostra come una società profondamente divisa possa trasformarsi in un conflitto armato. Oltre a ciò, Non Dire Niente approfondisce l’aspetto psicologico, evidenziando i duraturi costi emotivi e psicologici dell’omertà e della violenza radicale per tutte le persone coinvolte.