Le Nitto ATP Finals 2021, il torneo professionistico di tennis tra i più importanti dell’anno, arriva per la prima in Italia ed è pronto a sbarcare anche sulle reti Rai. Al prestigioso torneo vi prendono parte i migliori otto tennisti delle classifiche ATP del singolare e del doppio, che si contenderanno il montepremi in palio. Vediamo quando andrà in onda il torneo e dove seguire in tv le gare di tennis.

Nitto ATP Finals 2021: quando in tv, orario e dove vedere i match

Le Nitto ATP Finals 2021 avranno luogo presso il Pala Alpitour di Torino da domenica 14 a domenica 21 novembre 2021. La diretta del torneo di tennis sarà trasmessa alle ore 21.00 su Rai 2, Radio1Rai e RaiPlay.

Diretta tennis in tv: la programmazione in onda su Sky

Più di 100 ore di tennis live andranno in onda anche su Sky e in streaming su Now. Tutti gli incontri e gli approfondimenti saranno visibili sul canale Sky Sport Tennis. Una vera e propria full immersion per tutti gli amanti del tennis: dalle 11.00 del mattino fino alle 23.30, con live dal campo di gioco pre e post match.

Da sabato 13 a lunedì 22 novembre, inoltre, l’edizione delle 13.00 del telegiornale che va in onda su Sky Sport 24 andrà in onda dal Grattacielo di Intesa Sanpaolo e sarà condotta da Dalila Setti. Durante il Tg un ampio spazio dedicato al torneo.

Nitto ATP Finals 2021: Federico Buffa racconta su Sky la vittoria dell’Italia alla Coppa Davis del ’76

Sempre su Sky andrà in onda inoltre, il nuovo progetto televisivo di Federico Buffa: “#SkyBuffaRacconta Davis ’76 – L’altro cammino di Santiago”, un viaggio a puntate che celebra l’impresa azzurra della Nazionale di tennis, composta da Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli e il capitano Nicola Pietrangeli, che nel 1976 conquistò la Coppa Davis a Santiago del Cile. Il primo episodio di questo documentario andrà in onda venerdì 12 novembre alle 18.00 su Sky Sport Uno e il secondo venerdì 19 novembre alle ore 17.15 su Sky Sport Uno.