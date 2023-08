Dopo un periodo di silenzio, Nina Moric torna a parlare e fa alcune importanti rivelazioni sul suo passato e sui momenti difficili che ha vissuto. La modella ha raccontato di alcuni problemi di salute e come si sia accorta, nel momento del bisogno, di non avere amici. Vediamo insieme cosa ha detto.

Intervista a Nina Moric: “Ho rischiato di morire. Mi hanno abbandonata tutti”

Nina Moric nasce a Zagabria nel 1976 ma ottiene il successo in Italia. Inizia la sua carriera come modella, poi approda al mondo dello spettacolo e della tv. Particolarmente turbolenta è stata la sua relazione con Fabrizio Corona: i due si sposarono e nel 2002 nacque Carlos Maria. Negli ultimi anni, la Moric ha dovuto superare diverse difficoltà. In un’intervista al settimanale Oggi, in edicola questa settimana, racconta della recente operazione subita.

“A maggio ho avuto un problema al seno. Un’infezione che è finita in sepsi. Sono stata attaccata da un batterio, è spuntato come un nodulo che poi ha cominciato a espandersi. Dopo un mese, il mio seno era viola, una ‘bomba’ che mi dava dolori atroci. Sono finita in codice rosso all’Humanitas. Ho rischiato, sono stata 20 giorni in ospedale. Mi hanno asportato il seno e la protesi. Ora sono un’amazzone: sa, loro si tagliavano un seno per poter tirare meglio con l’arco“.

Il messaggio rivolto al figlio Carlos Maria

In questo arco di tempo però nessuno è andato in ospedale a trovarla, una ferita che forse fa ancora più male dell’operazione. In particolare la Moric spiega come sia un po’ di tempo che non vede suo figlio e come il passato la perseguiti.

“Non è venuto nessuno a trovarmi, tranne un amico. E ce n’era un altro che mi chiamava dagli Stati Uniti. Stop. Mi hanno abbandonata tutti. Non sto distribuendo colpe. Non punto il dito. Ma è da quasi cinque anni che non ho più gli affetti primari. I genitori, le sorelle, la famiglia. Ed è uno stacco definitivo. Mio figlio Carlos Maria non è famiglia: è parte di me, siamo le due metà della luna, ce l’ho dentro. Ma è tanto che non lo vedo“.