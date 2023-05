Ha trionfato nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Una vittoria che non era poi tanto scontata in quanto Nikita Pelizon è arrivata in finale assieme alla super favorita Oriana Marzoli. A premiarla il suo sangue freddo e la capacità di non farsi travolgere dalle emozioni negative come ha suggerito Sonia Bruganelli in una nostra intervista. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Nikita Pelizon. Con lei abbiamo ripercorso la sua avventura all’interno del reality. La vincitrice di questa edizione ci ha raccontato di non avere dei rimpianti. All’interno della casa, Nikita ha stretto una bella amicizia con Antonella Fiordelisi. Un rapporto che sta proseguendo anche ora all’esterno.

Sul capitolo sentimentale, Nikita fa chiarezza. In queste settimane si sono rincorsi dei rumors su un suo ritorno di fiamma con Matteo Diamante. La vincitrice ha però dichiarato: “In ogni caso, quello che posso dire con la massima sincerità è che non mi sento innamorata e lui lo sa. Sin da quando sono uscita dalla Casa sono sempre stata sincera con lui: gli ho detto che non mi aspettavo tutto il sostegno che mi ha dato: dai palloncini al mio compleanno, allo stare dietro ai miei fan, al sostegno sui social… non mi aspettavo tutto questo, che volesse riconquistarmi. Sono attenzioni che ovviamente mi fanno piacere ma non posso promettere nulla al momento”.

Nikita aveva perso la testa nella casa per Luca Onestini. I rapporti tra i due si sono però raffreddati tanto che in occasione dell’intervista non ha risparmiato l’ennesima frecciatina nei suoi confronti: “Credo che pensi più alla sua immagine che al resto”. Nikita Pelizon è intanto pronta a sbarcare all’Isola dei Famosi per fare una sorpresa alla sua amica Helena Prestes: “Ad ora, secondo me sta facendo un buon percorso. Le darei solo un consiglio: lasciar passare e delegare. So quanto lei ami gestire tutto da sola, ma quando si è in gruppo questa cosa è impossibile, bisogna condividere, fidarsi degli altri e lasciare anche agli altri le cose da fare”. Nel frattempo, Nikita sta continuando a lavorare ai suoi prossimi progetti. Oltre alle mostre dei suoi quadri, si sta dedicando anche alla musica. Dal Grande Fratello Vip al Festival di Sanremo il passo è breve!

Nikita Pelizon, intervista esclusiva

Nikita, sei stata la vincitrice di questa edizione del Grande Fratello Vip. C’è stato un momento in cui hai capito che potevi vincere?

Sicuramente superare tutte le nomination era significativo, anche perché credo di aver fatto il record per numero di nomination ricevute (ride, ndr.). Detto questo, io continuavo a visualizzare quello che desideravo, il mio risultato ideale, e, dopo una meditazione fatta gli ultimi giorni nella Casa, dentro di me ho sentito che avrei vinto, che potevo stare tranquilla. E, quindi, proprio per questo, ero molto serena. Credo si sia visto anche durante la finale, quando Alfonso Signorini ci ha chiesto come stessimo. Avevo una serenità incredibile, unica.

Cosa ti ha regalato e cosa invece ti ha tolto questa esperienza?

Mi ha regalato delle persone che ho portato anche fuori dalla Casa e che, ora, sono speciali nella mia vita. Prima di questa esperienza, non avevo grandi amicizie nel mondo dello spettacolo, posso dire che quelle nate al GFVip sono praticamente le prime nell’ambiente lavorativo. Cosa mi ha tolto? Tanti rami secchi che avevo nella mia vita.

Come puoi definire il tuo percorso? Hai rimpianti? Tornando indietro, c’è qualcosa che non rifaresti?

Durante una puntata, in onda tra dicembre e gennaio, in cui c’era una nomination tra me, Micol e Antonella, Alfonso Signorini mi chiese se avessi rimpianti o se avessi voluto modificare un po’ il mio percorso. Io risposi di sì, ma poi ho riflettuto e ho detto “no”, perché se il mio percorso è andato così e io mi sono comportata così vuol dire che la consapevolezza che avevo in quel momento era matura per farmi comportare in quella maniera e che non poteva andare diversamente. Credo, infatti, che tutto dipenda e vari a seconda della consapevolezza che si ha mentre si vive un momento. Così è stato e così doveva essere. Magari alcuni hanno apprezzato meno determinati miei comportamenti o mi avrebbero voluto vedere più “combattente” ma, sinceramente, se mi sono comportata in una certa maniera è perché sentivo di fare così. Quindi, no, non ho rimpianti, sono super contenta di essere stata me stessa e di essere riuscita a trasmettere quello che avevo scritto nel mio diario prima di entrare. Aggiungo che, quando sono uscita, rileggendo quello che avevo scritto allora, sono stata molto fiera di me. Insomma, sono felicissima di aver fatto conoscere il mio mondo un po’ sopra le righe, però unico, che mi fa stare bene.

Una volta uscita dalla casa penso tu abbia avuto modo di vedere alcune clip. C’è qualcuno che ti ha deluso o qualcuno su cui ti sei ricreduta dopo essere uscita dalla Casa?

Premetto che tendo a cancellare le cose negative. Ho visto tante clip una volta uscita, però non ricordo neanche più chi diceva cosa. Già nella Casa avevo alcune sensazioni, ma non sono mai andata a chiedere a qualcuno “stai parlando male di me?”, per paura di sembrare egocentrica. Ecco, queste clip mi hanno dato la conferma che non era egocentrismo (ride, ndr), ma va bene così, non si può essere simpatici a tutti e ognuno aveva le sue strategie. La cosa che mi ha lasciato un po’ perplessa sono stati i comportamenti di chi magari in Casa cercava un riavvicinamento e poi quando ho vinto quasi neanche mi ha stretto la mano, o, viceversa, di chi, una volta fuori, ha parlato male di me e poi, quando ho vinto, mi ha detto di aver sempre creduto in me e che era sicuro della mia vittoria. Ma, ripeto, va bene così.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip hai legato molto con Antonella Fiordelisi. Cosa ti ha più colpita di Antonella? Perché secondo te siete state isolate dal gruppo degli altri vipponi?

Io e Antonella abbiamo avuto un momento preciso in cui ci siamo trovate: entrambe stavamo vivendo le stesse sensazioni ed emozioni e, confrontandoci, ci siamo rese conto che eravamo più simili di quanto pensassimo, pur mantenendo le nostre diversità (che ci rendono uniche). La cosa che mi ha colpito più di lei è la sua lealtà: ha sempre detto quello che pensava, senza nascondersi, sapevi sempre cosa pensava di te, è una vera leonessa. E poi l’assenza totale di competizione femminile, questa cosa mi piace tanto. Così come mi piace la sua energia, il suo essere affettuosa, siamo presenti entrambe l’una per l’altra.

Perché siamo state isolate? Noi siamo andate per la nostra strada, non ci interessava adeguarci agli altri e andare con chi non sentivamo in linea con le nostre idee e i nostri pensieri. Forse, sapendo che fuori eravamo “forti”, isolarci, mettere dei dubbi su di noi, poteva essere una strategia per farci eliminare. D’altronde è un gioco, uno solo vince, e ci sta utilizzare delle strategie.

Con George Ciupilan siete stati inseparabili nei primi mesi di permanenza nella casa. Poi però qualcosa si è spezzato. Cosa è successo? Hai mai avuto un debole per lui?

Ci siamo parlati una volta fuori. All’interno della Casa è stato influenzato e gli è stato insinuato, appunto, il dubbio da parte di alcuni sulla mia persona. Magari, quando si è più giovani, anche se si è forti, può capitare di essere influenzati. Probabilmente è successo questo. Infatti, una volta fuori, si è reso conto di aver capito male, e quando ci siamo rivisti mi ha abbracciato e chiesto scusa. Ci vogliamo bene. Penso che George sia un ragazzo pieno di talenti e che farà tanta strada, se lo merita.

L’ingresso di Luca Onestini ti ha scombussolata. Ti sei sentita usata? Pensi che lui abbia finto di non avere interesse nei tuoi confronti?

Non ho molta stima di Luca Onestini. Credo che pensi più alla sua immagine che al resto. Quello che mi hanno mostrato fuori dalla Casa mi ha lasciato abbastanza sbigottita. Ma, anche in questo caso, va bene così.

A proposito di amore si vocifera di un ritorno di fiamma con Matteo Diamante. C’è stato un riavvicinamento o è solo amicizia?

Matteo è stata una delle poche persone che mi è stata quotidianamente vicino da quando sono uscita dalla Casa. Il nostro rapporto sarà per sempre intenso, speciale e importante ma, allo stesso tempo, non mi sento di poter parlare di un amore rinato o di ritorno di coppia. In questo momento voglio sentirmi libera e concentrarmi sui miei progetti principalmente lavorativi, anche perché se non mi sento realizzata lì non riesco a dare energia ai miei rapporti personali e sentimentali. In ogni caso, quello che posso dire con la massima sincerità è che non mi sento innamorata e lui lo sa. Sin da quando sono uscita dalla Casa sono sempre stata sincera con lui: gli ho detto che non mi aspettavo tutto il sostegno che mi ha dato: dai palloncini al mio compleanno, allo stare dietro ai miei fan, al sostegno sui social… non mi aspettavo tutto questo, che volesse riconquistarmi. Sono attenzioni che ovviamente mi fanno piacere ma non posso promettere nulla al momento. Voglio vivere tutto serenamente, anche il mio rapporto con lui, senza pressioni (che invece magari dall’esterno un po’ sento, sia da parte di alcune amicizie che dai social). Ma come sempre uso la mia testa e la mia testa dice che al momento il mio cuore non batte per nessuno.

Qualche settimana fa ad un party di compleanno è stato avvistato anche Valerio Tremiterra. Come sono ad oggi i vostri rapporti?

Quando sono uscita dalla Casa, con Valerio pensavo di riuscire ad avere un confronto tranquillo e sereno ma così non è stato. E mi spiace, perché è una persona a cui voglio bene, anche se mi dispiace per alcune cose che ha fatto mentre ero nel reality. Ma, ribadisco, va bene così, ognuno si comporta come meglio crede. Non sono nessuno per condannare nessuno, anzi. Gli voglio bene a prescindere. Ma, anche in questo caso, a livello di amore, capitolo chiuso.

Come opinionista del Grande Fratello Vip ti ci vedresti? Ti piacerebbe rivestire in futuro questo ruolo?

Sarei sicuramente un’opinionista particolare, ma ammetto di non aver mai riflettuto su questa cosa. Non mi sono mai vista come opinionista, quindi non so come potrei essere. Sicuramente sarebbe una esperienza costruttiva e interessante.

All’Isola dei Famosi c’è anche Helena Prestes con cui hai condiviso l’esperienza di Pechino Express. Come se la sta cavando? All’Isola parteciperesti mai o basta con i reality?

Quando ho saputo che Helena avrebbe partecipato a L’Isola sono stata stracontenta per lei perché secondo me è proprio il reality che fa per lei, considerando il suo lato “selvaggio”. Ad ora, secondo me sta facendo un buon percorso. Le darei solo un consiglio: lasciar passare e delegare. So quanto lei ami gestire tutto da sola, ma quando si è in gruppo questa cosa è impossibile, bisogna condividere, fidarsi degli altri e lasciare anche agli altri le cose da fare. Quindi le direi solo questo. Per il resto, vedo che si sta dando da fare, è sempre presente, poi, come è normale che sia, ha anche lei qualche momento in cui è più giù, ma è normale. Nel complesso, come dicevo, credo stia facendo un ottimo percorso.

Riguardo a una mia eventuale partecipazione a L’Isola come concorrente, al momento non ci sto pensando visto che ho finito da poco sette mesi di reality. Però, chi lo sa… magari se si trova un modo di evitare i mosquitos… adorerei (ride, ndr.).

Nel corso di una puntata di Uomini e Donne, Tina Cipollari ti ha paragonato a Gemma Galgani asserendo che come la dama ti basta uno sguardo per innamorarti. E’ un paragone che ti fa sorridere? Cercheresti mai l’amore in un programma tv?

Assolutamente sì, mi fa sorridere. Ammetto che amo i colpi di fulmine. Se vedo uno sguardo che mi colpisce, mi piace dare ulteriori attenzioni, ma poi bisogna andare oltre. Fare un programma per trovare l’amore non saprei, perché io in amore sono veramente una bomba a orologeria (ride, ndr.). Anche perché poi uscirebbe la mia parte più fragile ed emotiva… davvero, non saprei. Forse, mi piacerebbe più fare un film sulla mia vita, ecco (ride ancora, ndr).

In futuro cosa ti piacerebbe fare? Hai ricevuto proposte interessanti?

Sì, sono arrivate proposte interessanti, quindi vedremo cosa accadrà. Nel frattempo, posso dire che desidero tantissimo lavorare un po’ nella musica, quindi ci tengo a far uscire qualche canzone (sono stata in studio la scorsa settimana), ci tengo a fare la mostra dei quadri, ci tengo a continuare con il mio progetto di Hunika, con tutte le mie idee per le nuove collezioni… Sto lavorando principalmente sui miei progetti e sono stra-gasata di vedere i risultati di tutto ciò che sto seminando. Speriamo bene. Ci sono sempre i Nikiters che mi sostengono e questo mi fa un sacco piacere. Loro sono la mia famiglia online e spero di vederli presto dal vivo, infatti sto cercando di organizzare anche eventi di questo tipo.