Dopo la vittoria dello scorso anno al Grande Fratello, Nikita Pelizon ha proseguito la sua carriera di artista intraprendendo in parallelo anche quella di cantante. E’ da poco uscito il nuovo singolo “Unika”, un inno per le donne di oggi in chiave pop-latin ironico e sensuale, un brano che celebra la forza e l’unicità femminile in un mondo sempre più complesso e digitalizzato. Con questa canzone, Nikita ha voluto dare voce a tutte quelle persone che si sentono sopraffatte dalle aspettative sociali e mediatiche, offrendo un messaggio di incoraggiamento e riscatto.

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Nikita Pelizon a cui abbiamo chiesto come sia nata l’idea di questo brano. Da quando è uscita dal reality, Nikita ha dovuto confrontarsi anche con le critiche: “All’inizio è stato difficile perché tendevo a voler piacere a tutti ma è qualcosa di disumano. Ho lottato tanto con me stessa per imparare ad accettarlo. Il rapporto con gli haters è cambiato quando ho capito che bisogna accettarli e forse se qualcuno prova fastidio nei tuoi confronti è perché risvegli in loro qualcosa”. Di recente, Nikita è stata ricoverata anche in ospedale.

L’ex gieffina è stata vittima di un incidente domestico e ha perso i sensi. Al riguardo, la Pelizon ha rivelato: “Ho avuto tantissima paura. Sono finita di là e sono tornata di qua e non l’ho ancora raccontata sui social. Evidentemente non era il mio momento e sono ancora qua. Devo sottopormi ancora a dei controlli ma ora va meglio”.

Nikita è tornata a parlare anche del suo rapporto con Antonella Fiordelisi: “A me personalmente piace poco quando una persona che lavora con i social li utilizza invece che per aiutare un’amica per buttarle addosso ancora più fango. Conoscendo Antonella e conoscendo perfettamente quanto tempo trascorre sui social e il modo in cui li utilizza e quanto è brava a fare il suo mestiere, personalmente le scuse non le accetto mandate tramite messaggi whatsapp sapendo che mi aveva portato duecentomila persone contro in un momento di danno mediatico. Lei non c’è stata in quei giorni lì, non mi ha cercata per chiedermi come stessi e non c’è stata nel rispondermi alle mie chiamate. C’è stata però sui social per prendermi in giro e per mandarmi ulteriore odio. L’amicizia per me è tutt’altro. Non ci penso lontanamente a recuperare questa amicizia”. Intanto, Nikita ha in ballo altri progetti: non solo nuove canzoni ma anche una mostra in Spagna.

Intervista all’ex vincitrice del Grande Fratello, Nikita Pelizon

Nikita, hai pubblicato il tuo nuovo singolo “Unika”. Com’è nata l’idea per questo brano?

In questi ultimi mesi ho girato tanto per le scuole con il progetto GAP finanziato dal Ministero assieme a Parental Coach per parlare con i giovani di dipendenza dai social e di cyberbullismo. Molto spesso quando ho chiesto ai giovani come mai stessero sui social la risposta più comune era che li usavano per trascorrere il tempo e rilassarsi. L’uso eccessivo dei social comporta però anche degli effetti negativi. Il più delle volte questi ragazzi si lamentavano per dolori agli occhi ma anche per aver buttato il loro tempo. Questi confronti sono stati importanti e da qui ho “ripescato” un brano che avevo scritto e che riguardava il rapporto malato che avevo io con i social. Così è nata “Unika”, un brano dal sapore estivo con una tematica importante.

Nel brano domina un messaggio importante, di rimanere se stessi nonostante le pressioni e le aspettative della società moderna. Il ritornello recita: “Tu ti senti guilty e non ti senti sicura, ma la verità è che sei unica”. Anche tu ti sei sentita così e se sì quando è successo?

Mi sono sentita così anche quando sono uscita dalla casa del Grande Fratello. I miei fan pretendevano che io trascorressi sui social l’intera giornata in quanto abituati ormai a vedermi nella casa 24 ore su 24. In quel momento mi sono sentita colpevole perché da una parte avvertivo questa pressione e dall’altra mi rendevo conto che volevo godermi la vita in libertà, senza telecamere. Nella canzone mi rivolgo a tutti perché capita di non sentirsi perfetto come la società vuole. Bisogna ricordarsi che ognuno di noi è unico a modo suo, indipendentemente dal background che ha alle spalle.

Quando si ha successo si diventa anche una voce importante su certi temi ma la tua vita viene messa anche sotto la lente di ingrandimento e tutto viene usato contro di te, contro le tue battaglie. Quanto è stato difficile per te sopportare le critiche e com’è cambiato il rapporto con gli haters?

E’ vero che quando si diventa più popolari le critiche aumentano. All’inizio è stato difficile perché tendevo a voler piacere a tutti ma è qualcosa di disumano. Ho lottato tanto con me stessa per imparare ad accettarlo. Il rapporto con gli haters è cambiato quando ho capito che bisogna accettarli e forse se qualcuno prova fastidio nei tuoi confronti è perché risvegli in loro qualcosa.

Per chi esce da un reality è sempre difficile farsi strada perché il rischio di essere etichettati è sempre dietro l’angolo. Avverti anche tu un pregiudizio?

E’ normale pensare che chi vada a fare un reality non sappia fare nulla nella vita. Oggettivamente nei reality non ti viene richiesto di dimostrare una competenza in particolare. Anni fa ho smesso di fare la modella perché mi dava fastidio non poter usare il mio cervello. Ho partecipato ad un reality per fare un’esperienza ma in realtà è stato anche per un senso di rivalsa nei confronti di quei compagni di classe che mi dicevano che non ce l’avrei mai fatta. Dopo il reality, ho deciso di tirare fuori tutto quello che avevo dentro da anni.

Qualche settimana fa hai fatto preoccupare i tuoi fan con una storia Instagram dall’ospedale. Ora come stai? Cosa era successo?

Ho avuto tantissima paura. Sono finita di là e sono tornata di qua e non l’ho ancora raccontata sui social. Evidentemente non era il mio momento e sono ancora qua. Devo sottopormi ancora a dei controlli ma ora va meglio.

Lo scorso anno hai trionfato al Grande Fratello. A distanza di un anno, che ricordi conservi di quell’esperienza?

Del Grande Fratello ricordo quanto sia stato importante mantenere la calma, accettare e utilizzare le tecniche che ho imparato negli ultimi dieci anni per arrivare all’obiettivo. Non è stato facile mantenere gli occhi puntati sulla palla ma ce l’ho fatta.

Nella casa avevi legato molto con Antonella Fiordelisi. In una recente intervista lei ha dichiarato che i rapporti si sarebbero interrotti a causa di un video ironico in cui tu eri protagonista. Ti sei sentita offesa solo per quello o c’è dell’altro?

A me personalmente piace poco quando una persona che lavora con i social li utilizza invece che per aiutare un’amica per buttarle addosso ancora più fango. Conoscendo Antonella e conoscendo perfettamente quanto tempo trascorre sui social e il modo in cui li utilizza e quanto è brava a fare il suo mestiere, personalmente le scuse non le accetto mandate tramite messaggi whatsapp sapendo che mi aveva portato duecentomila persone contro in un momento di danno mediatico. Lei non c’è stata in quei giorni lì, non mi ha cercata per chiedermi come stessi e non c’è stata nel rispondermi alle mie chiamate. C’è stata però sui social per prendermi in giro e per mandarmi ulteriore odio. L’amicizia per me è tutt’altro. Non ci penso lontanamente a recuperare questa amicizia.

Quest’anno il Grande Fratello è stato vinto da Perla Vatiero. Chi era il tuo preferito di questa edizione e perché? Chi avresti fatto vincere?

Ho partecipato al Grande Fratello per far conoscere alle persone chi è Nikita. Io non ho la tv a casa da otto anni perché mi faceva perdere tempo.

Vista la tua passione per il canto ti piacerebbe partecipare a Tale e Quale show?

“Tale e Quale Show” è un bellissimo programma e sarebbe bellissimo partecipare. Mi sto concentrando molto su altri progetti e non riuscirei a fare i casting.

Progetti in arrivo?

Sto preparando la prossima mostra d’arte all’estero, in Spagna. Sto partecipando come giudice anche ad un nuovo talent, “Karpe Diem” con Patrizia Pellegrino. E’ un’esperienza divertente.