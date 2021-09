Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, appeno entrato in casa, ieri sera con altri 7 concorrenti, racconta a Giucas Casella i momenti difficili che ha vissuto per superare la sua dipendenza dalla droga. Pisu afferma: “Stavo da solo, ho fatto anche il lavapiatti in Trentino e alla fine puoi uscirne solo se lo vuoi davvero. Perchè perdi gli affetti, perdi tutto e poi ti chiedi ma cosa stai facendo?” Giucas replica: “Sei riuscito a uscirne fuori, non è facile”. Ecco Il Video Mediaset