Momento di grande emozione durante la puntata andata in onda questa sera de La Ruota della Fortuna. Nicla Ozenda, presenza ormai familiare per il pubblico del game show di Canale 5, ha annunciato tra le lacrime di doversi fermare per qualche mese a causa di un problema di salute. Una notizia difficile da comunicare, soprattutto per chi, come lei, ha trovato nel programma targato Mediaset non soltanto un’esperienza professionale importante e che le ha cambiato la vita, ma anche un ambiente in cui sentirsi accolta e parte di una grande famiglia, un clima voluto in primis proprio dal conduttore Gerry Scotti.

Nicla Ozenda, l’annuncio a “La Ruota della Fortuna”: “Devo fermarmi per qualche mese”

A rendere necessario lo stop è una cisti all’interno di una corda vocale, una diagnosi arrivata dopo mesi in cui la ragazza aveva cercato di recuperare da un precedente problema alle corde vocali. Adesso sarà necessario sottoporsi a un intervento chirurgico e dedicare il giusto tempo alla convalescenza. Una scelta inevitabile, come ha spiegato la stessa Nicla, che ha messo al primo posto la propria salute e il desiderio di tornare a stare bene.

Nel raccontare quanto sta vivendo in questo periodo, Nicla Ozenda non ha nascosto la propria commozione. Le sue parole hanno restituito tutta la difficoltà di questi lunghi mesi, trascorsi con la speranza di poter risolvere il problema senza dover interrompere il percorso nel programma condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui.

“Dunque, come tanti sapranno, qualche mese fa ho avuto un problema alle mie corde vocali che ho cercato di risolvere fin da subito”, ha spiegato la ragazza, raccontando di essersi impegnata fin dall’inizio per recuperare completamente.

L’obiettivo era tornare alla normalità il prima possibile, nella convinzione che l’infortunio fosse risolvibile. “Pensando che fosse risolvibile mi sono messa lì di buona lena perché volevo ovviamente tornare ad essere quella che ero prima di questo infortunio”, ha aggiunto.

Purtroppo, però, la situazione ha preso una piega diversa. “Da poco però ho ricevuto e scoperto una nuova diagnosi, ovvero quella di avere una cisti all’interno di una corda vocale”, ha rivelato Nicla, spiegando così il motivo della decisione di fermarsi per un certo periodo di tempo.

Una diagnosi che cambia inevitabilmente i suoi programmi lavorativi e che la costringe ad affrontare un intervento chirurgico molto delicato, seguito da un periodo di riposo. La priorità, adesso, è recuperare la salute e tutelare la propria voce, fondamentale anche per poter coltivare la passione che l’ha accompagnata fino a questo momento della sua carriera.

Le parole di Nicla commuovono Gerry Scotti e Samira Lui

L’annuncio, dato dalla cantante questa sera durante la puntata odierna del game show di Canale 5, è stato particolarmente toccante anche per il legame che Nicla ha costruito con il gruppo di lavoro di La Ruota della Fortuna. Nel momento in cui ha comunicato la necessità di assentarsi per un determinato periodo, la sua emozione ha coinvolto anche Gerry Scotti e Samira Lui, visibilmente partecipi di fronte a una notizia tutt’altro che semplice da affrontare.

Per Nicla, infatti, lasciare temporaneamente il programma significa allontanarsi da un ambiente diventato importante nella sua quotidianità. Non si tratta soltanto di una pausa lavorativa, ma anche di un distacco, seppur momentaneo, da persone con cui ha condiviso un’esperienza significativa e che per lei sono diventati una seconda famiglia.

“E niente, io non vedo già l’ora di tornare, grazie. È molto difficile perché siete una famiglia ormai per me”, ha dichiarato con la voce rotta dall’emozione.

Parole semplici, quelle della vocalist, ma che raccontano bene il sentimento con cui la ragazza si prepara ad affrontare questo periodo lontano dalle telecamere. L’affetto per il programma e per i colleghi è evidente, così come la voglia di tornare a ricoprire il proprio ruolo una volta superato il problema di salute.

Quando tornerà Nicla Ozenda a “La Ruota della Fortuna”?

Al momento, Nicla Ozenda ha parlato della necessità di assentarsi per qualche mese per sottoporsi all’intervento chirurgico e recuperare. Non sono stati indicati tempi precisi per il suo rientro nel programma condotto da Gerry Scotti, che dipenderà naturalmente dal percorso medico e dalla convalescenza che la ragazza dovrà affrontare dopo l’intervento.

La speranza è che questo periodo possa consentirle di risolvere definitivamente il problema e tornare alla sua attività senza mettere a rischio la salute delle corde vocali.

L’addio, almeno per ora, è dunque soltanto un arrivederci. La stessa Nicla ha ribadito di non vedere l’ora di tornare a lavorare, lasciando trasparire la voglia di riprendere il proprio posto nel programma di Canale 5 appena le condizioni lo permetteranno.

Per il momento, la priorità resta una sola: prendersi cura di sé e affrontare con serenità il percorso necessario per recuperare. Nel frattempo, al pubblico di La Ruota della Fortuna non resta che augurarle una pronta guarigione, con la speranza di rivederla presto nuovamente in trasmissione.