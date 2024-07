Newsroom, la nuova docu-serie con Monica Maggioni: quando in tv

Si chiama Newsroom ed è la nuova scommessa di Monica Maggioni. La giornalista ha infatti ideato questo nuovo programma che rappresenta una novità nel campo dell’informazione dato che unisce il reportage ad alcune tecniche della seralità digitale. Scopriamo insieme quando andrà in onda e di cosa parla.

Parte Newsroom, il progetto innovativo ideato e condotto da Monica Maggioni

Racconti e inchieste sulle grandi questioni globali e di attualità sono al centro di Newsroom. Il titolo del programma riprende un luogo, quello della redazione, da cui un gruppo di giornalisti si pone domande, intraprende percorsi di inchiesta e analisi per rispondere ai diversi quesiti. Si tratta di una docu-serie che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage e l’analisi dei dati. Un prodotto innovativo lanciato in anteprima, via streaming, su Raiplay (4 episodi da mezz’ora per ogni tema) e che andrà in onda da mercoledì 17 luglio in prima serata su Rai 3.

Come spiegato in un comunicato Rai, dentro la Newsroom ci saranno reportage, data analysis, le parole dei protagonisti delle vicende e degli esperti. Non mancheranno le interviste che si intrecceranno con i racconti degli inviati che si trovano in numerosi paesi del mondo. Quello ideato e condotto da Monica Maggioni è un programma che va oltre un semplice approfondimento di un tema e vede un nuovo linguaggio, format e un modello multipiattaforma.

I temi trattati dal programma

Newsroom è realizzato in collaborazione con la Direzione Approfondimento e la Direzione Contenuti Digitali e Transmediali. Le prime tre serie tratterranno un tema molto delicato, quello del fast fashion. Il titolo della prima è infatti “Compra, indossa, butta. La follia del fast fashion“. Cosa si nasconde dietro vestiti venduti a basso costo? Verranno analizzati gli aspetti sociali, ambientali ed economici legati a questo fenomeno globale. Successivamente ci sposteremo nell’isola di Haiti, ex paradiso turistico, che oggi è diventato la prima linea del confronto tra Russia e Nato.