Tutto pronto per il capitolo finale di New Amsterdam 5, il medical drama di grandissimo successo con protagonista Ryan Eggold. Scopriamo tutte le anticipazioni sui primi episodi trasmessi in prima serata mercoledì 7 giugno 2023 su Canale 5.

New Amsterdam 5, la serie finale su Canale 5: anticipazioni episodi 7 giugno 2023

Da mercoledì 7 giugno 2023 torna in prima serata New Amsterdam 5, la serie televisiva drammatica medica statunitense ideata da David Schulner che per quattro stagioni ha raccontato uno degli ospedali pubblici più antichi degli USA. Le vicende hanno per protagonista il direttore Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold, i suoi colleghi e i tantissimi pazienti. La quinta stagione, composta da 13 episodi, è il gran finale della serie americana.

Si parte con il primo episodio dal titolo “Tutto è indefinito” seguito da “Inganno perfetto” e “Un grande giorno“. Max è tornato alla guida dell’ospedale di New York e si ritrova a dover affrontare una serie di difficoltà personali e professionali. A cominciare dall’abbandono di Helen Sharp, la primaria di oncologia che gli ha spezzato il cuore. Intanto Lauren Bloom cerca in tutti i modi di evitare Leyla fino a quando fa un’amara scoperta: la donna ha una nuova fidanzata. Intanto l’ospedale è invaso da persone aggredite durante un corteo in cui manifestavano per il riconoscimento dei loro diritti in quanto lavoratori del sesso. Per Iggy è in arrivo un nuovo cliente, un ragazzo autistico con una madre ansiosa e protettiva, mentre Bradley, un bambino affetto da un linfoma, esprime il suo ultimo desiderio.

New Amsterdam 5 cast e le dichiarazioni di Ryan Eggold

La quinta stagione di New Amsterdam segna la fine del medical – drama di successo. Nel cast ritroveremo: Ryan Eggold nei panni di Max Goodwin, Janet Montgomery è Lauren Bloom, Jocko Sims è il dottor Floyd Reynolds, Tyler Labine è il dottor Iggy Frome e Alejandro Hernandez è l’infermiere Casey Acosta.

Il protagonista principale Ryan Eggold in merito all’ultima stagione ha dichiarato:

Non riesco a credere che siano già passate cinque stagioni, e che questa sia l’ultima. Sono profondamente emozionato di chiudere la serie e di mettere un punto a questa incredibile storia. Non sempre si ha questa opportunità… sarà un ultimo capitolo appassionante. Grazie per questo viaggio incredibile. Mi mancheranno tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo lungo percorso.

David Schulner, lo sceneggiatore della serie, ha aggiunto: “la quinta stagione finirà dove tutto è iniziato. Penso che sia importante tornare all’energia della prima stagione… tutte le storie che hanno entusiasmato gli spettatori troveranno una degna conclusione“. Ricordiamo che le vicende della serie sono tratte dai racconti del Bellevue Hospital di New York, il più antico ospedale pubblico d’America, e dal volume Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, scritto dall’ex direttore sanitario Eric Manheimer.

L’appuntamento con New Amsterdam è dal 7 giugno in prima serata su Canale 5.