Al via la seconda stagione di “New Amsterdam“, il medical drama targato NBC interpretato da Ryan Eggold e trasmesso in esclusiva assoluta per il pubblico italiano su Canale 5. Ecco il trama e il cast della seconda stagione.

New Amsterdam 2 stagione: quando inizia

Da martedì 14 gennaio 2020 alle ore 21.20 in prima serata su Canale 5 arrivano i nuovi episodi di “New Amsterdam 2“, il medical drama targato NBC con protagonista il tormentato medico-paziente Max Goodwin.

Dopo il grandissimo successo della prima stagione tornano le storie di New Amsterdam, la serie che racconta vicende di vita reale liberamente ispirate dai racconti del Bellevue Hospital di New York, il più antico ospedale pubblico d’America, ed al volume Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, scritto dall’ex direttore sanitario Eric Manheimer, coinvolto nella realizzazione della serie come autore e produttore.

La serie, acclamata da critica e pubblico, è stata un grandissimo successo sia in America che nel resto del mondo. Per la stampa la prima stagione è stata “audace e anticonformista” andando a mettere in luce tutti i limiti del sistema sanitario americano. Nel cast della seconda stagione ritroviamo: Ryan Eggold, Janet Montgomery e Freema Agyeman.

New Amsterdam 2 stagione su Canale 5: anticipazioni

Dopo il drammatico incidente che ha concluso la prima stagione, il direttore medico del New Amsterdam Max Goodwin torna a dirigere l’ospedale pubblico della Big Apple. Il direttore sanitario deve fare i conti anche con i propri problemi di salute: tutti, infatti, si chiedono quanto potrà ancora reggere l’ingombrante carico. «Come posso aiutare?», non è solo l’approccio al paziente di Goodwin. È la sua ragione di vita. Aiutare il prossimo, per il medico che tutti vorremmo trovare in ospedale, è ciò che gli dà e gli darà sempre la speranza e la forza necessaria ad affrontare le situazioni più disperate.

Lo sceneggiatore David Schulner, parlando della serie, ha dichiarato:

New Amsterdam è un esempio di speranza per tutta l’America. La serie nasce da una semplice riflessione: durante le presidenziali del 2016, l’intero Paese parlava solo di assistenza sanitaria. Un dibattito appassionato, disordinato, intelligente ed emotivo. Ho pensato: perché dovrei scrivere di altro, quando questo è quello che interessa alla Nazione?.