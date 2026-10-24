Bevanda calda, plaid e streaming: il mese di novembre 2026 di Netflix si prepara a essere ricco di serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Novembre 2026

Una delle serie più attese del mese di Novembre è sicuramente ‘Chiaroscuro‘, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Nel cast ci sono Pierpaolo Spollon, Andrea Lattanzi, Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano, Aurora Giovinazzo, con la partecipazione di Paz Vega e Alessandro Preziosi. Ambientata nel mondo dell’arte e composta da 8 episodi, sarà disponibile su Netflix a partire dall’11 novembre.

In uscita il 27 novembre invece il film ‘Quasimodo – L’anima di Parigi‘ con Vincent Cassel nei panni di Quasimodo.

Le serie e i film di Novembre di Netflix

Questi i titoli (tra film e serie), disponibili su Netflix ad Novembre 2026.

‘ Un cucciolo per Natale ‘, 4 novembre

‘, 4 novembre ‘Black doves ‘ – stagione 2, 5 novembre

‘ – stagione 2, 5 novembre ‘ After the Sunset ‘, 5 novembre

‘, 5 novembre ‘ Il primo amore non si scorda mai ‘, 5 novembre

‘, 5 novembre ‘ Possible love ‘, 6 novembre

‘, 6 novembre ‘ Un buon avvocato ‘, 9 novembre

‘, 9 novembre ‘ Passione ribelle ‘, 9 novembre

‘, 9 novembre ‘ Il Grinch ‘, 10 novembre

‘, 10 novembre ‘ Chiaroscuro ‘, 11 novembre

‘, 11 novembre ‘ The body ‘, 11 novembre

‘, 11 novembre ‘ The Gospel of Christmas ‘, 11 novembre

‘, 11 novembre ‘ Avedon ‘, 11 novembre

‘, 11 novembre ‘ The empress – stagione 3 ‘, 12 novembre

‘, 12 novembre ‘ Polar Express ‘, 12 novembre

‘, 12 novembre ‘Ballerina’ , 12 novembre

, 12 novembre ‘ Fred Claus – Un fratello sotto l’albero ‘, 12 novembre

‘, 12 novembre ‘Heartland’ , 13 novembre

, 13 novembre ‘ Una storia nera ‘, 17 novembre

‘, 17 novembre ‘ Guarding Stars ‘, 18 novembre

‘, 18 novembre ‘ The altruist ‘, 19 novembre

‘, 19 novembre ‘ Steps ‘, 20 novembre

‘, 20 novembre ‘ Fargo S5′ , 22 novembre

, 22 novembre ‘ Sesame Street: Volume 4′ , 23 novembre

, 23 novembre ‘ NFL Netflix Gameday: Packers vs Rams’ , 25 novembre

, 25 novembre ‘The Mosquito Bowl ‘, 25 novembre

‘, 25 novembre ‘ Quasimodo, l’anima di Parigi ‘, 27 novembre

‘, 27 novembre ‘Fire Island’, 27 novembre

Il meglio della WWE

Torna il WWE live su Netflix.

Crown Jewel | Survivor Series War Games Houston: il 7 novembre alle 18:00 (ora italiana)

WWE Survivor Series 2026: il 29 novembre a mezzanotte (ora italiana)

In arrivo anche la programmazione di Natale su Netflix

Quando mancano due mesi a Natale, arrivano i primi film dedicati a queste festività come ‘Un cucciolo per Natale‘ (4 novembre), in cui un fedele bassotto aiuterà la propria famiglia a ritrovare lo spirito delle feste e ‘The Gospel of Christmas‘ (11 novembre). In programma anche ‘Guarding Stars‘ (18 novembre), una storia d’amore con protagonista una guardia del corpo e un divo del cinema e ‘Il Grinch‘ (10 novembre), ‘Polar Express‘ (12 novembre) e ‘Fred Claus – Un fratello sotto l’albero‘ (12 novembre).