Il mese di Marzo 2026 su Netflix è ricco di serie tv e film per tutta la famiglia. Vediamo insieme tutte le novità della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di Marzo 2026

Grande attesa nel mese di marzo su Netflix per la seconda stagione del live action dedicato al manga di Eiichirō Oda. “ONE PIECE: Verso la Rotta Maggiore”, sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 10 marzo 2026. L’uscita sarà preceduta da 13 appuntamenti dedicati ai fan in tutto il mondo, tra cui anche l’Italia (a Milano il 6 e 8 marzo in Piazza Gae Aulenti).

Il 20 marzo poi sarà la volta di “Peaky Blinders: The Immortal Man”, l’atteso film diretto da Tom Harper e scritto da Steven Knight, con il premio Oscar Cillian Murphy. Mentre la colonna sonora ufficiale del film uscirà il 6 marzo.

Su Netflix ci sarà anche la ripresa del live, in diretta da Seul il 21 marzo alle 12 ora italiana, che sancisce il ritorno dei Bts. Una settimana dopo sarà disponibile il documentario sulla boy band firmato dal pluripremiato regista Bao Nguyen.

Person of interest (s1-5): dal 4 marzo

dal 4 marzo Vladimir , 5 marzo

, 5 marzo ONE PIECE: Verso la Rotta Maggiore , il 10 marzo

, il 10 marzo The man in the high castle (stagione 1-4) , 11 marzo

, 11 marzo One tree hill (s1-8) , 11 marzo

, 11 marzo Virgin river (stagione 7), il 12 marzo

(stagione 7), il 12 marzo Quella notte , 13 marzo

, 13 marzo Peaky Blinders: The Immortal Man , il 20 marzo

, il 20 marzo BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG , il 21 marzo alle 12 (ora italiana)

, il 21 marzo alle 12 (ora italiana) Detective Hole , 26 marzo

, 26 marzo SOMETHING VERY BAD IS GOING TO HAPPEN , 26 marzo

, 26 marzo BTS: IL RITORNO (documentario), il 27 marzo

Il grande cinema su Netflix

Campione di incassi insieme a Buen Camino, su Netflix arriva l’ultimo film di Pio e Amedeo dal titolo ‘Oi vita mia‘.

Oi vita mia : 12 marzo

: 12 marzo Bad boys: ride or die : 13 marzo

: 13 marzo It ends with us : 21 marzo

: 21 marzo 40 secondi: 25 marzo

Netflix consiglia come Film:

Un mondo a parte: 1 marzo

La tregua (n): 4 marzo

53 domeniche (n): 27 marzo

Come Serie:

Demon slayer: kimetsu no yaiba: hashira training arc: 3 marzo

Boyfriend on demand (n): 6 marzo

Steel ball run – le bizzarre avventure di jojo (n): 19 marzo

Come Documentario: