Netflix ha pubblicato i giorni in cui saranno disponibili le serie tv e i film originali del mese di gennaio 2022. Su tutti spiccano Incastrati, After Life, Manifest e The Good Doctor. Ma vediamo l’elenco completo con le novità del mese.

Le novità del mese di gennaio 2022 su Netflix: le serie tv

Per quanto riguarda le serie tv molte sono quelle attese. Ad esempio, la prima volta di Ficarra e Picone. Inoltre, c’è il ritorno della quarta stagione di Ozark e After Life mentre le aspettative sono alte per Kristen Bell in La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra.

Incastrati (1 gennaio)

Manifest (stagioni 1-3 (1 gennaio)

The Big Bang Theory 12 (1 gennaio)

The Good Doctor 4 (1 gennaio)

Operazione amore 3 (1 gennaio)

Sicario (1 gennaio)

For Life (2 gennaio)

Rebelde (5 gennaio)

The Club 2 (6 gennaio)

Undercover 3 (10 gennaio)

The Journalist (13 gennaio)

After Life 3 (14 gennaio)

Archive 81 (14 gennaio)

The House (14 gennaio)

Yeh Kaali Kaali Ankhein (14 gennaio)

On becoming a God (15 gennaio)

DOTA: dragon’s Blood libro 2 (18 gennaio)

Too Hot to Handle 3 (19 gennaio)

L’alta stagione (21 gennaio)

Ozark 4 Parte 1 (21 gennaio)

Snowpiercer 3 (25 gennaio)

Feria (28 gennaio)

La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra (28 gennaio)

Venne dal freddo (28 gennaio)

Getting curious with Jonathan Van Ness

Netflix: tutti i film originali del mese di gennaio 2022

1 gennaio 2022:

Nessuno come noi

Love etc

Passengers – Mistero ad alta quota

Percy

The reader – A voce alta

Sicario

Il 3 gennaio:

Bad Boys For Life

Il 5 gennaio:

Doctor Sleep

4 metà

Motherless Brooklyn – I segreti di una città

Il 6 gennaio:

El Paramo – terrore invisibile

Il 7 gennaio:

Mother/Android

L’11 gennaio:

L’origine du monde

Il 12 gennaio:

How i fell in love with a gangster

Il 13 gennaio:

Brazen

Photocopier

Il 14 gennaio:

Riverdance – L’avventura animata

El comediante

Il 20 gennaio:

Il trattamento reale

Il 21 gennaio:

Monaco: sull’orlo della guerra

Il 28 gennaio: