Netflix ha in serbo per il mese di febbraio 2025 diverse serie tv e film romantici adatti a San Valentino. Vediamo insieme tutte le novità del nuovo anno della piattaforma di streaming che propone alcuni titoli attesissimi dai fan e molte prime visioni.

Netflix, film e serie tv: le novità nel catalogo di febbraio 2025

Tra le novità più attese del mese di febbraio c’è ‘Storia della mia famiglia‘, la serie in sei episodi ha come protagonista Eduardo Scarpetta (nel ruolo di Fausto) e vede nel cast Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo e Cristiana Dell’Anna. Su Netflix arriva poi Parthenope, il film di Paolo Sorrentino campione di incassi, che racconta la storia di una giovane dalla sua nascita fino ai giorni nostri. Per San Valentino, non mancano film romantici come ‘La dolce villa‘.

Le serie di febbraio di Netflix

Vediamo insieme nel dettaglio le serie in uscita nel mese di febbraio su Netflix:

Apple Cider Vinegar, dal 6 febbraio

Il colore delle magnolie, stagione 4, dal 6 febbraio

Cobra Kai, stagione 6, dal 13 febbraio

Love is blind, stagione 8, dal 14 febbraio

Valeria, stagione 4, dal 14 febbraio

Storia della mia famiglia, 19 febbraio

Zero day, 20 febbraio

Running Point, 27 febbraio

I film, documentari e live di febbraio di Netflix

Vediamo insieme nel dettaglio i film in uscita nel mese di febbraio su Netflix.

Kinta pregnant, 5 febbraio

Parthenope, 6 febbraio

Love again, 11 febbraio

The witcher: le sirene degli abissi, 11 febbraio

Mission impossibile – dead reckoning parte 1, 12 febbraio

La dolce villa, 13 febbraio

Miss Italia non deve morire, 26 febbraio, documentario

Titoli già disponibili e in arrivo

Tra i titoli già disponibili ci sono: Holidate; Come far perdere la testa al capo; One Day; Romantiche; Come farsi lasciare in 10 giorni; The Notebook – Le pagine della nostra vita. Per ‘Odio San Valentino’, Netflix propone: Unica; Chiedimi se sono felice; Una notte da leoni; Orange is the new black; Strappare lungo i bordi; Un weekend da bamboccioni e Russian Doll.