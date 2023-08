Le piattaforme di streaming, dopo un boom dovuto alla pandemia, hanno visto calare notevolmente il numero di iscritti e hanno optato per un aumento dei prezzi. Netflix, Dazn e Amazon hanno avuto un rincaro (fino al 33%) che peserà sulle famiglie italiane. Vediamo insieme come sono cambiati i prezzi degli abbonamenti.

Netflix, Dazn, Amazon: prezzi abbonamento aumentati fino al 33%

Per chi ama guardare lo sport e le serie tv in streaming, arriva una brutta notizia. Le principali piattaforme come Netflix, Dazn e Amazon, hanno infatti aumentato i prezzi dei loro abbonamenti. Ma non è tutto, hanno anche tolto la possibilità di condividere un account tra più utenti che non si trovano nello stesso nucleo famigliare.

I rincari sono dovuti principalmente al crollo del numero di iscritti che si è ripercosso negativamente anche nei titoli quotati in borsa. La soluzione più ovvia è stata quella di aumentare i prezzi degli abbonamenti, cifre che sommate tra loro peseranno sulle tasche delle famiglie italiane.

I nuovi prezzi degli abbonamenti Netflix

Netflix, che ha già annunciato le nuove stagioni di Emily in Paris e Squid Game, ha aumentato il piano mensile standard da 11,99 a 12,99 euro e quello premium da 15,99 a 17,99 euro. La tariffa più bassa è quella a 5,49 euro al mese con pubblicità, mentre quella senza pubblicità standard è a 7,99 al mese.

I nuovi prezzi di Amazon

Amazon ha aumentato i suoi prezzi a partire da settembre 2022. L’abbonamento prime mensile è passato da 3,99 euro a 4,99 euro al mese e il prezzo dell’abbonamento prime annuale da 36 euro a 49,90 euro all’anno.

I nuovi prezzi di Dazn

I rincari maggiori si sono registrati per gli appassionati di calcio che ora per guardare la propria squadra del cuore dovranno spendere molto di più. Dazn, che ha i diritti in esclusiva della Serie A, ha infatti aumentato i prezzi dell’abbonamento standard che passa da 29,99 euro al mese a 40,99 euro. Rincaro di 15 euro per il piano plus: da 39,99 euro a 55,99 euro.

Anche altre piattaforme, come Apple+ e Disney+, si sono adeguate aumentando i prezzi dei loro abbonamenti che sono cresciuti rispettivamente da 4,99 a 6,99 euro e da 8,99 euro a 11,99 euro al mese.