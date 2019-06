Brutta notizia per gli italiani appassionati a Netflix. La piattaforma streaming cambia le tariffe e aumenta gli abbonamenti. Tali modifiche saranno apportate sia per i nuovi iscritti che per i vecchi abbonati. Questi ultimi riceveranno una mail con almeno un mese di anticipo rispetto all’attivazione dei nuovi costi. Di seguito riportiamo tutte le modifiche che saranno apportate e le nuova tariffe di Netflix.

Netflix, cambia il costo dell’abbonamento

A breve Netflix apporterà delle modifiche al costo dell’abbonamento. Le tariffe per il “2S” e per il “4S“, infatti, aumenteranno di un euro. Qual è la differenza? Rispetto alla modalità standard, il 2S permette agli utenti di Netflix di guardare serie tv o film in una definizione migliore e su due dispositivi diversi.

Il 4S, invece, permette a chi è abbonato alla piattaforma di streaming di vedere tutti i contenuti in 4K e su ben quattro dispositivi diversi. Una modalità sicuramente vantaggiosa e nello stesso tempo maggiormente dispendiosa.

Netflix abbonamento: il costo

Il costo del nuovo abbonamento di Netflix di conseguenza aumenta leggermente. La tariffa del piano 2S passa da 10,99 euro a 11,99 euro. La tariffa del piano 4S, invece, passa da 13,99 a 15,99. Gli abbonati di Netflix Italia potranno vedere il bicchiere mezzo vuoto. Il costo del piano base, infatti, resterà invariata. Nessun aumento, la tariffa costerà sempre 7,99 euro al mese.

Negli ultimi anni Netflix è diventato una realtà sempre più importante in Italia e in Europa. Secondo gli ultimi dati, è cresciuta l’offerta locale e in Italia si contano circa nove mila persone che hanno collaborato a produzioni originali della piattaforma di streaming.

In Europa, invece, sono circa cinquanta mila. Di questi passi, Netflix si candida ad essere una delle piattaforme di streaming più importanti di sempre. I prodotti, infatti, sono sempre più apprezzati dagli utenti, così come la fruizione e l’offerta in generale.