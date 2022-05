Netflix, il colosso dello streaming, conferma e ribadisce pesantemente la sua presenza in Italia aprendo un ufficio a Roma e, approfittando dell’inaugurazione, presenta i futuri progetti made in Italy.

Netflix apre a Roma per una lunga collaborazione italiana

Se il servizio di streaming per eccellenza aveva dichiarato di aver perso abbonati nell’ultimo anno, la mossa di Netflix in Italia è chiara e decisa: dominare ancor di più il mercato nostrano. L’ufficio aperto oggi a Roma infatti non è soltanto un tentativo di rilancio del brand nel nostro Paese, ma anche l’avvio di una lunga serie di produzioni tricolori. Dopo le già fortunate serie italiane presenti nel catalogo, Netflix punta a diventare non solo un enorme distributore di contenuti (cosa che è già), ma anche un un ancor più importante produttore in grado di alzare il livello medio dei contenuti disponibili in Italia.

Un progetto sicuramente ambizioso, ma che risponde a ragioni pratiche di fidelizzazione del prodotto e di identità ben chiara, aumentando in modo positivo quella sana concorrenza con gli altri servizi di streaming come, su tutti, Prime Video e Disney+. È per questo motivo che, oltre alle varie conferme di show già avviati, la società di Los Gatos ha pensato a una serie di intriganti nuove produzioni per il nostro pubblico.

Novità Netflix: da Zerocalcare al film con Maccio Capatonda

È stato notevole il successo di “Strappare lungo i bordi”, la serie animata del fumettista Zerocalcare, tanto che con l’artista romano è prevista una nuova produzione. “Non sarà una seconda stagione – ci tengono a precisare gli autori – ma un progetto indipendente più lungo”. La serie sarà composta da 6 episodi dalla durata di circa mezz’ora per ciascuno, in grado di approfondire ulteriormente le tematiche già trattate dal fumettista Michele Rech.

Sarà molto interessante poi il film “Rapiniamo il Duce”, un heist movie che incontra il thriller e il comico, ambientato nel ventennio fascista e che ha per protagonisti – tra gli altri – Pietro Castellitto, Maccio Capatonda, Filippo Timi, Matilda De Angelis e Isabella Ferrari. Sempre per gli amanti della riscoperta storica, è attesa la serie tv ispirata al romanzo “Il Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa, una rivisitazione di un racconto simbolo del Risorgimento italiano.

Film e serie tv made in Italy, arriva anche il primo reality

Spicca anche il nome di Alessandro Gassman, protagonista del film d’azione “Il mio nome è vendetta”, prodotto da Colorado Film e ambientato nell’Italia settentrionale. Una pellicola che si preannuncia ricca di adrenalina all’insegna della sopravvivenza e, come da titolo, della vendetta. Numerosi film e altrettante serie tv intratterranno il pubblico italiano sugli schermi delle loro tv, dei loro computer, dei loro tablet e dei loro smartphone, ma c’è spazio anche per documentari a puntate che raccontano storie di cronaca. Sono infatti in cantiere “Wanna”, la docu-serie basata sulle vicende di Wanna Marchi e “Il caso Alex Schwarzer”, che ricostruisce l’ascesa e la caduta del campione olimpico di marcia.

Rappresenta infine una novità assoluta “Summer Job”, il primo reality italiano realizzato da Netflix. Alla conduzione la già nota attrice Matilde Gioli che si cimenterà in questa nuova avventura in cui guiderà dieci ragazzi e dieci ragazze in quella che inizialmente sembrerà una fantastica vacanza ma che ben presto si trasformerà nella loro prima esperienza lavorativa.

Entusiasta Tinny Andreatta, vice presidente delle serie originali italiane, che ha dichiarato: “I progetti seriali italiani annunciati oggi e che vedranno la luce nei prossimi anni, riflettono la nostra volontà di lavorare con i nostri partner produttivi italiani e alzare l’asticella della nostra ambizione. Insieme vogliamo dare vita ad uno storytelling ampio e variegato, pluralista in termini di visioni e voci creative, che affondi le radici nel presente, capace di osare, a partire dal linguaggio visivo fino alla novità dei personaggi e delle scelte coraggiose compiute anche all’interno di storie che appartengono alla tradizione culturale e ai gusti del pubblico italiano, rompendo tabù e toccando temi che il nostro racconto ha escluso. Vogliamo raccontare l’altra faccia dell’Italia, quella misteriosa, proibita, coraggiosa che sa far pensare e volare l’immaginazione”.