Calato il sipario sulla prima puntata di Ne vedremo delle Belle, il nuovo show condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Una puntata ricca di colpi di scena, scontri e confronti tra concorrenti e giuria. Ecco cosa è successo e chi sono gli eliminati di questa puntata.

Ne vedremo delle belle, il racconto della prima puntata del 22 marzo 2025

Durante la prima puntata del nuovo show di Rai 1 “Ne vedremo delle belle” andata in onda sabato 22 marzo 2025 e condotta da Carlo Conti, non sono mancate sfide e di vero intrattenimento, in modo particolare durante le prove di canto delle concorrenti in gara quali: Veronica Maya, Lorenza Mario, Matilde Brandi, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Adriana Volpe, Laura Freddi, Valeria Marini, Angela Melillo e Carmen Russo, sotto gli occhi attenti della giuria dello show talent composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano. Tra gli ospiti, di questa prima puntata Massimo Ceccherini e Noemi, che torna a cantare il brano presentato a Sanremo 2025. Ecco cosa è successo durante la prima puntata di “Ne vedremo delle belle” andata in onda in prima serata su Rai 1 sabato 22 marzo.

Il riassunto della puntata

La serata inizia con la sfida di ballo tra Veronica Maya e Valeria Marini, la quale è convinta che Pamela Prati sia gelosa di lei. In diretta la Marini si difende parlando di tagli alla clip, ma la Prati crede che Valeria abbia paura di affrontarla. Mara Venier durante la serata riprende Valeria per aver “alzato la gonna davanti e non ai lati” dicendole: “Ho visto le mutande”.

Durante la prova dell’intervista, Adriana Volpe e Patrizia Pellegrino devono intervistare Massimo Ceccherini, il quale dice che Leonardo Pieraccioni è “tutta la sua vita”, perché lo ha accudito e salvato nei momenti difficili, e che Carlo Conti è “un padre” per lui, in quanto “mi dà sicurezza ogni volta che lo vedo”.

Le sfide procedono con quella tra Pamela Prati e Angela Melillo sul musical e a quella tra Carmen Russo e Laura Freddi sul canto. Infine, non manca la prova Photo Story, dove Matilde Brandi e Lorenza Mario, devono raccontarsi guardando delle immagini sullo schermo. La serata, come del resto ogni programma che si concentra su una gara, si conclude con la classifica che determina la vincitrice della puntata.

La classifica della prima puntata: vince Pamela Prati

Ecco la classifica della prima puntata di Ne vedremo delle Belle condotto da Carlo Conti:

Pamela Prati: 24 punti Adriana Volpe e Laura Freddi: 19 punti Veronica Maya: 13 punti Lorenza Mario: 12 punti Matilde Brandi: 11 punti Valeria Marini: 10 punti Angela Melillo e Carmen Russo: 9 punti Patrizia Pellegrino: 4 punti

Terminato il momento della classifica, Valeria Marini si innervosisce per la sua bassa posizione: “Sono rimasta molto male perché ogni volta faccio la figura di Cenerentola. Spero di avere la possibilità…” Carlo Conti, in qualità di perfetto padrone di casa dello show la tranquillizza: “Recupererai, tutti sono con te”. Marini aggiunge: “Sono contenta per Pamela, se lo merita”.