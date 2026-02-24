Leo Gassmann parteciperà alla 76° edizione del Festival. Dopo la vittoria nelle nuove proposte del 2020 con “Va bene così”, e la partecipazione fra i big nel 2023, il cantante sale per la terza volta sul palco del Teatro Ariston. Di seguito, ecco il testo e il significato di “Naturale”, il brano che porta in gara quest’anno che parla di relazioni e speranza.

“Naturale” di Leo Gassmann – il testo

Stella che non piange mai

Nemmeno quando è sola

Mi scivolava tra le mani

Come dalla bocca una parola

Non so fare le valigie

E lei vuole partire

Io che sognavo strade aperte tra le gallerie

Volevo una casa francese sulle Tuileries

Ma lei odiava i quadri e le piramidi

E noi

Ci siamo trovati, lasciati poi ritrovati con altri

Riempiti di baci che mi sembravano schiaffi

E non ne vale la pena, ma non vale, ma non vale…

Ma non vale se ora mi guardi

Con quegli occhi lucidi e mi macchi

La felpa con il nero dell’eyeliner

Tu che sei più bella al naturale

Se ci rivedremo tra vent’anni

Avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà

Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale

Stella che non piange mai

O almeno non con me

Ma abbiam passato cinque estati

In motorino tra i semafori e i tram

Che Roma ad agosto sembra l’Antartide

Una cartolina senza immagine

E quanto amavo le sue guance pallide

Non arrossivano mai

E noi

Ci siamo trovati, lasciati, poi ritrovati con altri

Riempiti di baci che mi sembravano schiaffi

E non…

Ma non vale se ora mi guardi

Con quegli occhi lucidi e mi macchi

La felpa con il nero dell’eyeliner

Tu che sei più bella al naturale

Se ci rivedremo tra vent’anni

Avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà

Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale

Stella adesso piange con le amiche e con sua madre

Con gli sconosciuti per strada e con il suo cane

Che ci siamo fatti così male, così male, così male

Così, senza volerlo

Ma non vale se ora mi guardi

Con quegli occhi lucidi e mi macchi

La felpa con il nero dell’eyeliner

Tu che sei più bella

Ma non vale se ora mi manchi, ma non vale se

Se ci ritroveremo tra vent’anni a fare l’amore che in fondo è più naturale.

Leo Gassmann canta “Naturale”, il significato del brano

Leo Gassmann, 27 anni, figlio di Alessandro Gassmann e di Sabrina Knaflitz, torna a esibirsi sul palco dell’Ariston. La sua “Naturale” è una canzone carica d’amore, tra alti e bassi, relazioni che finiscono. Ma sottolinea anche la bellezza dei ricordi e la speranza verso il futuro.

“È un brano che mi fa vibrare l’anima e il corpo e ha un’identità musicale ben precisa – ha dichiarato il cantante a Tv Sorrisi e Canzoni – Poi i messaggi delle mie canzoni hanno sempre un filo conduttore, la speranza. Questo brano infatti parla di un arrivederci, tema che fa paura ma mette anche speranza. Mi auguro di dare alle persone che la ascolteranno e la ameranno come me un po’ di fiducia nel futuro. L’arrivederci non deve per forza trasformarsi in un addio: un domani migliore è possibile.”

Leo Gassmann torna a Sanremo con “Naturale”

Il giovane artista è pronto a ritornare sul palco dell’Ariston. Come ha confessato lui stesso, dopo tre partecipazioni si sente più consapevole e rilassato rispetto alle edizioni precedenti.

“La parola che voglio svelarvi della mia canzone è ‘Pace’, sempre” “, ha dichiarato Gassmann. Il brano, sospeso tra malinconia e sguardo fiducioso verso il futuro, sembra invitare gli ascoltatori a non considerare mai definitivamente conclusi capitoli della propria vita. Piuttosto, è un invito ad accogliere ciò che verrà.