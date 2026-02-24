Leo Gassmann parteciperà alla 76° edizione del Festival. Dopo la vittoria nelle nuove proposte del 2020 con “Va bene così”, e la partecipazione fra i big nel 2023, il cantante sale per la terza volta sul palco del Teatro Ariston. Di seguito, ecco il testo e il significato di “Naturale”, il brano che porta in gara quest’anno che parla di relazioni e speranza.
“Naturale” di Leo Gassmann – il testo
Stella che non piange mai
Nemmeno quando è sola
Mi scivolava tra le mani
Come dalla bocca una parola
Non so fare le valigie
E lei vuole partire
Io che sognavo strade aperte tra le gallerie
Volevo una casa francese sulle Tuileries
Ma lei odiava i quadri e le piramidi
E noi
Ci siamo trovati, lasciati poi ritrovati con altri
Riempiti di baci che mi sembravano schiaffi
E non ne vale la pena, ma non vale, ma non vale…
Ma non vale se ora mi guardi
Con quegli occhi lucidi e mi macchi
La felpa con il nero dell’eyeliner
Tu che sei più bella al naturale
Se ci rivedremo tra vent’anni
Avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà
Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale
Stella che non piange mai
O almeno non con me
Ma abbiam passato cinque estati
In motorino tra i semafori e i tram
Che Roma ad agosto sembra l’Antartide
Una cartolina senza immagine
E quanto amavo le sue guance pallide
Non arrossivano mai
E noi
Ci siamo trovati, lasciati, poi ritrovati con altri
Riempiti di baci che mi sembravano schiaffi
E non…
Ma non vale se ora mi guardi
Con quegli occhi lucidi e mi macchi
La felpa con il nero dell’eyeliner
Tu che sei più bella al naturale
Se ci rivedremo tra vent’anni
Avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà
Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale
Stella adesso piange con le amiche e con sua madre
Con gli sconosciuti per strada e con il suo cane
Che ci siamo fatti così male, così male, così male
Così, senza volerlo
Ma non vale se ora mi guardi
Con quegli occhi lucidi e mi macchi
La felpa con il nero dell’eyeliner
Tu che sei più bella
Ma non vale se ora mi manchi, ma non vale se
Se ci ritroveremo tra vent’anni a fare l’amore che in fondo è più naturale.
Leo Gassmann canta “Naturale”, il significato del brano
Leo Gassmann, 27 anni, figlio di Alessandro Gassmann e di Sabrina Knaflitz, torna a esibirsi sul palco dell’Ariston. La sua “Naturale” è una canzone carica d’amore, tra alti e bassi, relazioni che finiscono. Ma sottolinea anche la bellezza dei ricordi e la speranza verso il futuro.
“È un brano che mi fa vibrare l’anima e il corpo e ha un’identità musicale ben precisa – ha dichiarato il cantante a Tv Sorrisi e Canzoni – Poi i messaggi delle mie canzoni hanno sempre un filo conduttore, la speranza. Questo brano infatti parla di un arrivederci, tema che fa paura ma mette anche speranza. Mi auguro di dare alle persone che la ascolteranno e la ameranno come me un po’ di fiducia nel futuro. L’arrivederci non deve per forza trasformarsi in un addio: un domani migliore è possibile.”
Leo Gassmann torna a Sanremo con “Naturale”
Il giovane artista è pronto a ritornare sul palco dell’Ariston. Come ha confessato lui stesso, dopo tre partecipazioni si sente più consapevole e rilassato rispetto alle edizioni precedenti.
“La parola che voglio svelarvi della mia canzone è ‘Pace’, sempre” “, ha dichiarato Gassmann. Il brano, sospeso tra malinconia e sguardo fiducioso verso il futuro, sembra invitare gli ascoltatori a non considerare mai definitivamente conclusi capitoli della propria vita. Piuttosto, è un invito ad accogliere ciò che verrà.