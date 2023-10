Nati stanchi, commedia diretta da Dominick Tambasco nel 2002, segna il positivo esordio sul grande schermo della coppia comica Ficarra & Picone, fino ad allora conosciuta per aver partecipato a trasmissioni televisive improntate al cabaret.

Seppur non eccezionale, la pellicola risulta gradevole e divertente, con spunti di riflessione intelligenti e qualche risata di gusto assicurata. Va in onda Mercoledì 4 Ottobre alle 21.25 su Nove: di seguito trama, cast e curiosità principali.

Nati stanchi: la trama in breve e il cast

Salvo e Valentino sono due giovani disoccupati siciliani che non hanno nessuna voglia di lavorare e mettere la testa a posto. La loro quotidianità si divide fra le chiacchierate al bar con gli amici e il tempo trascorso con le rispettive fidanzate. Per dimostrare le buone intenzioni che in realtà non hanno, partecipano a tutti i concorsi statali possibili facendo di tutto per non superarli, rimandando in tal modo l’ingresso nel mondo lavorativo e anche il matrimonio. Tuttavia un giorno, grazie ad una fortissima raccomandazione, superano la prova e si ritrovano con un impiego a Milano. Presi dal panico, escogitano un piano per togliersi da quello che loro considerano un grande guaio, ma riusciranno a metterlo in pratica?

Per quanto riguarda il cast, il ruolo dei protagonisti è tutto della coppia Salvatore Ficarra e Valentino Picone, mentre al loro fianco troviamo, fra gli altri, Marica Coco, Stefania Bonafede, Luigi Maria Burruano, Massimo Olcese, Gino Carista, Costantino Carrozza, Dario D’Ambrosi, Gilberto Idonea, Ornella Giusto, Aurora Quattrocchi, Marcello Perracchio, Marcello Mordino, Paola Abruzzo e Leandro Parlavecchio.

Le curiosità sul film

Queste sono le principali curiosità su Nati stanchi: