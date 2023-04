Nathaly Caldonazzo è di nuovo una concorrente dell’Isola dei Famosi, in partenza da lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5. L’attrice, ballerina ed ex modella era già stata sulle spiagge dell’Honduras e ora è pronta a rimettersi in gioco. Ma chi è Nathaly Caldonazzo? Scopriamola insieme grazie ad alcune informazioni raccolte in rete su di lei.

Chi è Nathaly Caldonazzo: concorrente dell’Isola dei Famosi

Nathaly Caldonazzo nasce a Roma il 24 maggio del 1969. Figlia di una ballerina olandese e di un imprenditore romano, inizia la sua carriera frequentando l’accademia d’alta moda Koefia e lavorando come modella. Entra nel mondo della tv come ballerina: è infatti nel corpo di ballo di alcuni show della Rai come Stasera Lino e Fantastico 10.

Ma il successo arriva quando entra nel 1997 nel corpo di ballo del Bagaglino, esperienza che ripeterà nel 2001 insieme a Eva Grimaldi, Milena Miconi e Pamela Prati. Recita anche in alcuni film come Fratelli d’Italia e Paparazzi e in alcune fiction come CentoVetrine e Anni ’60. Va in scena anche in teatro con La bisbetica domata per la regia di Alessandro Capone, Il vantone di Pier Paolo Pasolini, Deus ex machina e il musical Le magie del Moulin Rouge – Musical Romantico.

Nel 2017 partecipa a L’Isola dei Famosi (edizione vinta da Raz Degan) e nel 2019 a Temptation Island con l’allora compagno Andrea Ippoliti. I due usciranno separati dal programma. Pochi anni dopo diventa uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Vita privata e curiosità

Nel 1992 intrattiene una storia d’amore con Massimo Troisi che durerà fino alla morte dell’attore campano. Tra i due c’erano 15 anni di differenza e lei lo ha sempre ricordato con affetto. Nella sua vita non è stata mai sposata ma ha una figlia, Mia, nata nel 2009 dalla relazione con l’imprenditore Riccardo Sangiuliano. È una grande tifosa della Roma e negli anni 2000 ha inciso una canzone in spagnolo.

Nathaly Caldonazzo instagram

Il suo profilo instagram conta 180 mila follower. Per seguirla il suo account ufficiale è: @nathaly.caldonazzo.