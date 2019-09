Aria di crisi per Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti a Temptation Island Vip 2019. Nella seconda puntata del 16 settembre, infatti, l’attrice ed ex di Massimo Troisi e il suo attuale compagno sono apparsi sempre più lontani, complice anche il comportamento della “tentatrice” single di nome Zoe.

Ieri sera Nathaly Caldonazzo ha gettato a terra il pc in segno di rifiuto per il video su Andrea; “mi viene da vomitare” le parole pronunciate in prima serata su Canale 5. Ippoliti, invece, ha spiegato alla conduttrice Alessia Marcuzzi perché non intende, almeno per ora, chiedere il falò di confronto anticipato.

Ecco i video Witty tv con le principali immagini tratte dal secondo falò dei due fidanzati.